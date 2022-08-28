Door Jurian Ubachs

Redacteur

Feedback • 28-08-2022 13:00 79

Dakar Desert Rally

Vrij rondcrossen in Saudi-Arabië

28-08-2022 • 13:00

79

Dakar Desert Rally

Titel Dakar Desert Rally Dakar Desert Rally
Platform Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Epic Store
Ontwikkelaar Saber Porto
Uitgever Saber Interactive
Releasedatum November 2022

Op een beurs als de Gamescom ontmoet je als journalist uiteraard veel mensen. Daar zitten pr-medewerkers bij die vooral tot taak hebben om iedereen op het juiste moment in de juiste hokjes te krijgen. In die hokjes tref je vervolgens de mensen waar het om gaat: de ontwikkelaars. Je leert al snel dat niet elke ontwikkelaar een geboren presentator is. Waar de een een aardig verhaaltje klaar heeft, dreunt de ander geforceerd een uit zijn hoofd geleerd stukje op. Af en toe kom je echter iets speciaals tegen. Ik zal bijvoorbeeld nooit meer mijn interview met Josef Fares vergeten. De beste man was destijds bezig met A Way Out en vertelde met ongelooflijk veel vuur over zijn game. Paulo Gomes is van hetzelfde laken een pak. Zijn studio Saber Porto, voorheen bekend als Bigmoon Entertainment, werkt aan Dakar Desert Rally, en laat juist die race Paulo’s allergrootste passie zijn.

Als fan van de Dakar is de studiobaas als geen ander in staat om de pijnpunten van zijn vorige Dakar-game bloot te leggen. Dakar 18 was geen slechte game, maar hij was wel te beperkt. De speler kon een serie proeven afleggen en als die veertien etappes erop zaten, had je de inhoud eigenlijk wel gehad. Zonde, want de totale spelwereld van Dakar 18 omvatte ruim 14.000 vierkante kilometer - op dat moment een wereldrecord. Spelers konden die wereld weliswaar helemaal verkennen, maar er waren geen gameplay-elementen die dat ondersteunden. Er was geen logische reden om gebruik te maken van al die stukken van de wereld die ver buiten de routes van de rally lagen. Hele stukken van Argentinië, Bolivia en Peru zaten wel in de game, maar hadden net zo goed kunnen worden weggelaten.

Eigen routeboek maken

Dakar Desert Rally verandert daar twee dingen in. Op de eerste plaats verandert de plaats van handeling, want de edities van 2020, 2021 en 2022 van de Dakar-rally werden allemaal in Saudi-Arabië verreden. Daarnaast is de spelwereld in dit spel nog groter, want dit keer heb je ruim 20.000 vierkante kilometer om te verkennen. Het belangrijkste is echter dat er nu meer manieren zijn om van al die kilometers te kunnen genieten. Dat begint al met het feit dat er drie verschillende Dakar Rally’s in de game zitten, want je kunt alle drie de edities van de laatste jaren rijden. Belangrijker is dat spelers dit keer hun eigen routeboek kunnen opstellen en het kunnen delen met andere spelers, zodat je elk deel van de wereld kunt opnemen in routes voor je eigen rally. Dat levert de game een behoorlijke bak extra content op, wat de herspeelwaarde zeker ten goede moet komen.

Dat is allemaal toekomstmuziek. Op de Gamescom konden we aan de slag met gewoon een losse etappe uit een van de Dakars, met een voertuig naar keuze. Natuurlijk zijn alle klassen die je van de Dakar kent van de partij, dus als je door de woestijn wil scheuren met een truck, dan kan dat. Belangrijker dan je keuze voor een bepaald voertuig is je keuze voor een speelstijl. Je kunt de game op drie manieren spelen. De Sport-modus zal voor veel gamers de meest geschikte modus zijn. Hier heb je een wat meer arcade userinterface die keurig laat zien welke kant je op moet. Het zorgt ervoor dat je lekker kunt racen zonder je al te druk te maken om je routeboek. Kies je voor een van de twee andere modi, dan zijn de hulpmiddelen weg en zul je je kompas en het routeboek in de gaten moeten houden om de waypoints te vinden. De moeilijkste optie maakt het nog iets bonter: hier beleef je de meest authentieke manier van het rijden van de Dakar. Je kunt daarbij bijvoorbeeld niet tussentijds opslaan en moet je houden aan de maximumsnelheid van 170 kilometer per uur die ook tijdens de echte Dakar Rally geldt.

