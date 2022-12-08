Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 08-12-2022 22:27 55

De volledige uitslag van de Tweakers Awards 2021/2022

08-12-2022 • 22:27

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Inleiding

Het is alweer enige tijd geleden dat we jullie vroegen je stem uit te brengen voor de Tweakers Awards van dit jaar. Donderdag 8 december was het dan eindelijk zover: de uitreiking. Die vond niet in het Koninklijk Instituut voor de Tropen plaats, zoals de afgelopen paar jaar, maar in Theater Amsterdam. Als je denkt dat jouw curved ultrawidemonitor imposant is, dan heb je deze zaal nog niet gezien; het halfronde projectiescherm is maar liefst 10 meter hoog en 50 meter breed. Er was dus genoeg ruimte om gedurende de show alle winnaars de revue te laten passeren. Daarnaast deelden we tijdens deze avond ook verschillende feitjes en inzichten over en uit de Pricewatch.

Awards winnaars 2022

Ten opzichte van vorig jaar waren een aantal categorieën gesplitst. Zo kon je stemmen op desktop-, laptop- en mobile-cpu's, maakten we onderscheid tussen normale en gamingmonitoren, en hebben we de categorie 'convertible' toegevoegd. Natuurlijk waren er ook weer verschillende communitycategorieën, waarin we keken naar welke gebruikers op specifieke vlakken het meest hebben bijgedragen. Op de volgende pagina's vind je de volledige resultaten van alle categorieën.

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Reacties (54)

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roland83 8 december 2022 22:45
Interessante uitslagen. Maar wat meten we hier nu eigenlijk? Je kon stemmen op je favoriete merk per categorie. Volgens mij meet je dus de populariteit van merken onder tweakers, per productcategorie.

Wat me opvalt is dat de grootste of bekendste merken vaak bovenin eindigen. Kijk naar Sony koptelefoons, Sonos speakers en elektrische auto's van Tesla. De kwaliteit van producten komt hier volgens mij niet in terug.

Begrijp me niet verkeerd: dit is geenszins kritiek. Ik lees alleen nergens dat de uitslagen alleen de populariteit meten, niets meer. Iets waar we denk ik wel rekening mee moeten houden wanneer ergens naar deze uitslagen wordt verwezen. Het klopt volgens mij niet als je zegt: merk X moet wel goed zijn, want het heeft de Tweakers Awards gewonnen. Uiteraard klopt het wel als je zegt dat merk X populair is, omdat het de Tweakers Awards heeft gewonnen.
Benjamin- @roland838 december 2022 23:59
Mensen stemmen niet op het beste, ze stemmen op wat ze hebben. Volstrekt nutteloze resultaten dit.

Bedoel het laatste rijtje is daar bewijs van. Het zeer problematische bedrijf Meta, die Oculus omzeep heeft geholpen, staat als eerste... tja dan is het niet serieus te nemen.

En dit is natuurlijk erg stom, want we plaatsen ook reviews en beoordelen producten, naast dat Tweakers ditzelf natuurlijk ook doet bij de nodige producten, zou je ook kunnen zeggen dat ze kijken naar producten met minimaal bijv 5 beoordelingen.

Wel fijn dat als een leek deze uitslagen ziet, een Meta VR set koopt omdat ze denken dat dit de beste optie is.
GekkePrutser @Benjamin-9 december 2022 00:12
Bedoel het laatste rijtje is daar bewijs van. Het zeer problematische bedrijf Meta, die Oculus omzeep heeft geholpen, staat als eerste... tja dan is het niet serieus te nemen.
VR is nou net een van de weinige categorieen waar ik nou wel ervaring heb met meerdere merken, en ik moet zeggen, ik ben het wel met deze uitkomst eens.

Wat je met een Quest krijgt aan waar voor je geld en software aanbod is gewoon ongeevenaard. Pico komt hier niet bij in de buurt al is de hardware net iets beter (maar ook wat nieuwer). Maar hun software catalogus valt in het niet bij die van Oculus.

