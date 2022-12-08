De volledige uitslag van de Tweakers Awards 2021/2022

Het is alweer enige tijd geleden dat we jullie vroegen je stem uit te brengen voor de Tweakers Awards van dit jaar. Donderdag 8 december was het dan eindelijk zover: de uitreiking. Die vond niet in het Koninklijk Instituut voor de Tropen plaats, zoals de afgelopen paar jaar, maar in Theater Amsterdam. Als je denkt dat jouw curved ultrawidemonitor imposant is, dan heb je deze zaal nog niet gezien; het halfronde projectiescherm is maar liefst 10 meter hoog en 50 meter breed. Er was dus genoeg ruimte om gedurende de show alle winnaars de revue te laten passeren. Daarnaast deelden we tijdens deze avond ook verschillende feitjes en inzichten over en uit de Pricewatch.

Ten opzichte van vorig jaar waren een aantal categorieën gesplitst. Zo kon je stemmen op desktop-, laptop- en mobile-cpu's, maakten we onderscheid tussen normale en gamingmonitoren, en hebben we de categorie 'convertible' toegevoegd. Natuurlijk waren er ook weer verschillende communitycategorieën, waarin we keken naar welke gebruikers op specifieke vlakken het meest hebben bijgedragen. Op de volgende pagina's vind je de volledige resultaten van alle categorieën.