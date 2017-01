Door Paul Hulsebosch, zondag 15 januari 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

Beste koop: Beyerdynamic MMX 300

In deze round-up vergelijken we vijf gaming headsets die bedoeld zijn om op een pc aan te sluiten en we richten ons dit keer op de bovenkant van de markt, op headsets die minimaal 200 euro kosten. We testen headsets van Sennheiser, audio-technica, beyerdynamic, SteelSeries en Turtle Beach, waarbij het model van beyerdynamic wint vanwege het uitstekende geluid en het draagcomfort. Bovendien is de headset zeer robuust en keurig afgewerkt.

Prijs bij publicatie: € 249,-Nu verkrijgbaar vanaf: € 249,-

Dit is niet de eerste keer dat we een aantal gaming headsets onder de loep nemen. Toch wordt dit een bijzondere test, omdat we tot nu toe gekeken en vooral geluisterd hebben naar headsets die voor een groot publiek betaalbaar zijn. We keken steeds naar headsets die maximaal 200 euro mochten kosten. Er zijn echter ook gaming headsets die duurder zijn. Het marktaandeel van dergelijke sets zal kleiner zijn, omdat niet iedereen bereid zal zijn om zoveel geld neer te leggen voor een stel oorschelpen. Als je toch een gaming setup aan het samenstellen bent, kun je het geld ook besteden aan een duurder model videokaart of snellere processor.



Maar ze zijn er, de duurdere modellen en dus rijst de vraag of het ook de moeite waard is om geld uit te trekken voor een duurder model, en zo ja, wat dan de beste keuze is. Dus hebben we vijf gaming headsets naast elkaar gelegd. Van vijf merken hebben we het meest recente model uitgeprobeerd dat valt in de prijsklasse boven 200 euro, om te zien hoe die zich onderling verhouden.