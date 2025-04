Wat maakt een monitor écht goed? Zo testen wij bij Tweakers

Een nieuwe monitor kiezen is een hele opgave, want het is een uiterst belangrijk onderdeel in je set-up. Hoe goed je pc ook is: uiteindelijk is de monitor het enige computeronderdeel waar je dag in, dag uit naar kijkt. In het lab van Tweakers testen we jaarlijks bijna honderd monitors en die testresultaten gebruiken we voor onze losse reviews, round-ups van meerdere beeldschermen en natuurlijk de Best Buy Guides, waarin je in één oogopslag de beste schermen uit een bepaalde categorie kunt vinden.

Om te bepalen welke schermen de beste zijn, gebruiken we net als bij andere productgroepen een vaste testmethode die voor alle schermen gelijk is. We gaan niet alleen uit van subjectieve tests, maar voeren ook veel objectieve metingen uit. Die bieden houvast bij het vergelijken van verschillende producten, zodat we je met zekerheid kunnen vertellen welke monitors beter zijn dan andere.

Tweakers publiceert sinds ongeveer vijf jaar uitgebreide monitorreviews. In die periode hebben we de testprocedure steeds verder ontwikkeld en we blijven hem voortdurend aanscherpen. In dit artikel lees je bijvoorbeeld hoe we de responstijd- en inputlagtests die voor gamingmonitors van groot belang zijn, binnenkort naar een hoger plan tillen.

Uiteraard is er nog veel meer dat je kunt testen aan een monitor dan hoe snel hij reageert: denk aan kleurbereik, contrast, piekhelderheid, kijkhoeken, uniformiteit en meer. Op de pagina's hierna nemen we je mee langs alle tests die we doen. We bespreken daarbij niet alleen wat we precies testen, maar ook de manier waarop we testen - de gebruikte testapparatuur en het soort metingen dat we doen. We gaan in dit artikel niet in op de prestaties van specifieke producten. Lees daarvoor onze reviews, round-ups en Best Buy Guides.