Valve is een goede tweede met de Index ja, maar daar heb je alleen de categorie PCVR te pakken. Dus een beperkte library en bovendien is draadloos gewoon ontzettend fijn. Ik dacht eerst ook dat die kabel me niet boeide maar zodra wifi streaming een ding was op de quest (in het begin via sideloaden van VR desktop) was ik helemaal om. Het is zoveel comfortabeler.

En als je eenmaal gewend bent aan draadloos is een potje ff spelen op de headset zelf ook zoveel handiger dan de computer aanslingeren. En minder latency. Denk aan iets als beat saber.

Met de index zit je met die lighthouses, hij is 3x zo duur als een Quest 2, en je zit nog steeds aan een draad vast. Ondanks dat het een beter gebouwde headset is, is het gewoon geen alternatief meer wat mij betreft.

De nummer 3: Sony, de PSVR is te oud om nog mee te tellen en de PSVR 2 is nog niet uit. Dus ook een logische positie vind ik.

Wat Tweakers hier zou moeten doen is twee categorieen maken. Eentje voor PCVR en eentje voor Standalone. Dan maken de anderen ook een kans in de PCVR categorie.

Maar misschien ziet het landschap er volgend jaar wel heel anders uit. De pico kwam eigenlijk ook maar vanuit het niets, in het begin richtte dit bedrijf zich alleen maar op bedrijven maar opeens is het ook een consumentenprodukt. Dit soort dingen kunnen hard gaan. Bijvoorbeeld Lenovo is ook hard bezig met AR/VR produkten (VR was eerst in partnership met Pico, nu doen ze dit zelf met de ThinkReality VRX ) maar richt zich momenteel puur op bedrijven. Dat kan echter ook veranderen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:31]

Cid Highwind @GekkePrutser9 december 2022 07:44
Krijg je er waar voor je geld, of waar voor je data?

In de regel is dat het grootste kritiekpunt namelijk, niet of de hardware wel of niet goed is. Maar kennelijk betreft het een vocale minderheid.
GekkePrutser @Cid Highwind9 december 2022 07:47
Dat klopt, en is een vervelend bijverschijnsel. Wel heeft Meta verbetering beloofd en ook al deels waargemaakt met het loskoppelen van het Meta account van Facebook. Pico is van Bytedance/TikTok dus daar verwacht ik niet veel beter van dan van Meta.

Voor mij is het een combinatie van beiden. Ik ben heel erg op mijn privacy gesteld maar het gaat niet boven alles. Ik ga geen Index set van 1200 euro (incl lighthouses) kopen die veel minder kan dan een Quest 2 die ik voor 349 euro heb gekocht (ja is nu 449).

Niettemin zal ik wel overstappen als er een vergelijkbaar produkt op de markt komt, dat mag ook best wat meer gaan kosten, alleen niet 3x zo veel :)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:31]

DigitalExorcist @GekkePrutser9 december 2022 07:51
Dus er mag niet op Meta gestemd worden omdat jij daar iets van vind?
GekkePrutser @DigitalExorcist9 december 2022 07:52
Huh, nee? Ik zeg juist dat ik het eens ben met de stem op meta.
DigitalExorcist @GekkePrutser9 december 2022 07:53
Oh crap, ik had op @Benjamin- willen reageren. Excuus!
Benjamin- @DigitalExorcist9 december 2022 23:03
Zei ik dat? Ik zei dat mensen stemmen op wat ze hebben, niet wat werkelijk het beste is.

Gezien de inlevering van privacy bij dit bedrijf, zie ik niet hoe dit product als beste kan worden gezien.
Natuurlijk zijn er mensen die hier absoluut geen problemen mee hebben, en zonder twijfel al hun info aan Meta geven, maar ja ik vind dat de aftrek in punten dermate groot moet zijn, dat ze niet eerste worden.
Ik wil best geloven dat ze de beste hardware bieden, maar software is onderdeel van het product, en daar zit gewoon een gigantisch probleem.

