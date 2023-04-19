Door Reinoud Dik

Redacteur

Feedback • 19-04-2023 17:00 75

NZXT Kraken Elite en Kraken RGB Review

De beste kant-en-klare koeler voor je pc

19-04-2023 • 17:00

75

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NZXT Kraken RGB en Kraken Elite

  • NZXT Kraken Elite 360
  • NZXT Kraken 360 RGB

NZXT Kraken Elite 360

De Kraken Elite 360 levert koelprestaties en features die niets te wensen overlaten. Bij een lage geluidsdruk zijn de prestaties nog steeds uitstekend en de lange fabrieksgarantie laat zien dat NZXT pal achter deze waterkoeler staat. Gezien de prijs mag dat ook wel. Heb je graag rgb, dan kun je voor twee tientjes extra ook de versie met verlichte ventilators kiezen.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Ultimate

Getest

NZXT Kraken Elite 360 (2023) Zwart

Prijs bij publicatie: € 290,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 254,15

Bekijk alle uitvoeringen (3)

NZXT Kraken 360 RGB

De Kraken 360 RGB levert koelprestaties die niets te wensen overlaten. Bij een lage geluidsdruk zijn de prestaties nog steeds uitstekend en de lange fabrieksgarantie laat zien dat NZXT pal achter deze waterkoeler staat. Ben je niet zo van de verlichting, dan kun je ook twee tientjes besparen door voor de versie zonder rgb te gaan.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

NZXT Kraken 360 RGB Wit

Prijs bij publicatie: € 210,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (3)

Wie denkt aan high-end, all-in-one waterkoelers, denkt al gauw aan de Kraken-reeks van fabrikant NZXT. Weinig merken hebben zich zo op de kaart gezet met hoge koelprestaties en een eigen ecosysteem als NZXT heeft gedaan. Nu er nieuwe Krakens voor de deur staan, is de vraag hoe deze presteren ten opzichte van de concurrentie. Dat zoeken we in deze review uit.

De nieuwe Krakens van NZXT vertonen grote overeenkomsten met de voorgaande generatie. Je kunt dus ook spreken van een refresh, maar tegelijk is er in de naamgeving wat aangepast en is er geschoven in het portfolio. De eerdere Kraken X-koelers heten nu simpelweg Kraken. De Kraken Z-reeks krijgt in plaats van deze laatste letter nu 'Elite' als toevoeging, maar ze zijn nog steeds gebaseerd op hetzelfde zevendegeneratieontwerp van Asetek, dat enkele jaren oud is. Wel is het waterblok voorzien van een scherm met een iets hogere helderheid en een flink hogere resolutie van 640 pixels in de hoogte en breedte: vier keer zoveel pixels als bij de voorgaande koelers. Dankzij een nieuwe controller kunnen er meer animaties getoond worden, zoals uitgebreide audio visualisers op basis van het geluid dat wordt afgespeeld. Bij de nieuwe generatie Krakens loopt er een enkele kabel naar de waterpomp voor aansturing en stroomvoorziening, wat voorheen twee losse kabels waren. Daarnaast zijn de Aer-ventilators van de Kraken X en Z vervangen door de F-serieventilators op zowel de gewone Krakens als de Elites.

Zoals gebruikelijk bij NZXT Kraken-koelers bedraagt de fabrieksgarantie van deze 'refresh' ook weer zes jaar. De adviesprijs voor de geteste NZXT Kraken Elite 360 is 290 euro; de Kraken 360 RGB komt uit op 310 euro. Het prijsverschil tussen een uitvoering met en zonder rgb is voor de verschillende versies telkens 20 euro.

Kraken X RGB Kraken (RGB) Kraken Z RGB Kraken Elite (RGB)
Onderliggend ontwerp 7e generatie Asetek 7e generatie Asetek 7e generatie Asetek 7e generatie Asetek
Scherm op waterpomp Geen 240x240p
300cd/m²		 320x320p
650cd/m²		 640x640p
690cd/m²
Meegeleverde ventilators 3x Aer RGB 2
500-1500rpm		 3x F120(RGB) Core, 500-1800rpm 3x Aer RGB 2
500-1500rpm		 3x F120(RGB) Core, 500-1800rpm
Ondersteunde sockets Intel: 1700, 1200, 115x, 1366, 2011, 2066
AMD: AM4, AM3(+), AM2, FM2(+), FM1, SP3/TR4		 Intel: 1700, 1200, 115x
AMD: AM5, AM4		 Intel: 1700, 1200, 115x, 1366, 2011, 2066
AMD: AM4, AM3(+), AM2, FM2(+), FM1, SP3/TR4		 Intel: 1700, 1200, 115x
AMD: AM5, AM4
NZXT Kraken RGB & Kraken EliteNZXT Kraken RGB & Kraken Elite

Testmethode

De test van een processorkoeler begint bij Tweakers met een geluidsmeting. Bij het testen van cpu-koelers zijn we vooral geïnteresseerd in de efficiëntie, dus hoe de koelprestaties zich verhouden tot de geluidsproductie. Een koeler die goede prestaties levert, maar daarbij extreem veel herrie produceert, is immers minder aantrekkelijk dan een model dat deze koelprestaties benadert bij een veel lager geluidsniveau. Om een gelijk speelveld te creëren, testen we alle koelers eerst op geluidsproductie, met een Larson Davis 831C-geluidsmeter gekoppeld aan een 378A04-microfoon die is voorzien van een preamplifier. Daarmee kunnen we nauwkeurig meten en hij heeft een lage noisefloor van 5,5dB(A). Vanwege onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidsarme ruimte ongeveer 12dB(A). Om een veilige marge te nemen, kunnen we vanaf 14dB(A) consistente metingen uitvoeren. Deze waarde hanteren we dan ook als ondergrens.

In onze geluiddichte kamer meten we bij processorkoelers op 50cm afstand wat de geluidsproductie is als de ventilator op volle snelheid draait, oftewel de maximale fan duty via pwm. Vervolgens noteren we bij welk toerental de ventilator 30dB(A) en 20dB(A) produceert. We hebben voor deze waarden gekozen omdat 30dB(A) overeenkomt met de gemiddelde geluidsdruk in een huiskamer. De lagere waarde van 20dB(A) ligt daar precies 10dB(A) onder, wat een hoeveelheid is die het menselijk gehoor als een halvering of verdubbeling van het geluid ervaart. Ten slotte proberen we de ventilator van een processorkoeler ook nog 15dB(A) te laten produceren. Als de ventilator daartoe stabiel in staat is, worden ook de koelprestaties voor dit laagste, praktisch onhoorbare, geluidsniveau meegenomen. Deze laatste test is voor de stiltefreaks bedoeld en zal voor de gemiddelde gebruiker minder relevant zijn, omdat 20dB(A) voor hem of haar al stil genoeg is. Niet alle koelers zullen in alle (sub)tests mee kunnen doen: sommige zijn daar ofwel te luid, ofwel te stil voor.

