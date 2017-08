Wil je een film extra spannend maken? Voeg er een countdown aan toe. Weinig is zo spannend als kijken naar een race tegen de klok. Veel mensen hebben elke dag hun eigen race op hun smartphone, niet tegen de klok, maar tegen het resterende accupercentage. Red ik het einde van de dag voordat de accu leeg is?

Bedrijven in de telecomindustrie doen van alles om mensen te helpen bij die race. Smartphonemakers stoppen accubesparende modi in telefoons, zodat je zoveel mogelijk kunt halen uit het laatste beetje accusap. Als dat niet werkt, kun je nog altijd een powerbank aansluiten, waarmee je de accu weer kunt opladen.

Je zou denken dat er al jaren geleden een niche zou zijn ontstaan voor smartphones met een grote accu, maar die ontwikkeling heeft lang op zich laten wachten. Nu is het eindelijk zover; grote fabrikanten zijn in het gat gesprongen waarvan we allemaal allang wisten dat het bestond, en er komen nu steeds meer smartphones die accu's hebben met een hoge capaciteit. Tweakers dook in deze ontwikkeling en keek waarom het juist nu gebeurt.