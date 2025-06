De Huawei Watch Fit 3 is de nieuwste telg in de betaalbare Fit-serie van Huaweis fitnesssmartwatches. De Fit-horloges zijn klein, licht en simpel, maar bovenal goedkoop. De Fit 3 koop je voor 159 euro en daarvoor krijg je een horloge met een amoledscherm, uitgebreide sport- en gezondheidsfuncties, en de basisfuncties die je van een smartwatch mag verwachten. De functionaliteit lijkt sterk op die van de 100 euro duurdere, meer als allround gepositioneerde Huawei Watch GT 4, die we onlangs hebben gereviewd. Is de Fit 3 daarmee een goede koop of heeft Huawei wat hoekjes afgesneden?

Voordat we daarin duiken, moeten we het over het uiterlijk van de Watch Fit 3 hebben. Waar de vorige Watch Fit een vrij langwerpig apparaat was met één knop aan de zijkant, is de Fit 3 een stuk breder, bijna vierkant geworden. Bovendien heeft het horloge nu ook een digitale kroon rechtsboven en een platte drukknop daaronder: een innovatief ontwerp dat we nog niet eerder hebben gezien.

Geintje natuurlijk, want wat design betreft lijkt de Watch Fit 3 sterk op de Apple Watch. Als ik een euro zou krijgen voor elke keer dat iemand mij de afgelopen weken vroeg of ik een nieuwe Apple Watch om mijn pols had … Van dichtbij bekeken zie je natuurlijk wel verschillen met bijvoorbeeld de nieuwste Apple Watch 9. Die laatste heeft een bol scherm dat doorloopt in de eveneens bolle randen van de metalen behuizing, terwijl het platte scherm van de Huawei Watch Fit 3 echt boven op de vlakke zijkanten van de aluminiumkast ligt. De bevestiging van de siliconenbandjes is ook nét even anders, maar het ontwerp is op zijn minst sterk geïnspireerd door dat van Apples horloges.

Huawei Watch Fit 3 zwart en zilver

Daar is wat mij betreft niets mis mee. Persoonlijk vind ik (bijna) vierkante schermen voor smartwatches echt veel praktischer dan ronde schermen, die toch op een vreemde manier de look-and-feel van een analoog klokje proberen vast te houden. Op een rechthoekig scherm kunnen tekst en data binnen dezelfde oppervlakte beter en efficiënter weergegeven worden dan op een rond scherm.

Dus nee, origineel is het design van de Huawei Watch Fit 3 niet, maar de bouwkwaliteit is goed. Het horloge is met 27g superlicht en het gebruikte amoledscherm is helder - Huawei claimt maximaal 1500cd/m² - en scherp. De Watch Fit 3 is te koop met siliconenbandjes en met een nylon strap, gemaakt van elastisch materiaal met een klittenbandsluiting. Weer iets wat we kennen van de sportbandjes voor de Apple Watch.

Functies

De Watch Fit 3 is in onze Pricewatch te vinden voor net geen 160 euro, waarmee het een van de goedkopere smartwatches van dit moment is. Toch biedt de Watch Fit 3 vrijwel alle functies die we ook tegenkomen bij Huaweis duurdere horloges, zoals de Watch GT 4. De menustructuur is vrijwel identiek aan die van de Watch GT 4, voor een uitgebreide beschrijving daarvan verwijs ik je graag naar de review van dat horloge.

Functies die de Watch Fit 3 ondersteunt:

continue meting van hartslag, stress, bloedzuurstofgehalte (SpO₂) en aantal gelopen stappen;

automatische slaapmeting, inclusief slaapfasen en adempatroon, met toekenning van een slaapscore;

schatten van verbrande calorieën per uur (dag, week en maand);

duiden van 'trends' in aantal gelopen stappen, uren sportactiviteit, slaapduur, hartslag tijdens rust, beweging, aantal uren dat je per dag (even) staat, bloedzuurstofgehalte en stress;

automatische detectie en registratie van de activiteitstypen: lopen, hardlopen, crosstrainer en roeitrainer;

handmatige registratie van tientallen activiteitstypen waaronder, wandelen, (indoor) hardlopen, (indoor) fietsen, spinnen, krachttraining, (indoor) zwemmen, crosstrainer, roeitrainers, touwtje springen, hiit, aerobics, yoga, pilates, crossfit, coretaining, padel, voetbal, basketbal, tennis en diverse water, vecht- en danssporten;

weergeven en 'snel antwoorden' op smartphonemeldingen;

muziekweergave en muziekbediening op smartwatch;

bellen en gebeld worden (via bluetooth);

zaklamp (scherm als lichtbron);

telefoon zoeken;

stopwatch;

timer;

wekker;

agendaweergave;

training: hardloopvermogensindex, trainingsbelasting laatste 7 dagen, trainingsindex, hersteltijd, VO₂ Max- schatting, voorspelde hardlooptijden voor 5km, 10km, halve en hele marathon;

loggen calorie-inname;

ademhalingsoefeningen;

Huawei Wallet (niet in Nederland en België);

imu-sensor bestaande uit acceleratiemeter, gyroscoop en magnetometer (kompas).