Testopstelling met sockets

Onze testopstelling is opgebouwd rondom zelfontworpen pcb’s waarop meerdere vermogensweerstanden zijn geplaatst. Deze configuraties hebben we gebaseerd op verschillende sockets. Eerst gaat het daarbij om de AM4-socket, die de momenteel populaire Ryzen-mainstreamprocessors vertegenwoordigt. Daarnaast hebben we een pcb ontworpen voor Intels socket 2066, waarvan de iets oudere en ook minder zuinige Core X-processors bekend zijn. Uiteraard is het bestaan van nieuwere sockets zoals AM5 en socket 1700 ons niet ontgaan, en we zijn momenteel ook bezig met het ontwerpen van een nieuw testplatform ter aanvulling van ons bestaande platform.

Net als bij onze vorige testmethode kiezen we ook nu weer voor vermogensweerstanden in plaats van een processor als warmtebron. Dit doen we omdat we hiermee veel nauwkeuriger de vermogensafgifte kunnen bepalen dan met een echt systeem, dat zelfs met alle turbofunctionaliteiten uitgeschakeld en met vaste spanningen nog steeds fluctuaties in de daadwerkelijke vermogensafgifte heeft, aangestuurd door de vele sensors op een moderne processor.

In het ontwerp hebben we geprobeerd om de indeling van Ryzen-processors, met hun ccx'en op de die, zo goed mogelijk na te bootsen bij het plaatsen van de vermogensweerstanden. We gebruiken verschillende 45W-vermogensweerstanden van Nikkohm, waarbij we met labvoedingen de spanning variëren om het gewenste vermogen te genereren.

Boven op de weerstanden zijn Alphacool Eissicht-thermalpads geplaatst met een dikte van 0,5mm en daar weer bovenop zit de vernikkelde koperen heatspreader. Met deze heatspreader erop zijn onze warmtebronnen wat afmetingen betreft geschikt om de origineel meegeleverde bevestigingsmaterialen voor de betreffende socket te kunnen gebruiken. Als koelpasta tussen de heatspreader en de desbetreffende processorkoeler gebruiken we altijd Gelid GC-Extreme. We kiezen specifiek voor vernikkelde koperen heatspreaders om de warmteoverdracht optimaal te houden, en onze nieuwe testplatforms voldoende slijtvast te maken om er grote aantallen koelers op te kunnen monteren, te testen en weer te demonteren.

Net als bij het testprotocol voor behuizingen meten we de temperaturen bij processorkoelers met digitale TMP117-temperatuursensors, die tot 50 graden een nauwkeurigheid van een tiende graad Celsius hebben, en tot 100 graden van twee tiende graad Celsius. Dat heeft als voordeel ten opzichte van de oude, analoge methode dat metingen nauwkeuriger zijn en dat sensoren met een eventueel defect gemakkelijker kunnen worden vervangen omdat ze in de fabriek al zijn gekalibreerd.

Sockets pcb cpu-koelersSockets pcb cpu-koelersSockets pcb cpu-koelers

Boven: van links naar rechts pcb's voor AM4, TR4/sTRX4 en socket 2066
Onder: de pcb's zijn voorzien van heatspreaders

pcb in socketpcb in socketpcb in socketpcb in socketpcb in socketpcb in socket

Bij AM4 is de temperatuursensor tussen de twee rijen met weerstanden in geplaatst. Bij Threadripper hebben we drie sensors geplaatst, verspreid over het pcb, en bij socket 2066 zit een enkele sensor naast de weerstanden. Elke sensor is thermisch verbonden aan een weerstand via een dunne koperbaan, die direct onder de weerstand de temperatuur kan meten.

Warmtetest

Voor de warmtetests met processorkoelers blijven we gebruikmaken van onze huidige testkamer. Deze bestaat uit een geïsoleerde box met een testcompartiment van 55x55x28cm. Aan de voorzijde van dit compartiment zitten drie grote, langzaam draaiende ventilators die lucht aanvoeren, terwijl aan de achterzijde één uitlaatventilator is aangebracht. In een gevouwen luchtkanaal aan de voorzijde van de kast zijn twee Selfa-warmte-elementen van 400W aangebracht, elk voorzien van een ventilator. Vlak voor de ingang van de testkamer is een temperatuursensor aangebracht die meet hoe warm de lucht is die de testkamer wordt ingeblazen. Door het closedloopsysteem met een Rex-c700-pid-controller kunnen we de temperatuur zeer constant houden. De pid-controller meet continu wat de temperatuur van de aangevoerde lucht is, waarna de controller indien noodzakelijk extra warmte kan laten opwekken door de warmte-elementen. Op deze manier kunnen we de temperatuur in de warmtebox nauwkeurig aansturen en constant houden.

Opstelling van de warmtetest met ons socket 2066-platform in de warmtebox. Alle drie de platforms worden hierin met een koeler verticaal gemonteerd.

Om verschillende redenen hebben we bij onze tests gekozen voor een luchttemperatuur van 35 graden. Ten eerste zijn de warmte-elementen onder alle omstandigheden krachtig genoeg om deze temperatuur vast te houden, zelfs als de omgevingstemperatuur slechts 18 graden is. Daarnaast wordt het in ons testlab (hopelijk) nooit warmer dan 35 graden, zodat we nooit lucht aanvoeren die warmer is. Daarnaast is de aanwezigheid van enige warmte rondom de koeler realistisch, want in een echt systeem produceren andere componenten, zoals de voeding, het moederbord en de videokaart, ook warmte. De basistemperatuur moet ook weer niet te hoog worden, omdat we goed willen zien waartoe de cpu-koelers in staat zijn. Een omgevingstemperatuur van 35 graden is, zo hebben we ook in afzonderlijke tests voor behuizingen gezien, een representatieve weergave van de temperatuur in een echt systeem.

We testen de processorkoelers op ons platform met verschillende vermogens met de Statron- en Tenma-labvoedingen. Bij AM4, de normale Ryzen-processors, hebben we gekozen voor 140 en 170W. Op socket 2066 hanteren we 200 en 250W als twee scenario's.

