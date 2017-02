Door Arnoud Wokke

- Redacteur

Arnoud kon eerder commando's invoeren op een Commodore 64 dan lezen en werkt sinds 2008 op de redactie van Tweakers. Hij heeft een voorliefde voor alles wat met smartphones en mobiel internet te maken heeft. Niet alleen is hij nieuwsjager en schrijft hij achtergronden voor Tweakers, ook test hij geregeld smartphones in het Testlab of op een beurs.