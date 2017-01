Door Sim Kranenburg, maandag 2 januari 2017 06:00, 13 reacties • Feedback

Samengevat De Sony XD83 is een uhdtv met een prachtig uiterlijk en een handige voet, waarachter kabels netjes uit het zicht te houden zijn. De bediening werkt prettig dankzij Android TV 6 Marshmallow en een slim ontworpen afstandsbediening. Het contrast is dankzij een matige zwartweergave aan de lage kant en van een goede hdr-weergave is dan ook geen sprake. De kijkhoeken zijn erg goed, waarmee deze tv een goede keuze is voor grote gezinnen. Pluspunten Strak design

Goede kijkhoeken Minpunten Matige zwartweergave

Beperkt contrast Eindoordeel Prijs bij publicatie: € 1.100,- Verkrijgbaar vanaf: € 1.095,- Geteste uitvoering: Sony Bravia KD-49XD8305 Zwart

Een televisie staat vaak op een prominente plek in de huiskamer en blijft daar jaren staan. Het uiterlijk is dan ook voor velen een heel belangrijke factor bij het uitzoeken van een nieuw toestel. Sony begrijpt dat maar al te goed en de televisies van dit merk zien er dan ook altijd goed verzorgd uit. Ook de XD83 die we in deze review bekijken, heeft een strak ontwerp, dat goed aansluit bij een moderne inrichting.

Dit model is verkrijgbaar in twee populaire maten: 43 en 49 inch. Op het moment van schrijven stond het kleinste model voor zo'n duizend euro in de Pricewatch. Het door ons geteste 49"-model lijkt daarmee de betere deal, want deze maat is slechts honderd euro duurder. Voor dat geld krijg je een uhdtv die geschikt is voor het weergeven van hdr-beelden, waarmee hij een mooie partner voor de nieuwe PlayStation 4 Pro is. Op voorhand verwachtten we geen spectaculaire hdr-weergave, want deze tv is niet voorzien van een fald-backlight, maar heeft in plaats daarvan een gewoon edge-lit beeldpaneel.

De XD83 draait op Android TV 6 Marshmallow van Google. Je krijgt er een afstandsbediening bij, die naast een grote hoeveelheid knoppen ook een microfoon voor spraakopdrachten heeft. Net als alle andere televisies met Android TV is dit model voorzien van ingebouwde Chromecast-support. Hiermee kun je eenvoudig video's en muziek vanuit een mobiele app op de tv afspelen.