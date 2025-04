Titel Battle Aces Platform Steam Ontwikkelaar Uncapped Games Uitgever Lightspeed Studios Releasedatum Nog niet bekend

Hoewel Summer Game Fest een vrij kleinschalige beurs was, ben ik toch niet toegekomen aan alle games die ik daar had willen spelen. Een van de titels die namelijk speelbaar was op de vloer, maar waar ik niet meer aan ben toegekomen, was Battle Aces. Dit strategiespel werd tijdens de Summer Game Fest-liveshow aangekondigd met een flitsende trailer, die aanvankelijk niet eens leek te duiden op een rts. De gameplay toonde echter een snelle scifi-rts, de inzette op korte potjes: een ouderwetse strategiegame, maar dan beter passend bij de huidige tijd. Wat op SGF niet lukte, lukte in de weken erna wel: Battle Aces zit momenteel in de bètatestfase, waaraan ik kon meedoen. In plaats van een half uur spelen op een drukke beursvloer, werd het nu een paar dagen spelen in alle rust. Dat was veel beter.

Battle Aces speelt zich af in de verre toekomst, wanneer de restanten van de mensheid in oorlog zijn op verschillende planeten om de schaarse ruimte die in ons zonnestelsel is te bemachtigen. Die oorlogen worden gevoerd met hightechunits, die onder het bevel staan van menselijke commanders, de zogeheten Battle Aces. Deze units zijn onder te verdelen in allerlei klassen, met daarbij zowel grond- als luchtunits. Belangrijker: er zijn tientallen units, maar spelers kunnen voor elk potje slechts tien van die units actief hebben. Je stelt voor elk potje een deck samen en bent voor dat potje dus ook aangewezen op dat deck. Dat potje duurt maximaal tien minuten, dus de nadruk ligt meer op snelheid, niet op ellenlange strategische schaakspelletjes.

Een potje Battle Aces begint dus met het kiezen van units, maar de game bewaart dat tot na de echte beginfase. Je opent namelijk met een serie gevechten die dienstdoen als tutorial. Het is namelijk handig om te begrijpen hoe de game werkt voordat je beslist welke units je graag in je deck wilt hebben. Een potje begint eenvoudig: twee spelers, of vier als je 2v2 speelt, beginnen met een mainbasis die zorgt voor grondstoffen. Dat proces is automatisch, dus je hoeft je daar niet mee te bemoeien. Met je grondstoffen en energievoorraad kun je units, nieuwe energiebasissen en technische upgrades aanschaffen. De volgorde die je daarin kiest, kan bepalend zijn voor je succes in een potje.

Hoewel een potje maximaal tien minuten duurt en je dus niet echt kunt spreken van ‘turtlen’, is er wel degelijk een aanpak die daar aan doet denken. Je eerst richten op het plaatsen van extra energieleverende basissen, zorgt er namelijk voor dat je daarna sneller eenheden kunt produceren. Sterkere eenheden zijn pas te krijgen als je de nodige technische upgrades hebt doorgevoerd en ze zijn relatief duur, dus extra inkomsten zijn meer dan handig. Als je tegenstander zich echter heeft toegelegd op het snel produceren van een goedkoop leger, levert dat in de openingsfase wellicht problemen op. Dit is een tactisch steekspel dat per potje anders kan verlopen. In de tutorialfase, waar je tegen de computer speelt, maakt je keuze trouwens niet veel uit, want de computer geeft je alle kans om op welke manier dan ook te winnen.

Amper wachttijden

In deze eerste fase van Battle Aces speel je alvast extra units voor je deck vrij en leer je de eerste units die je hebt ook beter kennen. Je leert bijvoorbeeld waar je standaard ‘melee-robots’ wel en niet sterk tegen zijn en hoe je een effectief leger samenstelt. Dat gaat allemaal pijlsnel. Zodra je genoeg resources hebt voor een bepaalde unit, kun je die unit direct laten spawnen. Wachttijden zijn er alleen voor het in gebruik nemen van een nieuwe basis en het upgraden van je tech, wat er dan voor zorgt dat je sterkere units kunt inzetten. Je kunt dus, zolang je voorraad grondstoffen en energie hoog genoeg is, in enkele seconden een enorm leger bij elkaar klikken. Natuurlijk zit de crux hem in het aanhouden van die voorraad. Daar zal menig potje uiteindelijk op beslist worden.