Socket Vermogen test 1 Vermogen test 2 Gezamenlijke limiet weerstanden
AM4 140W 170W 225W
2066 200W 250W 270W

De warmtetest duurt na het opwarmen tien minuten. We hebben voor die tijdsduur gekozen omdat uit onze tests blijkt dat elke luchtkoeler dan zeker ‘verzadigd’ is en de doeltemperatuur voor onze test is bereikt. We meten de stand van zaken echter niet enkel op dat moment: de hele duurtest wordt gelogd, waarbij elke seconde een waarde wordt genoteerd. De temperatuur die we uiteindelijk rapporteren, is het 98e percentiel van de hele log. Kortgezegd gooien we de hoogste twee procent van de gelogde waarden weg om incidentele uitschieters uit de analyse te houden. De hoogste temperatuur van de resterende 98 procent van de waarnemingen is het 98e percentiel. Dit percentiel sluit naar ons idee beter aan bij het doel van de duurtest dan het noteren van enkel een kortstondige maximumtemperatuur.

Geluidsproductie

Met zowel de waterpomp als de ventilators op volle snelheid produceren de nieuwe NZXT Krakens een relatief lage geluidsdruk ten opzichte van andere all-in-ones. Zo stil als de luchtkoelers zijn ze in dit scenario niet, maar veel concurrerende waterkoelers laten nog net iets meer van zich horen.

Geluidsproductie

Geluidsproductie 100% Fan duty
Processor-koeling Fan3 100% RPM Gemiddelde geluidsdruk in dB(A) (lager is beter)
Scythe Mugen 5 Rev.C
36,0
Arctic Liquid Freezer II 360 1789
38,4
Gelid Tranquillo Rev.5
39,1
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm ARGB 2333
43,0
Noctua NH-D15 Bruin
44,0
Geometric Future Eskimo Junior 36 1978
44,6
DeepCool LS720 2219
47,1
EKWB Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB 2236
47,9
NZXT Kraken Elite 360 1754
48,4
NZXT Kraken 360 RGB 1708
48,9
EKWB AIO Elite 360 D-RGB 2045
49,1
EKWB Elite 360 D-RGB 2045
49,1
ASUS RoG Ryujin II 360 1988
49,7
Gigabyte AORUS Waterforce X 360 2445
49,9
Corsair iCue H150i Elite LCD XT 1388
50,0
DeepCool Gammaxx L360 V2 1896
50,5
ASUS Ryuo III 360 ARGB 2135
50,5
Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 2447
56,2
Alphacool Core Ocean T38 AIO 360mm 2505
56,3

Testresultaten socket AM4

Omdat de NXZT Kraken RGB en Kraken Elite met de meegeleverde bevestigingsmaterialen geen ondersteuning hebben voor socket 2066, hebben we voor deze review enkel op socket AM4 getest. Daarop blijken de nieuwe Krakens zich onder de best presterende aio's te scharen. In de 30dB(A)-tests is dat al het geval en zelfs nog overtuigender worden de koelprestaties als we op 20dB(A) testen. Het afvoeren van 170W aan vermogen lukt de Elite 360 het best van de handvol waterkoelers die dit lage geluidsniveau kunnen aanhouden.

AM4 - 140W

  • 30dB(A)
  • 20dB(A)
  • Temperatuur - 100%
Processortemperatuur - 30dB
Waterkoeling Fan3 30dB RPM Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
EKWB Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB 1628
53,2
ASUS Ryuo III 360 ARGB 1174
53,5
NZXT Kraken 360 RGB 1019
53,8
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm ARGB 1224
53,9
DeepCool LS720 1267
55,2
Corsair iCue H150i Elite LCD XT 947
55,3
Alphacool Core Ocean T38 AIO 360mm 936
55,4
Arctic Liquid Freezer II 360 1148
55,5
ASUS RoG Ryujin II 360 1256
55,6
EKWB Elite 360 D-RGB 1002
55,7
Gigabyte AORUS Waterforce X 360 1416
56,1
Geometric Future Eskimo Junior 36 1176
56,7
Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 1037
57,0
DeepCool Gammaxx L360 V2 942
57,1
Noctua NH-D15
57,8
Scythe Mugen 5 Rev.C
60,8
Gelid Tranquillo Rev.5
64,8
Processortemperatuur - 20dB
Waterkoeling Fan3 20dB RPM Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
NZXT Kraken 360 RGB 721
58,8
DeepCool LS720 677
59,7
Gigabyte AORUS Waterforce X 360 724
60,0
Noctua NH-D15
62,1
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm ARGB 429
62,8
Scythe Mugen 5 Rev.C
65,4
Gelid Tranquillo Rev.5
72,6
Processortemperatuur - 100%
Waterkoeling Fan3 100% RPM Fan 100% dB(A) Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm ARGB 2333 43
49,3
EKWB Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB 2236 47,9
49,4
Alphacool Core Ocean T38 AIO 360mm 2505 56,3
50,2
ASUS RoG Ryujin II 360 1988 49,7
50,2
ASUS Ryuo III 360 ARGB 2135 50,5
50,3
NZXT Kraken 360 RGB 1708 48,9
50,8
Corsair iCue H150i Elite LCD XT 1388 50
51,1
DeepCool LS720 2219 47,1
51,5
Arctic Liquid Freezer II 360 1789 38,4
51,8
EKWB Elite 360 D-RGB 2045 49,1
51,9
Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 2447 56,2
52,2
Gigabyte AORUS Waterforce X 360 2445 49,9
52,2
Geometric Future Eskimo Junior 36 1978 44,6
53,5
DeepCool Gammaxx L360 V2 1896 50,5
53,7
Noctua NH-D15 Bruin 44
54,7
Scythe Mugen 5 Rev.C 36
59,2
Gelid Tranquillo Rev.5 39,1
61,9

