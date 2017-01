Door Sim Kranenburg, zaterdag 21 januari 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Samengevat De Philips PUS7101 ziet er prachtig uit dankzij een strak ontwerp en een afwerking van hoog niveau. Ook kunnen we de dubbelzijdige afstandsbediening met handig qwertytoetsenbordje aan de achterkant zeer waarderen. Android TV werkt goed, maar de mediaspeler verdient nog wat aandacht. Het geluid valt tegen en de beeldkwaliteit hoort ook niet bij een tv in deze prijsklasse. Hiermee is deze tv vooral interessant als je het design heel belangrijk vindt en een liefhebber bent van Ambilight. Pluspunten Strak ontwerp

Handig toetsenbordje op afstandsbediening Minpunten Laag contrast

Matig geluid

Backlight-bleeding Eindoordeel Prijs bij publicatie: € 1.030,- Verkrijgbaar vanaf: € 1.149,- Geteste uitvoering: Philips 49PUS7101 Zilver

De meeste moderne televisies hebben veel overeenkomsten. Ze hebben bijna allemaal smalle bezels en zijn zeer plat, en als gevolg daarvan hebben ze een matig geluid. Ook op het gebied van functies zijn er vaak geen grote verschillen. Het is dus lastig voor fabrikanten om zich te onderscheiden van de concurrentie. Alleen op de wat duurdere Philips-televisies is een echt onderscheidende functie te vinden: Ambilight. De mogelijkheid om gekleurd licht dat aansluit bij het beeld, op de muur achter de tv te laten schijnen, is dankzij verschillende patenten niet bij concurrerende merken te krijgen.

De PUS7101 is uitgerust met de driezijdige variant van Ambilight, waardoor het alleen aan de onderkant van de tv donker blijft. In deze review bekijken we de kleinste maat, die voorzien is van een 49"-uhd-paneel. Op het moment van schrijven stond deze in de Pricewatch voor een paar tientjes meer dan duizend euro. Er zijn ook drie grotere maten leverbaar, waarvan de grootste een schermdiagonaal heeft van maar liefst 75", oftewel op een decimeter na twee meter. De grootste maat is uiteraard niet goedkoop en kost op het moment van schrijven zo'n vierduizend euro.

Als besturingssysteem is opnieuw gekozen voor Android TV 5.1 Lollipop van Google. TP Vision, de maker van Philips-televisies, heeft de interface uitgebreid met onder meer een extra 'TV-menu'. Het geheel draait op een quadcore-soc en in totaal is er zo'n 16GB flashopslag, waarvan bijna 10GB beschikbaar is voor het installeren van eigen apps. De televisie wordt geleverd met een handige, dubbelzijdige afstandsbediening, die aan de achterkant een handig qwertytoetsenbordje heeft.