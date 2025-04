Samsung zet als enige televisiefabrikant nog vol in op 8k-televisies. Het nieuwe topmodel voor 2024 is de Samsung QLED QN900D, een tv met een 8k-lcd, miniled-local dimming en Samsungs nieuwste QN8 AI Gen 3 beeldprocessor, die ook beelden van lagere resolutie slim moet upscalen naar 8k. Goedkoop is de QN900D niet. De tv is verkrijgbaar in beeldmaten van 65, 75 en 85", met prijzen variërend van ongeveer 5800 tot 7800 euro. Grote vraag is natuurlijk of deze tv bestaansrecht heeft in een wereld waarin 8k-content eigenlijk niet beschikbaar is.

Quicktest Dit is een Quicktest, een nieuw type review waarmee we experimenteren. Aan sommige producten valt niet veel te testen of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product: beknopt, dus als Quicktest.

Uiterlijk, aansluitingen en afstandsbediening

De Samsung QN900D is een fraai vormgegeven tv met dunne bezels en een smalle, centrale voet gemaakt van metaal. De tv is net geen 13mm dik en kan daardoor plat tegen de muur gehangen worden, temeer daar alle aansluitingen zijn ondergebracht in een externe One Connect Box. Die box beschikt over alle aansluitingen die je mag verwachten, waaronder vier HDMI 2.1 poorten, geschikt voor 4k-signalen tot 144Hz of 8k-60Hz, met daarbij ook ondersteuning voor vrr en llm. De tv heeft ook ingebouwde tuners voor DVB-T, DVB-C en DVB-S.

Samsung levert bij de QN900D een compacte afstandsbediening met een beperkt aantal knoppen. Zoals we onlangs ook in onze uitgebreide review van de S95D met QD-oled schreven: wij zijn hier niet zo'n fan van en we missen onder andere het numerieke keypad.

Smart-tv en gamefuncties

De QN900D maakt gebruik van Tizen als smart-tv-systeem. In vergelijking met de modellen van vorig jaar zijn er slechts kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft de vorig jaar geïntroduceerde SmartThings-hub, waarmee de tv dienst kan doen als hub in een smarthome, onder de naam Daily+ een vaste snelkoppeling gekregen in de zijbalk van het homemenu. Dat homemenu zelf heeft nu drie tabbladen voor Ontdekken (met aanbevolen streams), Live en Apps. De QN900D gebruikt hetzelfde softwareplatform als de S95D die we onlangs hebben gereviewd en voor een uitgebreidere beschrijving van de smart-tv- en gamefuncties verwijzen we je graag naar de review van die tv.

Upscaling en beeldkwaliteit

De QN900D maakt gebruik van Samsungs nieuwste QN8 AI Gen 3-processor, de beste imageprocessor die Samsung momenteel heeft en die het mogelijk moet maken om 4k-beelden te upscalen naar 8k-kwaliteit. Wij hebben de QN900D tijdens onze tests naast de S95D QD-oled gezet. Deze heeft een 4k-scherm en een, in theorie, iets minder krachtige processor. In de praktijk blijken de verschillen tussen beide tv's als het om beeldverwerking gaat echter minimaal. Opgeschaalde 4k-beelden vonden wij er op de 8k-QN900D niet scherper uitzien dan op de S95D.



Trekken we de vergelijking breder dan alleen de upscaling, dan viel op dat de S95D met zijn QD-oledpaneel in de meeste gevallen toch al een indrukwekkender plaatje levert dan de QN900D. Hoewel die laatste een qled-tv is, waarvan we gewend zijn dat de maximale helderheid érg hoog kan zijn, valt de helderheid van de QN900D in de praktijk wat tegen. Bij weergave van een fullscreen-wit beeld is de QN900D uiteraard in het voordeel omdat oledtelevisies op dat punt niet sterk zijn, maar bij weergave van reallife hdr-beeldmateriaal valt dat voordeel van de QN900D weg en viel op dat de S95D highlights vaak juist helderder weergeeft dan het 8k-qledmodel.

Als we onze testdata bekijken, valt op dat de QN900D relatief veel energie gebruikt in vergelijking met andere (4k-)televisies. De maximale helderheid valt ook wat tegen, zeker in vergelijking met Samsungs 4k-qledmodellen. De kleurweergave in zowel sdr- als hdr-modus is wel in orde en ook de kijkhoeken van de tv zijn goed.

Conclusie

De Samsung QLED QN900D is een tv die het moet hebben van content die er eigenlijk niet is. Bij weergave van native 8k-materiaal van goede kwaliteit, zoals pc-graphics, is de tv dankzij de hoge resolutie in zijn element en is de beeldscherpte indrukwekkend. Maar 8k-content is er nauwelijks en bij weergave van normaal 4k-materiaal is de QN900D een nodeloos dure tv, die in de praktijk onderdoet voor zijn goedkopere broertje, de door ons eerder met een Ultimate Award bekroonde S95D QD-oledtelevisie.