AM4 - 170W

  • 30dB(A)
  • 20dB(A)
  • Temperatuur - 100%
Processortemperatuur - 30dB
Waterkoeling Fan3 30dB RPM Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
ASUS Ryuo III 360 ARGB 1174
57,6
NZXT Kraken 360 RGB 1019
58,1
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm ARGB 1224
58,5
DeepCool LS720 1267
59,8
Arctic Liquid Freezer II 360 1148
59,9
Alphacool Core Ocean T38 AIO 360mm 936
59,9
Corsair iCue H150i Elite LCD XT 947
60,0
Gigabyte AORUS Waterforce X 360 1416
60,4
EKWB Elite 360 D-RGB 1002
60,5
ASUS RoG Ryujin II 360 1256
60,5
Geometric Future Eskimo Junior 36 1176
61,3
Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 1037
62,0
DeepCool Gammaxx L360 V2 942
62,1
EKWB Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB 1628
62,6
Processortemperatuur - 20dB
Waterkoeling Fan3 20dB RPM Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
NZXT Kraken 360 RGB 721
61,2
DeepCool LS720 677
65,3
Gigabyte AORUS Waterforce X 360 724
65,4
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm ARGB 429
68,9
Processortemperatuur - 100%
Waterkoeling Fan3 100% RPM Fan 100% dB(A) Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
ASUS RoG Ryujin II 360 1988 49,7
53,8
ASUS Ryuo III 360 ARGB 2135 50,5
53,9
Alphacool Core Ocean T38 AIO 360mm 2505 56,3
54,0
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm ARGB 2333 43
54,1
Corsair iCue H150i Elite LCD XT 1388 50
54,9
NZXT Kraken 360 RGB 1708 48,9
54,9
EKWB Elite 360 D-RGB 2045 49,1
55,4
DeepCool LS720 2219 47,1
55,9
Gigabyte AORUS Waterforce X 360 2445 49,9
56,0
Arctic Liquid Freezer II 360 1789 38,4
56,1
EKWB Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB 2236 47,9
57,3
Geometric Future Eskimo Junior 36 1978 44,6
57,7
Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 2447 56,2
57,7
DeepCool Gammaxx L360 V2 1896 50,5
57,9

Conclusie

De NZXT Kraken 360 RGB en Kraken Elite 360 zijn nieuwe all-in-one waterkoelers die onderhuids helemaal niet zo nieuw zijn. Net als de ruim drie jaar oude Kraken Z73 zijn ze gebaseerd op het zevendegeneratieontwerp van Asetek. Dat klinkt misschien als een probleem, maar dat is het helemaal niet. De koelprestaties van de nieuwe Krakens zijn namelijk simpelweg uitstekend.

De vernieuwingen zitten hem voornamelijk in het gebruik van andere ventilators, met nóg meer lichtbronnen op de Kraken RGB en het schermpje op de waterpomp dat het verlichte logo van zijn voorganger vervangt. Op de Elite is het scherm met hogere resolutie de onderscheidende factor ten opzichte van zijn spirituele voorganger, de Kraken Z73.

Voor beide koelers is er daarnaast een kleine verbetering in het kabelmanagement, met een enkele kabel vanaf de waterpomp. De Kraken Elite is vooral geschikt voor wie zowel de beste koelprestaties wil als allerlei regelbare en aanpasbare sierverlichting en animaties die de aandacht trekken. Niet iedereen zal enthousiast worden van al deze features en van de adviesprijs van 290 euro evenmin. Wie dat wel is, zal waarschijnlijk graag 20 euro extra bijleggen om de rgb-versie in huis te halen. Van de 'gewone' Kraken 360 stuurde NZXT ons juist de rgb-versie op, terwijl gebruikers die puur naar de koelprestaties kijken, ongetwijfeld die 20 euro liever in hun zak houden en dus voor de net zo goed presterende versie met onverlichte ventilators gaan. Ook bij die basisversie van de nieuwe Kraken krijg je dus tegenwoordig een schermpje op je waterpomp. Hoewel er tegenwoordig meer waterkoelers met displays op de pomp zijn, is NXZT met een combinatie van software, aansturing en koelprestaties nog steeds in staat zich te onderscheiden. Als koper heb je met de verschillende uitvoeringen dan nog de keuze hoeveel extra de koeler visueel moet opvallen.

  • NZXT Kraken Elite 360
  • NZXT Kraken 360 RGB

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Ultimate

Getest

NZXT Kraken Elite 360 (2023) Zwart

Prijs bij publicatie: € 290,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 254,15

Bekijk alle uitvoeringen (3)

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

NZXT Kraken 360 RGB Wit

Prijs bij publicatie: € 210,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (3)

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Lees meer

NZXT Kraken Elite 360 (2023)

vanaf € 254,15

5 van 5 sterren

Alles over dit product

NZXT Kraken 360

vanaf € 148,55

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Waterkoeling NZXT Kraken

Reacties (75)

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Kecin 19 april 2023 20:06
Deze review had prima wat aandacht (in de vorm van foto's?) mogen hebben voor het uiterlijk, de RGB en het schermpje...

[Reactie gewijzigd door Kecin op 22 juli 2024 13:21]

Da_Teach @Kecin20 april 2023 10:13
Als eigenaar van een Z73 had ik graag ook wel het verschil willen weten tussen oud en nieuw :)
Gipsy King
@Da_Teach20 april 2023 10:59
Ik heb een pdf van 16 pagina met alle verschillen :) Mochten de Redactie deze willen kunnen ze me altijd een berichtje sturen. Zo moeilijk is het niet om alles te copy pasten :) !
tvtomas @Gipsy King20 april 2023 12:41
Zou het mogelijk zijn om die te delen? Ben ook echt wel benieuwd!
Gipsy King
@tvtomas20 april 2023 12:50
Via de officieele weg kan dat , ik mag hem van NZXT enkel sturen naar de redactie van tweakers. @Trygve
Up to tweakers of ze dit dan met jullie willen delen.
Oikake @Gipsy King20 april 2023 18:47
Nog een geïnteresseerde!
Beat The Best @Da_Teach20 april 2023 10:31
Dat was exact wat ik ook dacht.
Cid Highwind @Kecin20 april 2023 11:34
Als ik de koelprestaties zo zie, is dat namelijk ook het voornaamste selling point van dergelijke kits.

Niet om de producten af te vallen, het is verleidelijk spul met enorm goede prestaties, maar luchtkoelers zijn gewoon echt bizar goed tegenwoordig. Alleen Intel heeft nog processoren op de markt die niet afdoende gekoeld kunnen worden met een Mugen 5 of Dark Core Pro.