Zie het maar als een Huawei telefoon, zitten leuke toestellen tussen, maarja hoe beoordeel je de invloed van de Chinese overheid?
qlum @Benjamin-9 december 2022 08:44
Ik zou het resultaat niet als nuttenloos zien, het laat goed zien wat er onder de tweakers speelt, wat betreft vr, ja meta heeft gewonnen maar naar vehouding tot de verkoopcijfers doet Valve het best wel goed.

Het blijft inderdaad vooral om populariteit gaan, maar je kan er nog steeds interesante data uit halen.
Piet Zaman @Benjamin-13 december 2022 09:30
Ik denk dat veel mensen stemmen op wat ze hebben inderdaad. Dan hoop ik dat ze hun keuze wel baseren op betrouwbare reviews, zoals op Tweakers, zodat toch de beste merken komen bovendrijven.
GekkePrutser @roland838 december 2022 23:54
Inderdaad, je kan van ons als Tweakers gebruikers ook niet verwachten dat we directe ervaring hebben met al deze merken. Dus wat doen we met zijn allen? We stemmen op het merk dat we zelf gekozen hebben (of op het oog hebben om te gaan kopen). Logisch.

Ze doen maar hoor, maar voor mij ontbreekt de relevantie ook nogal. De vraag is wel: Hoe kan je zoiets beter doen? Dat weet ik dan ook weer niet.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:31]

Verwijderd @GekkePrutser9 december 2022 00:06
Idd vrijwel nutteloos. Als 30 leden een renault hebben, en 2 een Mercedes, zal iedereen voor renault kiezen, want dat ding doet het prima, en ervaring met Mercedes hebben ze niet. Dus wint renault het.
JustRob @Verwijderd9 december 2022 00:17
Tja. De Renault brengt je voor een kwart van het geld ook van A naar B. En is nog zuiniger ook waarschijnlijk…

Beter is relatief op basis van de eisen van de gebruiker.

[Reactie gewijzigd door JustRob op 22 juli 2024 14:31]

jprommen @Verwijderd10 december 2022 20:09
De vraag die je dan eerst moet beantwoorden is; waarom hebben ze voor Mercedes en niet voor Renault gekozen toen ze het kochten?

Waarschijnlijk hebben ze toen om verschillende redenen bewust de Mercedes gekozen en staan die argumenten nog steeds. De tweaker is doorgaans erg bewust van wat hij/zij gekozen heeft en van wat er beschikbaar is.

Ik heb zelf ook een Meta Quest 2, werkt veel fijner dan de Rift. Bedraad werkt het apparaat gewoon minder goed (gedoetje hier en daar, trager, enz.) Het draadloos gebruik is behoorlijk superieur en is voorzien van inmiddels een enorm aanbod. Als je het echt wilt, werkt elk PCVR spel ook goed en mooi. Ik heb er meerdere, dacht ik, onmisbare spellen op gekocht. Ze gaan eigenlijk nooit aan, ook bij de andere spelers in ons gezin niet.

Op dit moment heet Meta geen concurrentie. Uiteraard hoop ik samen met veel anderen dat die er wel komt, worden producten alleen maar beter van.
segil @GekkePrutser9 december 2022 08:38
Geen niet, geen awards.. als het toch niets zegt, waarom doen dan?
ITsEZ @roland838 december 2022 23:21
Het is inderdaad volledig een marktaandeel poll geworden, en heeft dan ook weinig relevantie meer imo. Een heel evenement organiseren om een prijs uit te reiken aan het bedrijf met de meeste klanten? Dit valt in zat andere marktonderzoeken terug te vinden.
DaemonAngel @ITsEZ8 december 2022 23:41
Jup, toen ik bij de toetsenborden aankwam en Logitech daar zover bovenin stond bedacht ik mij dat ook.
memphis @roland839 december 2022 00:22
En toch bij de fotocamera's daar waar Nikon volgens de gebruikers beter is dan Canon staat Canon ver bovenaan en lijkt Sony zelfs op een 2e plek te komen. Fanboys of niet, ik vind dat stukje verrassend.
TheVivaldi @memphis9 december 2022 00:30
Ik was ook verbaasd. Sony is zeer geliefd onder Tweakers en ik zweer bij Nikon (hoewel Sony ook zeker goed is!), en ik ken ook genoeg andere Nikon-liefhebbers. Canon hoor en zie ik niet vaak.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:31]

Osiummaster @roland838 december 2022 23:41
Niet helemaal. Logitech streeft bijvoorbeeld (gelukkig) ver boven Razer uit in muizen terwijl Razer troep toch vrij populair is onder mainstream publiek die veel advertenties voorgeschoteld krijgen.