Dakar Desert Rally

We kunnen er vrij duidelijk over zijn dat een van de meer op simulatie gerichte varianten het leukst is. Dakar Desert Rally is best leuk in de Sport-modus, maar de gameplay is daarbij al snel inwisselbaar. Er zijn immers genoeg andere racegames waarin je een massastart hebt en dan zo snel mogelijk van A naar B moet zien te komen. De charme van deze game is juist dat je aan de hand van je routeboek de juiste route moet zien af te leggen. Kleine tekeningen of notities helpen je bijvoorbeeld bepaalde herkenbare elementen in de omgeving te herkennen, terwijl de globale richting wordt aangegeven door de 360 graden van een kompas. Het vereist wat oefening, maar het is verrassend goed te doen om op die manier een etappe in de Dakar af te leggen.

Foutjes en crashende wagens

Het is daarbij natuurlijk belangrijk dat de game lekker speelt. In hoeverre daar sprake van is, kunnen we op basis van twee losse stukjes gameplay nog niet helemaal beoordelen, maar de eerste kennismaking was overwegend goed. Wel verloren we een aantal keer de macht over het stuur, maar een beetje glijden, stuiteren en spinnen hoort bij rallyrijden, toch? Een leuk detail daarbij is dat de kunstmatige intelligentie de ritten ook niet zonder meer foutloos aflegt. We zagen diverse trucks en wagens zichzelf herstellen van een foutje, en eenmaal zagen we zelfs een heftig crashende wagen die daarbij meerdere keren over de kop sloeg. Dat soort dingen gebeurt in de Dakar Rally en het is dus goed dat het ook in de game gebeurt. Dat geeft de races een levendige uitstraling.

Bij dit alles mag worden gemeld dat de game er prima uit ziet. Dat geldt voor de auto’s en de omgevingen, maar ook voor een aantal details. Het is bijvoorbeeld mooi om het ‘warmte-effect’ te zien als je naar de horizon tuurt. De actie kan verder vanuit allerlei cameraposities worden beleefd. Natuurlijk is de cockpitview het recept voor de meest authentieke beleving, maar voor veel gamers zal een positie achter de auto of juist op de bumper beter werken. Je kunt er zelfs voor kiezen om de auto vanuit de achtervolgende helikopter te volgen. Of het goed is voor je prestaties, durven we niet te zeggen, maar het ziet er wel leuk uit.

Dakar Desert Rally

Dakar Desert Rally bevat verder nog een dag- en nachtcyclus, wisselende seizoenen en dynamische weersomstandigheden, waarbij een echt etmaal in het spel ongeveer een uurtje duurt. We hebben de game tot nu toe alleen bij daglicht en zonnig weer gespeeld, maar in de clipjes die we zagen, was te zien dat je inderdaad ook ‘s nachts kunt rijden en dat je ook in regen of zelfs sneeuw terecht kunt komen. Dit hebben we allemaal nog niet kunnen uitproberen, maar het belooft extra variatie toe te voegen aan de game.

Voorlopige conclusie

De speelsessie met Dakar Dessert Rally is ons prima bevallen. Het is goed om te zien dat Saber Porto flink veel energie heeft gestoken in een manier om de immense spelwereld meer van nut te laten zijn. Nu je zelf routes kunt bedenken en je routeboek met andere spelers kunt delen, kun je veel meer plezier uit de 20.000 vierkante kilometer spelwereld halen dan anders mogelijk was geweest. Dat er drie jaargangen Dakar Rally's in het spel zitten, betekent ook meteen dat er een flink aantal voertuigen in het spel zit, want alle wagens, trucks en motoren uit de drie de Dakar-edities zijn van de partij. De game is daarbij goed speelbaar voor zowel ervaren rallyrijders als beginners, met dank aan de aanwezigheid van de verschillende spelvarianten. Dakar Desert Rally verschijnt op 4 oktober voor PlayStation 4 en 5 en de Xbox-platformen, en daarnaast op Steam en in de Epic Store.

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Dakar 18

geen prijs bekend

Games Deep Silver Saber Interactive

Reacties (79)

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tailfox 28 augustus 2022 13:08
Als dit spel VR support heeft is het een insta buy
SuperDre @tailfox28 augustus 2022 16:29
Dat was ook mijn gedachte, race game/simulatie zonder VR is niet echt meer van deze tijd.
suave1234 @SuperDre28 augustus 2022 17:36
ben ik de enige die kotsmisselijk van VR wordt?
Bergen @suave123428 augustus 2022 20:50
Hangt wel van de framerate af. Als het niet vloeiend is, krijg ik ook last van mijn maag. Ik probeer in Assetto Corsa altijd 90 fps te halen, dan oogt het net zo vloeiend als in de echte wereld en krijg ik helemaal geen last van misselijkheid. Dat gaat dan wel ten koste van mooie visuals (= veel grafische settings op medium), maar dat is het waard.

