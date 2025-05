De begintijd van YouTube

Weet jij wat 'boob tube' betekent? Het is immers het woord dat ten grondslag ligt aan de naam van YouTube. Het was vroeger een populair woord in Engelstalige landen met twee betekenissen. De eerste is een bijnaam voor een kledingstuk voor vrouwen, een strapless topje. De andere is een bijnaam voor ouderwetse televisie. Boob was ooit een synoniem voor idioot, terwijl 'tube', in het Nederlands vertaald met 'kijkbuis' of 'beeldbuis', tv betekent vanwege de buizen die in ouderwetse tv's te vinden waren.

De drie oprichters Chad Hurley, Jawed Karim en Steve Chen redeneerden dat het een 'tube' voor iedereen moest worden en kwamen daardoor op de naam YouTube, een kijkbuis waarop jijzelf te zien zou zijn. Die bleek nog niet geregistreerd, dus die avond, voor ons de ochtend van 15 februari 2005, vroeg Hurley de registratie aan. Met de registratie van de domeinnaam en een idee kon YouTube.com beginnen. Die registratie is dus op het moment dat dit artikel verschijnt exact twintig jaar geleden.

Registratie YouTube op Icann.org

Was er dan geen enkele concurrentie? Ja, zeker wel, zo redeneerden Hurley, Karim en Chen: er was StupidVideos.com, maar die was niet zo populair en die was bovendien gericht op een bepaald genre van video's, zoals de naam al doet vermoeden.

Dan heb je alleen nog een focus nodig voor de site. Een week na de registratie van de domeinnaam waren de oprichters aan het mailen over de strategie. En ze waren het al snel eens: de focus van het nieuwe YouTube werd, uiteraard, dating. StupidVideos.com bestond al voor 'domme' video's en dit leek een grote niche. Veel mensen zouden via internet op zoek kunnen naar een avontuurtje of een partner.

Maar nog voor de site live ging, wilden de oprichters het al opgeven. De reden? Er kwam concurrentie aan van het innovatiefste softwarebedrijf uit Silicon Valley van twintig jaar geleden: Google. De oprichters wisten niet dat ze nog geen jaar later een overnamebod zouden krijgen van datzelfde Google, en dat ze daar ondanks het hoge bedrag 'nee' op zouden zeggen.