Verschillen met de Watch 4 GT zijn er uiteraard ook:

geen multiband-gps. De Fit 3 heeft een normale singleband-gps-ontvanger, die in theorie minder nauwkeurig is;

geen ingebouwde thermometer en dus geen huidtemperatuurmetingen;

geen ingebouwde barometer en dus geen ingebouwde barometrische hoogtemeter;

kleinere accu, kortere werktijd op een acculading;

magnetisch opladen via contactpinnen in plaats van draadloos.

In de basis is de Watch Fit 3 daarmee wat functies betreft vrijwel identiek aan de Watch 4 GT. Het horloge is aan Android en iOS-toestellen te koppelen door middel van de Huawei Health-app. IOS-gebruikers kunnen die app downloaden uit de Apple Appstore, maar Google biedt de app niet aan in Google Play. Je moet hem dus downloaden via een QR-code of, als je een Samsung-telefoon hebt, uit de Samsung Store. De Fit 3 biedt goede sportfuncties, inclusief diverse trainingsprogramma's voor hardlopen en prima functionerende basissmartwatchfunctionaliteit. Er zijn veel verschillende watchfaces beschikbaar voor de Fit 3, uiteenlopend van stijlvol en ingetogen tot bont en schreeuwend, en voorzien van allerlei (gezondheids)data. Voor elk wat wils dus op dat vlak. Huawei heeft ook een appstore om extra apps te installeren, maar het appaanbod is zeer beperkt en slecht van kwaliteit. Technisch gezien is het dus een uitbreidbaar platform, maar in de praktijk ben je beperkt tot wat Huawei standaard aan functionaliteit levert.

De Watch Fit 3 kan uiteraard smartphonemeldingen weergeven, waarbij je met korte, vooraf ingestelde antwoorden kunt reageren op appjes. Je kunt je agenda bekijken, en timers en weksignalen instellen. Er zijn een weerapp, een kompas, een lijst met contactpersonen en een zaklampfunctie. Je kunt het horloge ook gebruiken om mee te bellen via de ingebouwde microfoon en luidspreker. Daarvoor is een bluetoothverbinding met de telefoon noodzakelijk. Deze functionaliteit is in elk geval handig en werkt goed, al is het geluid van de ingebouwde luidspreker erg scherp. Het horloge kan muziek afspelen als je een bluetoothheadset koppelt, maar het is niet mogelijk een streamingdienst als Spotify te koppelen om playlists te downloaden en offline af te spelen. De enige mogelijkheid om muziek op het horloge te krijgen, is door handmatig mp3’s vanaf je telefoon te kopiëren. De smartwatchfunctionaliteit is dus beperkt.

Sport en gezondheid

De Watch Fit 3 is, net als andere Huawei-horloges, sterk gericht op sport en gezondheid. Het horloge biedt veel verschillende sportprofielen en laat tijdens het sporten relevante data op een overzichtelijke manier op het scherm zien. Huawei heeft voor de Fit 3 nieuwe sportprofielen toegevoegd, waaronder voetbal, basketbal, padel en e-sport. Ook track-run, bedoeld voor nauwkeurige afstandsregistratie op een 400-meteratletiekbaan, is nieuw op de Fit 3. Het horloge analyseert zaken als aerobe en anaerobe trainingsbelasting en herstelbehoeften, waarbij je na een training dus ziet wat het effect van die training was en hoelang je ervan moet herstellen. Redelijk uniek in deze prijsklasse is dat je ook externe sensors kunt koppelen via bluetooth, en dan niet alleen hartslagmeters, maar bijvoorbeeld ook powermeters voor fietsen.

Huawei Health-app voor Android

Alle sport- en gezondheidsdata komt standaard in de Health-app terecht, waarbij je er expliciet voor kunt kiezen om deze data niet naar de servers van Huawei te uploaden. Nadeel is dat je alle info kwijt bent als je de app deïnstalleert of je telefoon kwijtraakt; voordeel is uiteraard dat jouw gegevens niet naar Huawei geüpload worden. Kies je ervoor deze gegevens wél te uploaden of heb je dat eerder gedaan, dan is er ook een knop in de app om al jouw gegevens uit de cloud te verwijderen. Wil je gegevens delen met andere apps, dan kan dat beperkt. Activiteiten kunnen gesynchroniseerd worden met Adidas Running, Komoot en Strava. Dat laatste lukte mij niet, net als bij de Watch 4 GT. Huawei liet desgevraagd weten dat de Strava-koppeling niet altijd goed werkt, en zoekt naar een oplossing.