In 2D vind ik bijvoorbeeld 40 fps ook prima, maar in VR is dat heel storend. Mijn hoofd en mijn maag trekken dat niet.

[Reactie gewijzigd door Bergen op 23 juli 2024 03:48]

wou5er @suave123428 augustus 2022 18:58
Ik kan niets terug vinden helaas op hun website hierover. Het is mij namelijk wel optie die bepaald of ik hem koop of niet...

Alleen als ik erg actieve VR games doe maar die doe ik niet. Enkel Race Sim en is werkelijk een genot.
Goed als ik eens over de kop vlieg dan moeten me hersenen ook even na denken, maar verder gaat het prima.
Trekfolie @wou5er28 augustus 2022 19:10
Ik ben pessimistisch. Op Steam werd in april de vraag gesteld of VR ondersteund wordt met het volgende antwoord:
Hello think! We will have more news about gameplay features in the upcoming months.
For now, we can't be revealing anything.
12 dagen geleden werd dezelfde vraag gesteld en kwam er een vergelijkbaar antwoord:
Hello Clu! Soon we will be able to reveal more gameplay info, stay tuned!
Schijnbaar is het niet belangrijk genoeg om 5 weken voor de release in hun marketing mee te nemen. Ik denk dat er daarom een reële kans is dat zelfs als er VR support is dit niet de nodige attentie heeft gekregen tijdens de productie.

Zelfs als ze nu VR aan zouden konden zou ik afwachtend zijn. De VR in F1 22 was ook bar slecht (naast de vele andere problemen) terwijl Codemaster met DR 2.0 een prima VR ervaring had.

[Reactie gewijzigd door Trekfolie op 23 juli 2024 03:48]

wou5er @Trekfolie28 augustus 2022 19:16
Je zou zo maar eens gelijk kunnen hebben...

De graphics zien er van een afstandje wel leuk uit maar, bekijk je de nauwkeuriger dan valt er echt wat van te zeggen, Zoals hier boven al gedaan is in een reactie!

Jammer want de dit recept heeft wel echt potentie in VR.
Flying Hawkic @Trekfolie29 augustus 2022 09:52
Klopt, volledig akkoord; Ik keek erg uit naar F1 22 vanwege VR support, maar uiteindelijk trok die op niets en heb ik hem toch links laten liggen. VR support is leuk maar totaal waardeloos als er niet de nodige aandacht naar toe is gegaan.
Bloedvat @wou5er28 augustus 2022 19:19
Ook op Steam staat bij deze game niks over VR gemeld. Als het wel VR support zou hebben gehad, zouden ze er zeker wel mee geadverteerd hebben.. Helaas dus enkel ouderwets voor pancake users.

Gemiste kans. Geen VR ondersteuning = geen koop (voor mij dan :) )
wou5er @Bloedvat28 augustus 2022 19:22
Nee voor mij word het hem ook niet..
Alfa Novanta @wou5er29 augustus 2022 20:15
Amen. Jammer ;(
SuperDre @suave123428 augustus 2022 18:53
Er zullen zeker meer mensen zjn, dat zijn vaak ook de mensen die in de auto/bus/trein ook wel 'o gemakkelijk' voelt. Wel us het zo dat ik te vaak zie dat men de headst overneemt en metreen gaat spelen ipv eerst de IPD, en waar mogelijk de focus (nog maar weinig headsets trgenwoordig die dat ondersteunen). Een verkeerde IPD instelling kan al zorgen dat je sneller misselijk wordt, naast natuurlijk een te trage PC om de headset fatsoenlijk aan te sturen. Ook sommige die dan bv de stick gebruiken om te bewegen ipv teleporten.
Jeroennsr @suave123428 augustus 2022 20:52
Je bent niet de enige. Sterker nog, de meeste mensen moeten even wennen aan vr. Duurde bij een week of 2 voordat ik er aan gewend was. Als je eenmaal echt een paar rondjes met een vr-bril op hebt geraced kun je niet meer terug naar een plat scherm, ook zo'n vervelende bijwerking :).
Miglow @suave123428 augustus 2022 18:41
Nee, je bent niet de enige. Al moet ik ook zeggen dat ik niet van plan ben/was om een Meta-product te kopen en dan hou je volgens mij weinig goede VR-brillen meer. Dus buiten of je misselijk wordt van de beweging, telt het ook of je misselijk wordt van de Meta-hype waar je aan mee dient te doen als je een goede VR-bril wilt.
Trekfolie @Miglow28 augustus 2022 18:52
De brillen van Facebook zijn juist de slechtere, maar goedkopere. Voor simracing is de HP Reverb G2 aan te raden qua prijs/performance. Andere die aan te raden zijn is de Valve index of de Vive Pro 2.
Hans C @Trekfolie29 augustus 2022 10:05
Ik had de Reverb G2 en de Oculus 2. De eerste heb ik verkocht omdat ik hem niet meer gebruikte. Hoezo is de Oculus slechter? Sinds deze hoge refreshrates en draadloze connectie ondersteunt is deze perfect. Geen draden meer aan je hoofd en de beeldkwaliteit vind ik vergelijkbaar met de HP.
Bloedvat @suave123428 augustus 2022 18:38
Vast niet, maar gelukkig heeft lang niet iedereen daar last van. Heb er zelf nog nooit ook maar een greintje last van gehad iig...

