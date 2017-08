Electronic Arts pakt op de gamescom groot uit, met enorme stands voor Star Wars Battlefront II, Battlefield I, Need for Speed Payback en uiteraard Fifa 18. Tussen al dat geweld door presenteert EA ook een kleine game, die het ruim een jaar geleden wat stilletjes aankondigde op de E3 van 2016. Destijds maakte EA bekend dat het indiegames wilde gaan publiceren, onder de noemer EA Originals. De eerste game van dat programma zou Fe worden, een titel van het Zweedse Zoink Games. Het was destijds hooguit een bijzin in het vele nieuws dat een E3 oplevert, en na de beurs werd het direct stil rond de game. Tot nu. Op de gamescom 2017 trok Zoink Games een half uur uit om ons de wondere wereld van Fe te laten zien.

Videopreview van Fe.

Voor de achtergrond van Fe moeten we kijken naar de makers. Zoink Games bestaat uit een man of vijftien, veelal Zweedse jonge mannen die goede herinneringen hebben aan hun jeugd in Scandinavië. Een gedeelde herinnering van de heren is het eindeloos spelen in de Zweedse bossen, waar ze als kinderen uren in rond konden dwalen. Een haast magische tijd waarin ze vele kinderavonturen beleefden. Dat gevoel van vrijheid, verrassing en avontuur is wat de heren in Fe proberen te vangen.

Magisch bos

Fe speelt zich daarom af in een bos. Een enigszins magisch bos waarvan je niet direct weet wat je ervan kunt verwachten. Het is een wat vreemd bos, met geheimen die je langzaam zult ontrafelen. Dat vreemde zit hem voornamelijk in het uiterlijk van de game. Het bos in Fe heeft merkwaardige kleuren. Soms donkerpaars of blauw, maar er zijn ook lichte stukken met veel wit of geel, die refereren aan de Zweedse winter. Opvallender nog zijn de vormen van de natuur. Zowel planten als dieren zien er al net zo kleurrijk uit, maar ook opvallend hoekig. De natuur is prachtig maar ook een beetje blokkerig vormgegeven. De hele wereld lijkt opgebouwd uit driehoekige bouwstenen die samen een boom, plant, rots of beest vormen. Of je nu een hert, een beer, een bloemetje of een besje ziet, alles lijkt uit driehoeken opgebouwd. Samen met de vreemde kleuren geeft het de wereld iets surrealistisch. Het is vervreemdend mooi.