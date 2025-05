Titel Manor Lords Platform Windows Ontwikkelaar Slavic Magic Uitgever Hooded Horse Releasedatum N.n.b. (Nu in Steam Early Access)

Er zijn games die al heel populair zijn voordat iemand er ook maar een seconde mee heeft kunnen spelen. Meestal is dat het resultaat van goed geoliede marketingmachines. Grote uitgevers maken hun volgers immers al maanden of zelfs jaren lekker met allerhande updates en brengen hun games zo effectief onder de aandacht. Manor Lords is niet zo’n game. Manor Lords heeft geen grote uitgever achter zich en al helemaal geen grote ontwikkelaar. Sterker nog, ontwikkelstudio Slavic Magic bestaat eigenlijk maar uit één persoon. Greg Styczeń werkte voor Manor Lords grotendeels alleen, al heeft hij ook dingen uitbesteed aan anderen. Het is immers weinigen gegeven om alle facetten van een game zelf te ontwerpen, ontwikkelen, programmeren en ga zo maar door. Toch deed Styczeń het meeste solo. Hij bedankte meermaals voor samenwerkingen met grote uitgevers of investeerders en haakte pas twee jaar geleden uitgever Hooded Horse aan, dat onder meer Terra Invicta en Sons of Valhalla uitgaf.

Die aanloop maakt Manor Lords al meteen vrij uniek. Het is een passieproject van iemand die de game wilde maken die hij voor ogen had, zonder concessies te doen aan eventuele partners of ontwikkelaars met een andere mening. Daardoor heeft Manor Lords meteen een streepje voor bij veel mensen, wat ook wel blijkt uit het aantal keer dat de game ‘wishlisted’ is op Steam. Meer dan drie miljoen gamers zetten de game op hun verlanglijst en binnen enkele dagen na de earlyaccessrelease stonden er al tienduizenden gebruikersrecensies op het platform. In een tijd waarin grote uitgevers de gamewereld domineren met efficiëntie in productie, marketing en conversie, voelt Manor Lords als een frisse wind.

Toch zal de game zich nog wel moeten bewijzen. Nu, maar ook komende maanden of zelfs jaren. De game is in early access op diverse punten meer een soort ‘proof of concept’ dan dat het een volwaardige game is. Je ziet de filosofie van de maker en kunt alvast spelen met een groot aantal ideeën dat daarbij hoort, maar tegelijk ontbreekt er ook nog veel en werkt lang niet alles zoals het zou moeten werken. Daardoor verliest de game na de openingsfase al snel zijn aantrekkingskracht. Een echte endgame, iets dat jouw goedlopende imperium na een tijdje nog echt in gevaar brengt, is er nog niet. Dat is niet erg, mede omdat Slavic Magic daar ook eerlijk over is. De game gaat in early access om gamers alvast de kans te geven ermee aan de slag te gaan, maar die gamers moeten niet verwachten een volledig afgewerkt product voor zich te krijgen.

Nadruk ligt op bouwen

Ook moeten die gamers niet verwachten dat dit een soort mix tussen Age of Empires, Total War en Cities Skylines of iets in die richting is. De vergelijking ‘Cities Skylines in de middeleeuwen’ komt nog het meest in de buurt. Manor Lords gaat primair over het opbouwen van je eigen middeleeuwse dorpen en steden, niet over het opbouwen van gigantische legers om je vijanden mee van de map te vegen. Vechten speelt zeker een rol, maar die rol is vele malen kleiner dan die van het opbouwen en managen van je dorp. Je grootste vijand is een tekort aan voedsel of brandhout, niet de bandieten die af en toe opduiken of de legers van een rivaliserende baron die soms langs wandelen.

Manor Lords is zelfs zo gericht op citybuilding, dat je kunt kiezen om je alleen daarop te richten. Voor je een spel start, kun je een keuze maken uit verschillende spelmodi, die bepalen in hoeverre je lastig gevallen zult worden tijdens je bouw. Heb je daar geen zin in, dan kun je het allemaal uitzetten. Ik koos zelf voor een middenweg waarbij er van tijd tot tijd wel wat rovers voorbij kwamen en ik uiteindelijk ook wel meer gebieden moest zien te bezitten dan de rivaliserende Baron, maar waarbij dat nooit voelde als de hoofdzaak. Af en toe werd er even gevochten, maar daarna kon ik toch vooral snel terug naar het bekijken waar ik mijn volgende huizenblok wilde bouwen of welke grondstof ik wilde in- of exporteren via mijn handelshuis.