Anyways, een beetje zichzelf respecterende race sim tegenwoordig kan gewoon niet zonder VR. Ben ook benieuwd of dit VR support krijgt. Dat was de eerste vraag die ik gesteld had als ik game-journalist was. Antwoord "nee", ok dan gaan we weer verder :P
MacPoedel @Bloedvat29 augustus 2022 10:20
Het is een budget arcade race game, geen race sim. Ik ben zelfs niet zeker of er een degelijke cockpit view is. Er zijn geen screenshots van en in de trailer zie ik alleen een kort shot van een first person view op een motor.

Het is niet omdat er auto's in een game zitten, dat het een sim is, en dat het zinvol is om er VR support in te proppen, dat kost tijd en geld. Ik begrijp als je zo'n bril hebt liggen dat je er graag hebt dat dat alles support, maar besef wel dat dit nog steeds een niche is.
MennoE @suave123428 augustus 2022 18:28
Heb ik helemaal geen last van nee.
DontHugMePls @suave123428 augustus 2022 20:18
Nee zeker niet. Ik heb mijn toenmalige oculus rift S moeten verkopen doordat ik al misselijk werd als ik aan VR dacht.
davemeijer @suave123428 augustus 2022 22:18
nee zeker niet :)
dierkx36 @suave123429 augustus 2022 00:31
Nope, alleen gaat het na een paar weken wel weg.

Ben een flightsimmer : eerst paar weken VR gebruik stond gelijk aan 50 kleuren groen binnen een kwartier.
Tegenwoordig gaat het vele malen beter.
Alleen zodra je ziek/zwak/misselijk/zielig bent merk je het wel snel als je VR gebruikt : je houd het niet lang vol.
keigezellig123 @dierkx3629 augustus 2022 15:57
Dit klopt wel dat het na een tijdje beter gaat, doe nu al een tijdje FlightSim in VR en dat gaat prima. Ik was laatst in een pretpark waar ook zo'n VR achtbaan was, en iedereen maar tegen mij zeggen daar wordt je pas misselijk van (ben eigenlijk helemaal niet zo'n achtbaan fan omdat ik juist gauw misselijk word). Uiteindelijk viel die VR achtbaan reuze mee qua misselijkheid, vond hem zelfs wel leuk.
Centauriprime @suave123429 augustus 2022 09:09
De wagenziekte treedt bij mij ook op bij racespelletjes. Je mist gewoon de G krachten als je remt of een bocht neemt. Als ik ga rondrennen met een VR bril (in een veilige ruimte) op is er niets aan de hand.
Hans C @suave123429 augustus 2022 10:07
Ik werd het ook. Ik speel niet heel vaak VR games, af en toe een fase. Je schijnt het te kunnen trainen, maar dan moet je meer gamen dan ik doe. Wat bij mij veel geholpen heeft zijn de hogere refreshrates. Bij de eerste Vive die ik had moest ik al stoppen na 10 minuten. Nu met de Quest 2 word ik nog wel eens misselijk, maar eigenlijk alleen maar als ik me al niet fit voelde toen ik de bril opzette.

