Zo'n vijf jaar geleden is Philips gestopt met het maken van televisies. Er worden nog altijd Philips-televisies verkocht, maar deze worden nu geproduceerd door TP Vision, een bedrijf dat sinds 2014 volledig in handen is van TPV Technology in Hongkong. De merknaam Philips wordt in licentie gebruikt en ondanks de Aziatische eigenaren worden de televisies nog altijd in Europa gebouwd en met de Europese consument op het oog ontworpen.

Naast een strak Europees ontwerp heeft de PUS7502 een handige draaivoet en krijg je er een handige, dubbelzijdige afstandsbediening bij. Deze heeft een normale knoppenset aan de voorkant en een klein qwertytoetsenbordje aan de achterzijde. De luidsprekers zijn onder het scherm gemonteerd: de plek die de beste geluidskwaliteit oplevert. Aan de achterzijde is nog een luidspreker gemonteerd, die de lage tonen voor zijn rekening neemt.

Uiteraard ontbreekt het alleen op Philips-tv's verkrijgbare Ambilight niet. Bij dit model wordt de muur achter de tv aan drie zijden verlicht met de kleuren die op het scherm te zien zijn. De PUS7502 kan hdr-beelden weergeven en vormt op dit moment de top van de lcd-modellen uit de Phillips line-up, al verwachten we dat er op de IFA nieuwe modellen worden geïntroduceerd in de 8000-serie. Er zijn drie verschillende maten verkrijgbaar: 49, 55 en 65 inch. Wij bekeken het 55"-model, dat op het moment van schrijven voor zo'n veertienhonderd euro in de Pricewatch staat.