Er lijkt wel degelijk een "dit is volgens de Tweakers community een goed merk" aan de stemmen verbonden te zijn.
Verwijderd @roland839 december 2022 00:03
De vragenlijst was ook enorm. Als er dan nog een vraag (nr 30) komt met wat is je favoriete soundbar (oid) dan klik je maar wat aan, en in de meeste gevallen klik je dan op iets wat je kent
Boeldan @roland839 december 2022 10:46
Tja daar zal je altijd last van hebben met public polls. Ik denk dat een andere issue ook is dat veel mensen bepaalde merken nooit gebruiken. Vooral wanneer merken in een meer niche vallen.
1nsane @roland8310 december 2022 12:08
Dit is een jaarlijks terugkerende opmerking, ik ben het wel met je eens hoor maar we weten het inmiddels wel.
Balance 8 december 2022 22:44
Community awards: Hoogste waardering bij frontpagereacties:
  • Arnoud Engelfriet: 1.41
  • sprankel: 1.33
  • Maurits van Baerle: 1.19
@Arnoud Engelfriet van harte gefeliciteerd! En fijn dat iemand anders hem een keer ophaalt ;).
jdh009 FP ProMod @Balance8 december 2022 22:53
@WoutF komt er met oud en nieuw weer een uitgebreider overzicht betreffende bovenstaande statistieken?
AuteurWoutF Hoofdredacteur @jdh00914 december 2022 19:34
Zeker :)
Arnoud Engelfriet @Balance9 december 2022 09:31
Ik voel me zeer vereerd en dank iedereen die mijn bijdragen waardeert. Het spijt me dat ik er niet bij kon zijn maar heb ook twee bedrijven én een gezin te runnen dus het is wat hectisch met IRL afspraken. Volgende keer stuur ik mijn Metaverse-avatar.
jaquesparblue 8 december 2022 22:41
De jaarlijkse marktaandeel poll.

Enige iets opvallende is bij de koptelefoon. Logitech en Steelseries boven Sennheiser... Maar niet geheel onverwacht. Logitech is massa en steelseries heeft met de Arctic goede shit.
GekkePrutser @jaquesparblue8 december 2022 23:55
Sony is ook op ANC gebied beter dan Sennheiser in mijn ervaring. Dus ook wel logisch als je dat meeneemt.

Zodra je op pro spul uitkomt is Sennheiser veel beter maar dan heb je natuurlijk een veel kleinere groep tweakers die daar mee bezig zijn.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:31]

centr1no @GekkePrutser9 december 2022 09:29
Zodra je op pro spul uitkomt is Sennheiser veel beter
Dat wordt gezegd inderdaad. En om e.o.a. reden is Sennheiser dan weer populairder dan een heleboel merken die net zo goed of beter zijn maar slechter verkrijgbaar en niet zo'n grote naamsbekendheid hebben opgebouwd bij de massa.
De gemiddelde Sennheiser is helemaal zo bijzonder niet en vaak duurder dan een prima vergelijkbaar, vaak veel goedkoper model van een ander merk.
Het is ook bijzonder dat 'gamingkoptelefoons' en 'audiokoptelefoons' structureel als 2 compleet verschillende categorieën worden weggezet.

