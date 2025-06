Paper Mario: The Thousand-Year Door Review

We roepen weleens gekscherend dat Nintendo altijd succesvol zal blijven omdat het steeds dezelfde games zal blijven maken en zijn publiek die games toch altijd opnieuw zal blijven kopen. Dat bedoelen we niet letterlijk zo. Gewoon weer een nieuwe Zelda of nieuwe Mario is wel degelijk een nieuwe Zelda of Mario, en geen herhaling van dezelfde game. Toch zijn er ook games waarbij dat juist wel zo is. We hebben het dan natuurlijk over remakes, en die zijn de laatste jaren populairder dan ooit. Wat decennia geleden leuk was, is dat mogelijk nog steeds, als je er een moderne look aan geeft en de nodige features update om de game te laten voldoen aan de huidige standaarden. De volgende in de rij van opnieuw gemaakte games is Paper Mario: The Thousand-Year Door. Die game verscheen oorspronkelijk voor de GameCube, in juli 2004. Met het twintigste jubileumjaar in aantocht verschijnt er nu een nieuwe versie voor de Nintendo Switch, die in alles uitstraalt ‘gewoon’ een nieuwe game te zijn.

Dat effect hangt natuurlijk vooral af van de vraag of deze game voor jou echt nieuw is of niet. Ik had zelf het origineel nooit gespeeld, dus ging ik zonder voorkennis deze remake in. Daarbij werd ik voor het grootste deel positief verrast. De game straalt in weinig uit dat je te maken hebt met een spel dat zijn oorsprong aan het begin van deze eeuw vindt. Toch is dit wel degelijk een remake. Zou je de scènes uit de GameCube-versie naast die van deze Switch-versie leggen, dan zijn de overeenkomsten niet moeilijk te zien. De personages, de werelden en zelfs de indeling van de interface zien er nagenoeg hetzelfde uit. Natuurlijk is de resolutie anno nu een stuk hoger en zijn de graphics in algemene zin stukken verbeterd, maar het is makkelijk te zien dat dit inderdaad dezelfde game is, met dezelfde setting en hetzelfde verhaal.

Dat verhaal begint als Prinses Peach Mario op de hoogte brengt van een oude schat en op hem wacht in het onheilspellend genaamde dorpje ‘Boevechem’. Als Mario arriveert, blijkt Peach te zijn ontvoerd door Bows … eh nee, door Heer Cruxus en de Kruistronauten. Cruxus blijkt op jacht naar dezelfde schat als die Peach op het spoor was gekomen. Deze schat is, zo beschrijft een oude legende, verstopt achter de Millenniumpoort. Om die te openen, heb je een serie Juweelsterren nodig. Mario en Cruxus maken daarom beide jacht op de Juweelsterren, en daardoor belandt onze besnorde vriend natuurlijk ook in het vizier van de boosaardige boevenbaas.