Ziet er minder fraai uit, maar je houdt wel ruim 200€ in je zak.
Boefmans @Cid Highwind20 april 2023 19:45
Ik ben niet zo bekend met kant en klaar setjes. Redenen voor waterkoeling in het algemeen:
- mogelijk stiller
- meer koeling (zowel van graka of cou als van de kast in het geheel).
Ik heb bijvoorbeeld een prima kast, genoeg fans, maar met de 6900xt wordt de boel toch wel heet als.ik.lang games doe...
Dekar @Boefmans21 april 2023 12:22
Derde voordeel is draagbaarheid. Een Noctua NH-D15 weegt anderhalve kilo en daar wil je liever niet mee over drempels etc. Zo'n waterblokje weegt bijna niks en de radiator hangt aan de kast dus dan kan er weinig gebeuren.
KanedaNLD @Dekar23 april 2023 09:13
Dat gewicht heb je zeker gelijk in!
Heb voor mijn vriendin een build gemaakt met een Noctua NH-U14S, mede omdat ik deze nog had liggen. Daarom een case genomen waarbij het moederbord plat ligt en er tevens ruimte is voor dit monster.

Al weet ik niet of het totaal gewichtsverlies veel uit maakt. Een beetje AOI of custom loop is ook niet licht. Weet niet wat je dan onder draagbaarheid verstaat.

Groot voordeel van een luchtkoeler is natuurlijk ook de betrouwbaarheid.
- Fan kan uitvallen (dit is op te lossen door een bios waarschuwing.
- Koelpasta kan uitdrogen.
Waarbij je bij vloeistof koeling
- De 2 bovenstaande
- Kans op lekkage (wat met een beetje pech nog andere hardware meesleept)
- Kans op pomp falen.

Ik heb zelf ook LC hoor.
En ook bovenstaande problemen ondervonden.
Icy074 20 april 2023 09:41
"De beste kant-en-klare koeler voor je pc."

Niet helemaal mee eens.

Nu een Arctic AIO en die heeft me slechts 110 euro gekost. Uiteraard geen RGB. Wel betere prestatie (en prijs).
Madrox @Icy07421 april 2023 13:57
Een van de meest dure zou beter passen als titel👍
J.S. Bach @Icy07425 april 2023 08:22
Ik heb een Fractal lumen.
Deze heeft mijn 127 euro gekost en voldoet prima. Tegenwoordig is NZXT net als Corsair een premium merk geworden. Belachelijk veel geld vragen voor producten.
The Realone 19 april 2023 17:30
Ben niet bekend met AIO koelers, maar waarom zou je zoiets nemen als je niet ook je GPU kan koelen? Als vermindering van geluidsproductie een doel is, wordt die dan niet teniet gedaan door de herrie van een GPU luchtkoeler? En als geluid geen "probleem", kun je dan niet beter voor een top-of-the-line luchtkoeler gaan?
Marrtijn @The Realone19 april 2023 17:36
Ik heb een AIO cooler (omdat ik het als combideal kreeg bij mijn CPU, niet uit ideologische redenen), en ik ben er wel fan van geworden.

Mijn PC staat in de woonkamer en vaak gewoon aan om muziek te streamen en dergelijke, en dan is de GPU niet actief en is mijn PC dus muisstil. Pas als ik ga gamen slaat de GPU-fans aan en gaat hij opstijgen, maar gamen doe ik toch met een headset op.
The Realone @Marrtijn19 april 2023 17:39
Dat zat ik ook aan te denken, maar als zit te gamen in de woonkamer met een headset op, heeft mijn vrouw evengoed weinig trek om een opstijgend vliegtuig te horen.
Met goede luchtkoeling kun je, voor een fractie van de prijs, toch ook wel een redelijk stille build voor elkaar krijgen?
Sa7z @The Realone19 april 2023 17:42
Succes om een 5900x/5950x/7950X3D met lucht te koelen, AIO's zijn zo`n beetje de enigste oplossing die ze koel genoeg kan houden...
xenn99 @Sa7z19 april 2023 23:26
Zelfs met een van de goedkoopste koelers in pricewatch, de 30 euro kostende gelid tranquilo 5 kun je al die cpu's die je noemt prima koelen.

Kijk hier maar bijvoorbeeld in deze review van tweakers van enkele maanden geleden.
Hierbij wordt getest met 105 en 140w loads.

Eigenlijk alleen bij de hogere verbruikers zoals bijvoorbeeld de 7900x is dat niet meer zo makkelijk..
En dat is dan alleen als je de cpu 24/7 vol zou belasten ;)
Bij normaal gebruik zul je met een degelijke air cooler op een 7900x ook nog wel weg komen, maar dan verlies je mogelijk wel wat performance bij zware loads.

Het feit dat alle fabrikanten goochelen met die TDP waardes maakt het overigens ook allemaal niet makkelijker.
HMS @Sa7z19 april 2023 19:07
Valt in praktijk mee. Uiteraard haal je met een 420 AIO de beste prestaties, maar ik vind ze niet erg ver uit elkaar lopen. Zie https://www.techpowerup.c...ments-thermal-throttling/
daellat @Sa7z19 april 2023 21:53
Ik zal het mijn 5900x laten weten ;)

Ik heb deze luchtkoeler erop zitten uitvoering: Scythe Mugen 5 PCGH Edition
sigmundfreund @daellat19 april 2023 23:23
Dit. Ik heb deze koeler nog nooit gehoord tijdens basale taken. Blijft nog altijd een topper!
i-chat @Sa7z19 april 2023 18:07
wat je noemt zijn GPU's

dus dan vraag ik me direct af, hoe koel jij een gpu met een AiO... ik weet dat er voor een zeer beperkt aantal gpu's in het verleden adators werden vemaakt die een AiO-cpublok op je gpu kon klemmen zodat je een AiO gpu had.

Ik geloof zelfs dat er ooit een paar gpu's zijn verkocht die fabrieks-af een AiO cooler hadden.

maar als ik aan een cpu AiO denk dan denk ik ook meteen aan veel slechtere airflow (want alles gaat door je radiator, je waterslangen zitten overal in de weg voor een fatsoenlijke airflow dus je gpu (tenzij die direct zijn warmte naar buiten kwijt kan) heeft eerder last dan profijt van je AiO...

dat beetje verlaging van je case-temp gaat meer dan dik verloren onder de slechte airflow.
CHKYBSTRD @i-chat19 april 2023 18:31
5900x/5950x/7950X3D zijn naar mijn idee toch echt processors.
Jaldea @i-chat20 april 2023 09:34
Ryzen - 5900x
Ryzen - 5950x
Ryzen - 7950X3D

Zijn toch echt CPU's hoor
silenoz @Jaldea20 april 2023 11:49
De HD5950 en HD7950 zijn videokaarten van AMD.