Audio is sowieso al een moeilijk onderwerp om objectief over te kunnen blijven. De massa die niet op e.o.a. op een hoger niveau met geluid bezig is is niet geïnteresseerd in frequentiecurves of neutraal geluid want dat zegt ze niets. En op de uitzonderingen die gewoon echt merkbaar beroerd klinken, zoals de zooi die je bij de Action koopt, klinkt alles eigenlijk best wel OK.
Een consument die gewoon op zoek is naar een allround, goed klinkende, prettig zittende en degelijke koptelefoon heeft normaal gesproken niet of amper de mogelijkheid verschillende merken en modellen te testen en zal min of meer blind moeten vertrouwen op wat er aangeraden wordt.

Omdat die markt compleet verzadigd is is het voornamelijk een kwestie van naamsbekendheid, marketing en sponsoring. Bekende gamers, DJ's, zangers prijzen gesponsorde merken aan. Mainstream winkels hebben meestal rond de 3 merken waarvan 1 of 2 uitgestald met 'testgelegenheid'.
Audiospeciaalzaken zijn 'dealer' van specifieke merken.
Uiteindelijk koopt het merendeel iets wat ze niet hebben opgehad, laat staan geluisterd, maar wat binnen een budget past en wat door anderen, die uiteraard hetzelfde hebben gedaan, voorgesteld wordt.
dutchnltweaker 9 december 2022 00:09
Waar is de community award eigenlijk voor? Want:
Meest karmabadges verdient
Meest gebruikte nieuwssubmits
Wat zegt dit eigenlijk?
Wel fascinerend hoeveel mensen zoveel tijd over hebben op een dag om zoveel bijdrage te hebben. Met mijn studie en werk lukt mij dat niet hoor :).
Startposts met de meeste duimpjes
Leuk natuurlijk maar eigenlijk niet zoveel zeggend toch? Ligt er maar net aan wat voor topic je opent in welke richting en of welke sub forum. Bij de een kan je er 5 krijgen en de ander 40 bijvoorbeeld. Wil niet zuur overkomen hoor, gun iedereen zijn award :). Maar dan had er net zo goed ook een award kunnen zijn voor gebruiker x die de website van tweakers het vaak heeft geopend.

Geef dan een catogorie award aan de gene die het meeste reviews heeft geschreven met een mooie en goede bijdrage en/of bijvoorbeeld mensen die mooie bijdrages leveren (of helpen) in de sub forums. Waar de gebruikers echt wat aan hebben. Want karma punten zeggen niet altijd wat heb ik gemerkt.
TheVivaldi @dutchnltweaker9 december 2022 00:15
Beste reviews is al een award.
djwice 9 december 2022 07:20
Grappig, ik ben juist minder tevreden met KPN dan vorig jaar. Glasvezel is aangelegd, daarbij is een kozijn ontzet van mijn meterkast, is de downlink van 80 naar 70Mbit gegaan en de prive router antennes beschadigd zodat wifi nu rond de 20Mbit is en uitvalt als er iemand tussen staat.
En als klap op de vuurpijl ligt internet en bijna dagelijks een paar minuten spontaan uit, ook bekabeld internet dat direct op het KPN kastje zit.
Toestemming geven voor aanleg glas werkt de site niet, telefoon werd na doorschakelen opgehangen zonder ooit een medewerker te spreken, meerdere keren via alle mogelijke wegen.
En geen klant tevredenheidsonderzoek achteraf, wel heel veel smsjes per dag dat ze onderhoud gaan doen, zelfde smsje stuk of 6 keer.

Dat heb ik in 12 jaar met ADSL nooit gehad.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 14:31]

Tielenaar @djwice9 december 2022 10:53
Het is dan ook een marktaandeelpoll :) Wie heeft er nou ervaring met meerdere providers in een jaar?
Ik ben enorm tevreden met T-mobile. Betaal net iets meer dan 30 euro per maand voor DSL 100/30 en het is altijd stabiel en werkt gewoon. Kreeg ook een prima modem, etc.
Maar ja, tweakers willen sneller sneller sneller.
loewie1984 9 december 2022 10:05
Ik heb gisteravond de community awards bijgewoond als lid van de community. Ik was genomineerd in de rubriek startpost met de meeste duimpjes.

