Als je dit leest, zijn de laatste restjes sneeuw verdwenen. Dat was anders toen wij Episode 2 van Life is Strange 2 speelden. Dit gebeurde op de dag dat de werkelijke wereld langzaam een prachtig wit laagje kreeg en er filerecords werden verbroken. Om de sfeer te verhogen, hebben we de tv voor het raam gezet, zodat we Episode 2 speelden met dwarrelende sneeuwvlokken op de achtergrond. Wie Episode 1 heeft gespeeld, weet dat de winter in de noordwesthoek van de VS zijn intrede heeft gedaan als Episode 2 begint. Je loopt dus ook in de game in een prachtig witte wereld, die een stuk mooier is dan de langzaam wit kleurende wereld in de Hollandse binnenstad die wij vanuit ons raam zagen.

Een kleine waarschuwing

Het maakt duidelijk dat aan het begin van Episode 2 geen grote sprong in tijd of locatie is gemaakt. Dit vervolg sluit vrij naadloos aan op de eerste episode. Hierdoor is een vervolgaflevering zoals deze nauwelijks te bespreken zonder wat lichte spoilers weg te geven. Dat proberen we uiteraard tot een minimum te beperken, maar een kleine waarschuwing is op zijn plaats.

Episode 2 begint dus in een winters landschap dat precies zo mooi is als je verwacht. De bossen in het noordwesten van de VS zijn prachtig, en dat buit ontwikkelaar Dontnod helemaal uit. De kou maakt het voor de twee broers die op de vlucht zijn echter ook lastig om te overleven, dus dat kan de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Dontnod doet daar echter niet zo heel veel mee, want de Franse studio stuurt het verhaal al snel een andere kant op.

Live action trailer van Life is Strange 2. Let op: deze trailer bevat spoilers over het verloop van Episode 2.