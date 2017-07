Als je als televisiefabrikant tegenwoordig een beetje mee wil komen in het high-end segment, heb je een oledmodel nodig. Panasonic heeft daarom dit jaar twee oledtopmodellen in het programma opgenomen: de EZW954, verkrijgbaar in een 55"- en een 65"-uitvoering, en de EZW1004, te krijgen in een 65"- en een 77"-versie. De lijst met features van deze twee televisies is nagenoeg gelijk. De meerwaarde die het, door ons geteste, duurdere model biedt, zit hem vooral in de geïntegreerde soundbar en een omgevingslichtfilter op het beeldpaneel.

De soundbar is onderdeel van de voet en is ontworpen door de audiospecialisten van Technics. Het is een complex driewegsysteem met een totaal vermogen van zo'n 80W. Hij zit vol met drivers: twee tweeters, vier middentoners, acht woofers en vier passieve conussen die de laagweergave moeten verbeteren. Het omgevingslichtfilter, door Panasonic 'Absolute Black' genaamd, moet reflecties tegengaan. Hierdoor moet de goede zwartweergave van het oledpaneel bij daglicht beter tot z'n recht komen.

Panasonic was altijd al een merk met zeer uitgebreide kalibratiemogelijkheden, maar de EZW1004 gaat nog een stapje verder. Als je namelijk over de juiste kalibratiesoftware beschikt, kun je zogenaamde 3d lookup tables aanmaken, waarmee het scherm zeer nauwkeurig te kalibreren is. Voor de gewone consument is dit overkill, maar de tv is zo wel in te zetten als referentiemonitor in een professionele omgeving.

De tv draait op My Homescreen 2.0, wat in feite hetzelfde besturingssysteem is als vorig jaar. Toen heette het nog Firefox OS, maar dit jaar heeft Panasonic de ontwikkeling ervan overgenomen. Naast een luxe uitgevoerde infraroodafstandsbediening, met toetsverlichting voor in het donker, krijg je ook een kleine Touch Pad Controller meegeleverd. Deze is voorzien van een microfoon voor spraakopdrachten.