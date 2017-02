Door Arnoud Wokke, dinsdag 28 februari 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

Als je ergens de toekomst van de telecomindustrie kunt zien, dan is dat op het Mobile World Congress in Barcelona. Bezoekers struikelen over de nieuwste smartphones met de modernste foefjes en daar tussendoor komen de hotemetoten van de industrie bij elkaar om te praten over technieken die er nog niet eens zijn, zoals 5g.

Dit jaar gaat het net even anders. Natuurlijk is al het bovenstaande er weer, maar als de toekomst het hoofdgerecht is, zit daar een sausje van het verleden overheen. HMD kwam zondag met de Nokia 3310 en het Chinese TCL doet daar een schepje bovenop door een BlackBerry met fysiek toetsenbord te presenteren: de KEYone. Waar de 3310 nostalgie is voor dertigers en veertigers, kunnen twintigers zich terugwanen in hun middelbareschooltijd door op de KEYone ouderwets op een ramplankje te tikken om berichten te versturen via BlackBerry Messenger.

Toch is er een groot verschil; de 3310 is een goedkoop mobieltje dat vrijwel niets kan, maar de BlackBerry KEYone wekt de indruk een capabele smartphone te zijn, met veel van de features die veeleisende fans van het merk zouden willen, en dat alles draait ook nog eens op Android.