Bij het meten van algemene gezondheidsfuncties lijkt de Watch Fit 3 gelijk te presteren aan de Watch 4 GT. Het horloge meet vrij nauwkeurig je totale slaaptijd en probeert ook slaapfasen te herkennen. Over de analyse van slaapfasen kan ik weinig zeggen; ik heb geen goede referentie om het horloge tegen af te zetten. De Health-app geeft ook een slaapscore die, in mijn geval, doorgaans goed overeenkomt met hoe ik mijn slaap zelf zou beoordelen. Ook geeft de app inzicht in je slaap over een langere periode en geeft hij tips om beter te slapen.

Accuduur

De Watch Fit 3 is een compact en licht horloge met een relatief kleine accu. Toch is de werktijd op die accu erg goed. Met het scherm in raise-to-wakemodus, met continue meting van hartslag en bloedzuurstofgehalte, en met geavanceerde slaapanalyse ingeschakeld, ging de Watch Fit 3 tijdens mijn testperiode zeven tot ruim negen dagen mee, afhankelijk van de gps-activiteit. Met het scherm in always-onmodus moet je rekenen op ongeveer twee dagen minder. Daarmee is de accuduur van de Fit 3 gewoon uitstekend.

Hartslagmeting

Huaweis horloges bieden doorgaans uitstekende hartslagmeting en de Watch Fit 3 is daarop geen uitzondering. De Fit 3 gebruikt een eenvoudigere optische hartslagsensor dan de duurdere Watch GT 4, maar leverde tijdens mijn tests met voornamelijk racefiets-, gravel- en mountainbikeritten nauwkeurige hartslagdata, met als enige uitzondering intervallen tijdens een mountainbiketraining, waarbij het horloge moeite had om de snelle hartslagwisselingen goed op te pakken. Dit zien we echter bij vrijwel alle horloges; de combinatie van het trillen van de pols bij het mountainbiken en de sterk wisselende hartslag is voor optische meters erg lastig. Wegens een blessure heb ik maar één keer (rustig) met het horloge hardgelopen, maar ook die run liet geen gekke uitschieters zien.

Hieronder zie je resultaten van enkele van die activiteiten met de Watch Fit 3 in het groen. Ter referentie vind je ook de data van de optische hartslagmeter van de Garmin Epix Pro, die ik altijd om mijn andere pols draag, weergegeven in het rood, en de data van een Garmin HRM-dual-ecg-borstband, gekoppeld aan de Garmin Edge 1030-fietscomputer of aan de Epix Pro, weergegeven in het zwart. Die ecg-borstband kan gezien worden als een referentiemeter.

Huawei Watch Fit 3: hartslag bij wielrennen met intervalblokken

Huawei Watch Fit 3: wielrennen

Huawei Watch Fit 3: hartslag bij gravelrit (onverhard)

Huawei Watch Fit 3: hartslag bij hardlopen

Huawei Watch Fit 3: hartslag bij mountainbiken met intervallen

Huawei Watch Fit 3: hartslag bij mountainbiken met intervallen (uitsnede)

Gps

De Watch Fit 3 moet het doen met een relatief eenvoudige gps-ontvanger zonder ondersteuning voor dualbandtechnologie. Dat laatste maakt het horloge in potentie minder nauwkeurig tussen hoge bebouwing en onder een dicht bladerdek. In de praktijk blijkt inderdaad dat de Watch Fit 3 het soms moeilijk heeft, vooral onder bomen als er veel draai- en keerwerk aan te pas komt, zoals te zien is bij de voorbeelden van de mountainbiketraining hieronder. Sport je in meer open ruimtes, dan is de gps-registratie doorgaans gewoon goed. Niet zo goed als die van duurdere horloges, zoals de Watch GT 4 en de Garmin Epix Pro waarmee we hem vergelijken, maar zeker goed genoeg gezien zijn prijs.

Conclusie

De Huawei Watch Fit 3 is een prima basissmartwatch met goede sport- en gezondheidsfuncties. Uiterlijk heeft Huawei duidelijk leentjebuur gespeeld bij Apple, dus de originaliteitsprijs voor design gaat Huawei niet winnen. Het rechthoekige scherm is gelukkig goed en werkt in de praktijk erg fijn. De Watch Fit 3 is in elk geval een fijn klokje. Het horloge is vrij compact en heel licht, maar biedt toch een prima accuduur van ruim een week. Dat maakt de Watch Fit 3 een uitstekend klokje als je vooral geïnteresseerd bent in sport- en gezondheidsregistratie, en niet de behoefte hebt om specifieke apps op je horloge de draaien. Voor dat laatste ben je bij Huawei niet aan het juiste adres; de basissmartwatchfuncties zijn beschikbaar, maar het appaanbod is verder heel beperkt.