Kan mij bijna niet voorstellen dat i-Chat serieus is :P
Mathijs Kok @The Realone19 april 2023 19:00
Met goede luchtkoeling kun je, voor een fractie van de prijs, toch ook wel een redelijk stille build voor elkaar krijgen?
Het grote verschil is dat je met luchtkoeling de warmte in de kast pompt en het daarna nog uit de kast moet halen. Met een AIO breng je de warmte meteen naar buiten. Ik heb een AIO voor CPU en GPU en heb geen case fans nodig. Niet een, zelfs mijn PSU is fanless. De AIO fans lopen bij volle last op 660 rpm, onhoorbaar.

De Kraken "de beste'' te noemen is echter een sterk statement. Voor die prijs kan je andere kopen die minstens zo goed zijn. Mijn persoonlijk ervaringen met Kraken zijn niet erg best en ik was erg blij met de lange garantie. Drie koelers in vijf jaar.
d3x @Mathijs Kok20 april 2023 08:43
Volledig mee eens, natuurlijk NZXT heeft wel goede reputatie en design en het is fancy....

Maar als je echt voor prijs / prestaties gaat dan kom je al snel bij Arctic Liquid Freezer II 360 voor minder dan de helft van de prijs. Echter zit deze enkel in de 100% test van tweakers.

Daar zie je meteen hoe goed die het doet met beperkte luchtdruk en dus geluid.
Ook de actieve koeling op de socket voor VRM is toegeveogde waarde.
Marrtijn @The Realone19 april 2023 17:49
Dat zat ik ook aan te denken, maar als zit te gamen in de woonkamer met een headset op, heeft mijn vrouw evengoed weinig trek om een opstijgend vliegtuig te horen.
Daarom ben ik single.

[Reactie gewijzigd door Marrtijn op 22 juli 2024 13:21]

aadje93 @The Realone24 april 2023 12:27
De zware cpus kun je haast niet meer temmen met luchtkoelers omdat de thermische massa gewoon tekort schiet. Om 1L water op te warmen is 4.2kj.

Ter vergelijking, je hebt 4.7KG alluminium (0.88kj/kg/K) nodig om dezelfde warmte capaciteit te hebben als 1 liter water.

En dat water pomp je continu rond, dus die warmte word snel weg gevoerd in tegenstelling tot het alluminium wat zijn warmte door het materiaal heen passief moet transporteren.

Nu zijn er de heatpipes die uiteraard sneller warmte afvoeren door verdamping bij de warmte bron en Condensatie bij de koelvinnen, maar zo'n aio koeler heeft snel een liter water bij zich 😉. Das een best koelblok van allu als je dat moet evenaren.

Vandaar dat in de custom waterkoeling wereld nog geen enkele 'koelvloeistof' beter werkt dan gewoon simpel demi water (ivm kalk afzetting demiwater)
landcross @Marrtijn19 april 2023 18:46
Maar dat heeft natuurlijk niet bijzonder veel met de AIO te maken. Als je pc enkel een beetje muziek aan het streamen is e.d. zal die evengoed muisstil zijn met een lucht koeler ;)
Sissors @Marrtijn20 april 2023 09:28
Nu heb ik het voordeel dat ik een 'oude' CPU heb, een 3700X, voordat de TDPs omhoog zijn geschoten. Maar daar zit een goedkope luchtkoeler op: uitvoering: Scythe Kotetsu Mark II, en die is onder idle echt compleet onhoorbaar. Onder load maakt hij wel ietsjes geluid, wat in elke praktische use case van mij verwaarloosbaar is tov de GPU. En dat is ook al verre van een luidruchtige GPU (TUF 3070 in quiet mode).

Dus ik snap wel het punt van @The Realone, en dat heb ik me altijd afgevraagd van AIOs: GPUs hebben veel hogere TDPs bij gemiddelde build, en maken dus ook meer geluid om ze koel te houden. Is het dan heel logisch om de AIO op je CPU te hebben? (En ja ik snap dat het stuk complexer is zo eentje op de GPU te zetten).

Edit: Overigens ik heb een dichte kast, dat qua uiterlijk als je alles netjes doet een AIO veel mooier is bij een open kast ben ik het direct mee eens.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 22 juli 2024 13:21]

i-chat @The Realone19 april 2023 18:02
eigenlijk sla je hier denk ik wel de spijker op zijn kop,

practijkvoorbeeld... ik wilde een mooie mini-itx build als thuis server. dan heb je dus heel weinig ruimte voor airflow, je hebt geen gpu (want server) en je kunt de warmte perfect afvoeren naar de enige plek voor een 12cm fan (die ik natuurlijk direct heb vervangen door een model van een bekend en veelgeprezen merk ;).

probleem was, dat ik eigenlijk helemaal geen ruimte had voor die dikke slangen die AiO's hebben je kunt ze niet op maat maken, je kunt er later niet alsnog een discrete gpu bij plaatsen etc etc.

aan de andere kant van het spectrum zit je dan met losse troep... moet je zelf gaan knutselen met slangetjes op maat snijden knuffelen, ringertjes, rubbertjes, klemmetjes, enz enz. waarom is er nu niet gewoon een middenweg...

ik wil verdorie gewoon een systeem dat ik kant en klaar kan kopen, gewoon een website zoals kabelbshop met standaard prefab slangetjes, cpublokken, gpu blokken, radiators en mini reservoir/pompjes, gewoon allemaal standaard spul...

cpu en gpu blocken monteren, slangetjes erin klikken, aansluiten op de pomp, en vullen maar (als het tenminste niet al mogelijk is om het reservoir zodanig te maken dat ie al gevuld was).
HakanX @i-chat19 april 2023 19:42
cpu en gpu blocken monteren, slangetjes erin klikken, aansluiten op de pomp, en vullen maar (als het tenminste niet al mogelijk is om het reservoir zodanig te maken dat ie al gevuld was).
Als je alles opmaat wilt kan het natuurlijk niet vooraf gevuld zijn. Je blok en slangen moeten ook vollopen met vloeistof uiteraard.
jellybrah @i-chat19 april 2023 19:45
Zoek (https://www.highflow.nl/watercooling/) en gij zult vinden.

