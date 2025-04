Tweakers trakteert - Dag 3: kortingen

Er komt een belangrijke mijlpaal aan: Tweakers wordt 25 jaar! Dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan, daarom trakteren we. We zijn volop aan het aftellen naar onze verjaardag op 30 september, en om dit te vieren, hebben we elke dag een verrassing voor jullie in petto. Je kunt onze viering op de voet volgen via de adventskalender hieronder.

Kortingen

Onze verjaardagsweek is inmiddels in volle gang en we willen deze week aangrijpen om zoveel mogelijk verschillende aspecten van Tweakers in het zonnetje te zetten. Vandaag richten we de schijnwerpers op een van onze geliefdste functies: de Pricewatch. In de afgelopen weken hebben we als experiment contact gezocht met alle webshops uit de Pricewatch en hen gevraagd of ze voor één dag exclusieve kortingen willen aanbieden aan de Tweakers-community. Acht webshops willen graag meedoen. Aanvullend geven we vanaf 12:00 vandaag ook de hele week 25 procent korting op al onze merchandise (met uitzondering van het 'limited edition Tweakers Henk'-shirt).

In de tabel hieronder vind je het overzicht van de deelnemende shops en de bijbehorende kortingscodes. Deze zijn alleen vandaag geldig. Doe er je voordeel mee!