Heel eerlijk vond ik het een beetje een aanfluiting. We werden geacht om om 20:00 in theater Amsterdam aanwezig te zijn. Ik kom uit de buurt van Maastricht, dus voor mij is het best een rit. Omstreeks 20:45 werden we naar de zaal geroepen voor de uitreiking van de awards. Wout deed de presentatie en wat er eigenlijk gebeurde is dat deze prijzen een voor een uitgereikt werden zonder verdere context buiten dat duidelijk was voor welke rubriek de prijs was. Winnaars kwamen niet aan het woord, het was award in ontvangst nemen, foto maken en hup het podium weer af, en dit 45 minuten lang.

Tussen alle vendor uitreikingen was er plaats voor 6 rubrieken van de community. Wat ik jammer vond is dat de winnaars niets gevraagd is geworden. Bijv. hoe heb je dit bereikt, of hoe is dit zo gekomen. Wat was je prestatie. Je zou op het grote scherm tijdens de uitreiking meer achtergrond informatie kunnen geven over de tweaker. Bijv. hoe lang hij of zij lid is, waar hij of zij het meest actief is, waar we hem of haar van zouden moeten kennen (by nickname) maar niets van dat alles. Ook is niemand aan het woord gelaten. Of de tweaker vragen waarom hij zoveel op tweakers komt en wat tweakers voor hem of haar betekent.

En als ik hier op terugkijk dan zeg ik 'this meeting should have been an e-mail', want het is niet bijzonder genoeg om hier een trip van 2.5 uur enkele reis voor te maken. Tweakers kan de community veel meer in het licht zetten op zo'n avond, en de avond iets beter inkleden dan 30 fabrikanten optrommelen een kartonnen t.net logo op te laten komen halen.

Op de setting en organisatie heb ik verder niets aan te merken, het feit dat er open bar is en tweakers dit heeft georganiseerd valt alleen maar te prijzen. Maar ze kunnen er meer van maken!

[Reactie gewijzigd door loewie1984 op 22 juli 2024 14:31]

TheVivaldi @loewie19849 december 2022 13:58
Winnaars kwamen niet aan het woord, het was award in ontvangst nemen, foto maken en hup het podium weer af, en dit 45 minuten lang.
Ik was blij toe. Ik zou niet weten wat ik had moeten zeggen zo voor een groot publiek en ik hoef ook niet per se de toespraken van anderen te horen, zoals je bij awards op tv vaak hebt waardoor het langdradig wordt. Kortom: het ging gewoon lekker vlot, geen langdradige toespraken en ik hoefde zelf ook niet ineens met een warrige toespraak op de proppen te komen, heerlijk! :)
HKLM_ 8 december 2022 23:04
Zo zo Ziggo een keer niet als “beste” “populairste” provider :D
dutchnltweaker 8 december 2022 23:28
Voor webwinkel staat megekko op de 2e plaats. Is daar cdromland bij ingenomen? Want die 2 zijn dit jaar namelijk 2 bedrijf geworden.

Voor de rest als ik het begrijp is dit meer een marketing poll? Wat is dan het nut eigenlijk van deze awards?
Dutchiee.tv 8 december 2022 23:32
Van harte aan de winnaars! :D

Erg trots dat ik een award heb mogen winnen. Dank aan Tweakers, de community en bedrijven dat ik ook dit jaar weer een hoop reviews mocht en kon plaatsen! :)
Stadtionalist 9 december 2022 00:01
Het is natuurlijk moeilijk te vermijden dat er bij een populariteitswedstrijd voor elektronica een hoge mate van cognitieve dissonantie bijdraagt aan uitslagen.

In hoeverre de resultaten van deze awards dan ook betrouwbaar zijn voor nieuwe kopers* is twijfelachtig maar het zal voor sommigen fijn zijn te weten welke merken anderen graag kopen en in geloven.

Edit: *Hetgeen overigens ook niet wordt beweerd met deze resultaten, zolang er straks ook niet bij bepaalde producten/merken in de Pricewatch een "Winnaar Tweakers Awards 21/22" of dergelijken wordt getoond.

[Reactie gewijzigd door Stadtionalist op 22 juli 2024 14:31]


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