The Callisto Protocol is een survival-horrorgame die grafisch indrukwekkende beelden neerzet. Zo zijn de gezichtsanimaties erg goed, waardoor het verhaal overtuigender binnenkomt. Kortgeleden bespraken we de inhoudelijke kant van de game; in dit artikel lees je meer over de prestaties van de pc-versie.

The Callisto Protocol draait om de planeet Callisto en ruimtepiloot Jacob Lee, gespeeld door acteur Josh Duhamel. Het spel speelt zich af in 2320 en begint wanneer Jacob en zijn partner worden aangevallen terwijl ze een mysterieus, gevaarlijk goedje aan het transporteren zijn. Door de aanval stort hun schip neer op Callisto. Tot zijn eigen verbazing wordt hij daar in de boeien geslagen en meegevoerd naar de Black Iron Prison. Hij probeert uit te leggen dat hij onschuldig is en daar niet hoort, maar daar heeft niemand een boodschap aan. Dan blijkt dat er een mysterieuze ziekte rondgaat in de gevangenis, die zowel gevangenen als bewaarders in zombieachtige wezens verandert. In het spel probeer je uit het gevangeniscomplex te ontsnappen en meer te leren over de uitbraak en wie er verantwoordelijk voor zijn.

The Callisto Protocol draait op de Unreal 4-engine en maakt gebruik van FSR 2 voor eventuele upscaling. DLSS wordt niet ondersteund, maar omdat elke videokaart gebruik kan maken van FSR, wordt er geen groep pc-gamers buitengesloten. Het spel draait zowel op DirectX 11 als 12, maar alleen met die laatste kan de ondersteunde raytracing ingeschakeld worden. The Callisto Protocol is primair voor de nieuwste generatie consoles ontwikkeld, maar is ook voor de vorige generatie Xbox en PlayStation beschikbaar. Hoewel het spel dus draait op negen jaar oude hardware, is de versie voor de pc niet bepaald een lichte game, zoals we op de komende pagina's zullen zien.