[Reactie gewijzigd door jellybrah op 22 juli 2024 13:21]

Seth_Chaos @i-chat19 april 2023 18:58
En dat bestaat al een jaar of 20. En valt onder de noemer custom waterkoeling.
Dhrax @The Realone19 april 2023 18:46
Als je een stille pc wilt dan is een AIO sowieso een foute keus. Die maken vrijwel allemaal meer herrie dan de air koelers. Jaren een Noctua DH15 gehad, die hoor je niet. Daarna 2 AIO's, die vereisten beiden een deftige afstellingen van de fans. Met name de NZXT fans waren erg lawaaiig.
Cid Highwind @Dhrax20 april 2023 15:25
Ik was in de veronderstelling dat het niet zozeer de fans zijn, maar vooral de pomp die niet stil te krijgen is. Zijn die fans niet te vervangen voor exemplaren van bijvoorbeeld BeQuiet?
Dhrax @Cid Highwind20 april 2023 15:29
Probleem zit vaak in de fans, daar worden de kosten op bespaard. De NZXT Kraken die ik had, had een nagenoeg stille pomp, die was zelfs op standje max bijna niet te horen. Tijdens game sessies valt dat geluid sowieso al snel helemaal weg. Mijn huidige Corsair 150 Capellix maakt meer geluid maar de fans vind ik prettiger.

Je ziet wel geregeld dat mensen de stock fans vervangen inderdaad, met name Noctua en BeQuiet zie ik dan veel voorbij komen. Maar goed, een beetje AIO kost 150 EUR en die extra fans zijn ook tamelijk duur, dan zit je al snel op 50-100 EUR extra.
imqqmi @The Realone19 april 2023 20:14
Voor mn 13900k en 4070ti (inno3d ichill x3 oc) heb ik voor lucht koeling gekozen. Cpu wordt door een noctua nh-d15 in een be quiet pure base 500 koel gehouden. Bij retro games als skyrim en diablo 3 is ie stil. Pc staat achter een bank op 3.5m afstand. Bij Diablo 4 op 4k tijdens de open beta hoorde ik een zacht gesuis als ik op 1m aftand zit maar normaal hoor ik m nog steeds niet. Zeker niet over 4x fullsize speakers heen.
Als je je pc kast goed hebt ingericht met de fans allemaal dezelfde richting op dan is het net een wind tunnel en wordt warmte goed afgevoerd. Gpu blaast lucht uit de kast en voeding heeft zn eigen lucht pad die niet door de kast loopt. Cpu komt niet boven de 65 en gpu komt niet boven de 59 graden uit in games. In benchmarks dan stijgt ie wel op, maar ook niet zo erg dat je er gek van wordt.
Ik heb overigens beide met de kast meegeleverde fans vervangen door betere fans van noctua, er zat een nare rabbel geluid in. Deze fans kunnen ook bij lage toeren voldoende lucht verplaatsing en druk uitoefenen. Met 33 euro wel prijzig.
Bij zwaardere spellen die meer dan 20% cpu cycles vreten zal t allicht een ander verhaal worden. Maar je zou de fan profiles kunnen aanpassen en cpu/gpu wat warmer laten draaien of meer low noise fans. Er kunnen bovenin nog 2 fans en voor nog 2 worden geinstalleerd.
Moet er wel bij vermelden dat ik audio room treatment heb, dwz 4 panelen van vloer tot plafont en 1.2m breed gevuld met 80mm dik steenwol en canvas ervoor. En een dikke wollen vloerbedekking. Als je in een echo kamer zit dan ga je de pc natuurlijk wel snel horen.
Cyaankali @The Realone19 april 2023 20:17
Een top of the line luchtkoeler is nog steeds erg in trek maar ik zie de dag van vandaag toch ook heel wat systemen met een AIO koeler omdat het tegenwoordig kinderlijk eenvoudig is om te installeren en qua looks heeft het toch ook iets strak en minimalistisch.

Mijn huidig relatief klein desktopje uit 2018 maakt ook gebruik van een AIO koeler en heb er tot op de dag van vandaag nog geen spijt van.
Dekar @The Realone21 april 2023 12:29
Luchtkoelers zijn doorgaans stiller dan AiO's omdat ze geen pomp hebben. De meeste mensen die het kopen willen gewoon een mooie PC hebben. Puur naar bang for buck kijkende zou je de meerprijs van AiOs veel beter in een snellere CPU/GPU kunnen steken en een 'bescheiden' luchtkoeler zoals de Mugen 5 nemen.
Enige reden die ik kan verzinnen is dat de AiOs veel lichter zijn op het moederbord. Een Noctua NHD15 weegt 1,5 kilo en dan kan je MOBO nog wel eens kapot gaan als je veel rondreist met je PC.
azteke 19 april 2023 21:36
Ik heb zelf een Kraken Z. Een van de nadelen van Kraken is dat je een NZXT account moet hebben om profielen op te kunnen slaan. Iedere paar weken expired mijn sessie, gaat de AIO even op vol vermogen draaien, de afbeelding op het LCD gaat terug naar default. En dan moet ik opnieuw inloggen.

Voor mij een reden om geen Kraken te kopen in de toekomst.
Orbalite @azteke19 april 2023 22:55
Ik heb begrepen dat NZXT de eis dat je een account nodig hebt gaat verwijderen: https://www.reddit.com/r/...t_authentication_removal/
Orky Rulez @Orbalite20 april 2023 01:31
Halleluja

Wat een idee ook. Beetje data mining over hoe mensen hun koeling en rgb instellen |:(
skullsplitter @Orbalite20 april 2023 10:32
Prachtig, maar ik herken wel wat er gebeurt: een minimale update van de CAM software en een uitlog als gevolg. Gelukkig krijg je daar dan wel auditief een herinnering aan...

Een vervelend euvel, ondanks dat je vast met gast-accounts kunt klooien.
nrdev88 @azteke20 april 2023 00:33
Snap niet waar dit over gaat. Draai al zeker 6 jaar “Guest mode” in NZXT CAM. Kan alle “Cooling” en “Lightning” profielen gewoon maken, bewerken en verwijderen. Heb geen eens een account.
Rodejoost @nrdev8820 april 2023 10:18
same here
Ventieldopje @azteke20 april 2023 02:04
Whut... ik draai zowel Windows als Linux en heb geen NZXT account en kan gewoon profielen aanmaken etc. Niks geen gedoe mee.
KirovAir @azteke20 april 2023 07:59
Ik vind de app wel een beetje zwaar, maar geen account nodig gehad hoor! Probeer het eens met een Guest account die expired bij mij niet in ieder geval. :)
Tweakriez 20 april 2023 07:53
Ik heb een Deepcool L720SE voor 120,- euro welke volgens diverse reviews zich met de topmodellen kan meten. 5 jaar garantie en geen 3rd party software nodig voor heel wat minder geld. :)
Mokum @Tweakriez20 april 2023 08:15
En tevreden van? Ben ook aan het twijfelen om deze aan te schaffen.
Tweakriez @Mokum20 april 2023 08:34
Zeker tevreden. Heb deze icm met een 5800X3D in gebruik. De voorganger hield mijn 5900X ook goed koel. Heb er zelf Noctua NF-A25 fans op gezet omdat ik deze had liggen maar de stock fans doen het ook prima. Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding zeker nu de Arctic zo duur is geworden.
DutchEZmoder 19 april 2023 17:48
Waarom zou je zoveel geld aan zo'n koeler uitgeven, de Arctic Liquid Freezer II komt in zo'n beetje elke test het beste uit de bus en kost 120 euro voor de 280 variant en 140 euro voor de 420 variant.

