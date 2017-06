De zomer staat weer voor de deur. Dat betekent dat het invallende licht op je beeldscherm nog feller, en daarmee irritanter, is en dat je zwaar overgeklokte systeem misschien een tandje terug moeten om stabiel te blijven. Natuurlijk betekent het ook dat de meeste tweakers een of meer weken de hort op gaan om de interne accu even bij te laden. En wat mag daarbij niet ontbreken? Juist, handige tech en gadgets die je vakantie, of dat nou thuis of in het buitenland is, net even makkelijker maken.

In deze Gift Guide vind je een selectie producten die door de hele redactie is samengesteld. Sommige dingen zijn echt in het bezit van redacteuren en daarmee uitvoerig getest, en andere kwamen we toevallig tegen bij onze terugkerende browsesessies op de sites van de welbekende Chinese webshops. Wegens de goede ontvangst bij een eerdere editie hebben we ook ditmaal weer een selectie boeken opgenomen in de lijst, die je naar keuze als dode boom of e-book tot je kunt nemen.

We hopen dat er voor iedereen wat tussenzit of dat je in ieder geval inspiratie opdoet om zelf verder te zoeken naar het gadget dat bij jou past. Deze lijst is natuurlijk nooit compleet genoeg, dus heb je zelf goeie suggesties? Laat het weten in de reacties en doe je medetweakers er een plezier mee!