Als mijn case (Fractal Torrent) niet helemaal gefocust was op luchtkoeling dan had ik m'n Noctua NH D15 Chronomax Black omgeruild voor een Arctic Liquid waterkoeler.

[Reactie gewijzigd door DutchEZmoder op 22 juli 2024 13:21]

carlynl @DutchEZmoder19 april 2023 18:24
Sommige mensen betalen nou eenmaal voor esthetiek.. 😉
Jeroenneman @carlynl19 april 2023 19:44
Zodra Fractal een fatsoenlijke ontwerper aanneemt op die AIO's kan de rest wel inpakken.
Verwijderd @DutchEZmoder19 april 2023 19:27
Heb de artic liquid ook, prima ding - 360 voor 125, meer dan de helft als die Elite die ze hier reviewen.
JWFpeters 19 april 2023 18:08
Twijfel er al maanden aan om een AIO te nemen maar ben zo bang voor pomp gezoem of wat dan ook ben erg allergische voor vervelend geluid etc heb nu full Noctua pc en dat is gewoon mega stil alleen vind de ruimte die vrij komt vanwege de AIO wel Nice in mijn O11 EVO…..
Roel1966 @JWFpeters19 april 2023 19:31
maar ben zo bang voor pomp gezoem
Ik ben zelf ook min of meer allergisch voor bijgeluiden van de pc, deels ook wel omdat die op nog geen pak weg 50 cm van mij af staat. Maar ik gebruik al een hele tijd AIO's voor mijn cpu en ik je gerust kan stellen dat het gezoem echt minimaal is met wat tweaks.

Wat ik namelijk gedaan heb is de pomp zelf aangesloten op een fanheader waardoor ik het toerental van de pomp kan regelen. Via de standaard pomp aansluiting op het moederboard wil dit namelijk niet altijd goed in te stellen zijn. Standaard draaide de pomp namelijk via die pomp header veel te snel en dit maar beperkt instelbaar op een lager toerental.

Qua koelprestaties heb ik gemerkt dat het bijna niets uit maakt of je de pomp nu op volle snelheid laat draaien of op een veel lager toerental. Belangrijkste is dat er een constante flow van de vloeistof is en natuurlijk waar je de radiator plaatst en de fans op de radiator. Let daarbij goed erop dat niet alle Noctua fans geschikt zijn voor op een radiator en je met fans ook moet experimenteren.
Andromedakimchi @JWFpeters19 april 2023 19:59
Ik begrijp je. Alle AIO's maken statisch meer geluid dan een Noctua DH15 op low load als je office apps gebruikt of muziek luistert.

Maar voor mij als hardcore gamer was Cyberpunk op 4k gamen geen pretje met een Noctua DH15 op geluidsniveau van een F16. En dat was met een gesloten Headphone. En nu met een Asus AIO hoor ik het niet meer met gamen.

Dus afhankelijk waar je je PC voor gebruikt. Dus bij normaal gebruik zou ik ook bij mijn Noctua DH15 zijn gebleven. Maar als je continue heavy load PC/GPU gebruikt voor de nieuwste Game titels dan moet je of een über NC headphone hebben/ total waterkoeling rig hebben/ of i.c.m. Heavy Metal muziek beste vrienden met je buren worden.
RoHa90 @JWFpeters20 april 2023 16:11
Uit ervaring kan ik zeggen dat de pomp van een Alphacool Eiswolf of Arctic LF II onhoorbaar is. Ook op volle kracht.
darkpluisje 19 april 2023 17:29
Mijn hemel, 30 euro extra voor RGB en nog eens 40 daarbij als je zwarte RGB ipv witte fans wil. Ze weten wel weer waar ze het moeten verdienen zeg

[Reactie gewijzigd door darkpluisje op 22 juli 2024 13:21]

senna2301 @darkpluisje19 april 2023 17:56
met rgb is momenteel toch goedkoper? of kijk ik nou heel scheef?
senna2301 @darkpluisje19 april 2023 17:59
sorry ik kijk idd heel scheef! is een totaal ander model
Cyaankali @darkpluisje19 april 2023 20:23
Mijn hemel, 30 euro extra voor RGB en nog eens 40 daarbij als je zwarte RGB ipv witte fans wil. Ze weten wel weer waar ze het moeten verdienen zeg
Ik zou daar niet al te licht over gaan als ik van u was. Het RGB gebeuren en de kleurstelling daar gelaten.

:)
FocusRS 19 april 2023 19:24
Al vele verschillende merken aio koelers op mijn werk moeten vervangen wegens defecten. Zowel dure als goedkope.
Ik heb de voorkeur voor de Dark Rock Pro 4 , zeer goede 'lucht' koeler.
Roel1966 19 april 2023 19:41
Wanneer ik dit nu goed bekijk dan betaal je in feite dik 100 euro extra voor de Elite versie met eigenlijk als enigste verschil wat extra onnodige foefjes. Ik vind 189 euro eigenlijk al stevig aan de prijs dus laat staan dan 289 euro wat bijna gelijk staat aan een mid-end cpu.

Eerder zou ik ook gekozen hebben voor dan een 360 rad om dan net wat extra koelvermogen te hebben wat ik in de praktijk nooit nodig had. Momenteel gebruik ik een heel simpel 140 rad met maar 1 x 140 mm fan en die mijn i5 12600K prima koel houd.

Tuurlijk had ik ook kunnen volstaan met een goede luchtkoeler maar vooral in een klein m-ITX kastje neemt het behoorlijk plek in. Daarbij heeft de kast een venster en vond ik zo'n groot blok niet echt mooi uitzien dus die kleine AIO was een prima middenweg.

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