Afgelopen vrijdag rondgerend in een Arcade VR en ook daar geen last (meer)

[Reactie gewijzigd door Hans C op 23 juli 2024 03:48]

Dark Angel 58 @suave123429 augustus 2022 12:33
ben ik de enige die kotsmisselijk van VR wordt?
Nee je bent niet de enige... omdat VR je niet werkelijk realiteit geeft EN BOVENDIEN VR beelden zo dichtbij voor onze ogen stonden, onze hersens stuurden de signalen dat er iets niet klopt met realiteit. Dat is de reden waarom we kotsmisselijk werden. Onze hersens zijn fijngevoelig dan de VR bril dragers, omdat we onjuist al detecteren!
(maak je geen zorgen dat je VR bril niet kunt gebruiken, want het is veel beter dan daarin vastlopen, denk maar aan Matrix films ;)) en inderdaad we zijn vrij... arme vr bril dragers :P
TgR_KILLER @SuperDre29 augustus 2022 12:48
Ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel % van de mensen dat nou echt in VR zou spelen. Dat VR hier op Tweakers een gemeengoed is dat is 1. Maar ik noch alle mensen waar ik regelmatig mee game hebben VR.. Ik denk dat het (vooral een kleinere studio) het misschien meer kost dan het zou opleveren om VR in de game te bouwen.
Bergen @tailfox28 augustus 2022 14:35
Ook mijn eerste gedachte. Ik heb al veel in VR geraced in Assetto Corsa, en dat is al heel erg vet, maar het gevoel van snelheid, de mooie vergezichten en de afwisseling en maken deze game een must-have voor elke VR-fan, denk ik.
ErikRedbeard @tailfox28 augustus 2022 19:15
Verwacht van niet want the pre-purchase pagina 's geven niet aan dat het VR bevat.
Flying Hawkic @tailfox29 augustus 2022 09:50
Idem. Mijn rig heeft geen monitor... Het moet dan wel goed geïmplementeerd worden zoals bij AMS2.
BozeBever 28 augustus 2022 13:33
Ik was sceptisch over een Dakar game, zeker omdat de vorige games (zoals Jurian terecht benoemd) meer Arcade racegames waren in ietwat saaie omgevingen met niet echt realistische physics.

Nu dit project met liefde bij de makers van het prachtige snowrunner ligt, ben ik toch wel erg benieuwd! Als ze die lijn aanhouden gaat het er mooi uitzien, voelt zand en modder als modder, en is de ondersteuning vanuit de developer prima in orde.

Hopen op een multiplayer/coop modus in VR/triples waar je met zijn tweeën stages kan afrijden. 1 als coureur, andere als navigator. Ondersteuning van de welbekende simracing peripherals is dan wel een verplicht nummertje.

[Reactie gewijzigd door BozeBever op 23 juli 2024 03:48]

thieme1989 @BozeBever28 augustus 2022 15:48
Snowrunner is toch van Saber Sint-Petersburg? en dit van Saber Porto. Dus volgens mij gewoon verschillende studio's maar daar ben ik blij om! Mijn mening is dat Snowrunner niet met liefde werd/wordt gemaakt en slechte ondersteuning heeft, maarja hopen dat dit spel een stuk beter is!
Rubennaatje @thieme198928 augustus 2022 16:52
Ze hebben wat hulp / consultancy gehad van de snowrunner makers maar het is inderdaad gewoon dezelfde studio als dakar 18.
Chicolini @BozeBever28 augustus 2022 14:24
Nu dit project met liefde bij de makers van het prachtige snowrunner ligt, ben ik toch wel erg benieuwd! Als ze die lijn aanhouden gaat het er mooi uitzien, voelt zand en modder als modder, en is de ondersteuning vanuit de developer prima in orde.
Precies. Ik heb meer dan 100 uur in Showrunner gestoken en als dezelfde feeling ook hierin wordt verwerkt moet het goedkomen.
Slavy @BozeBever28 augustus 2022 14:35
Ik begrijp je volledig. Heb er toen eens één voor de PS2 gekocht, de enige consolegame die ik ooit geretourneerd heb.
RobinV91nl @BozeBever29 augustus 2022 07:30
In Dakar 18 kon dat al, er was een losse app voor je telefoon of tablet waarmee je de routebooks kon downloaden, je kon die dan ingame uitschakelen en zo kon je dus samen de Dakar doen. Tegenwoordig krijgen de Dakar deelnemers ook een tablet mee met daarop de notes, dus het is niet eens zo gek om het daarmee te doen.
Tosti55 28 augustus 2022 21:43
Hoe vind de gemiddelde tweaker het gevoel met een stuur en pedalen ? is het een beetje realistisch of te arcadey ? _/-\o_
Gutteguttegut @Tosti5529 augustus 2022 00:09
Releasedatum November 2022
Ik denk dat er weinig al iets zinnigs op kunnen zeggen ;)
Marzman @Tosti5529 augustus 2022 09:35
Hoe vind de gemiddelde tweaker het gevoel met een stuur en pedalen ? is het een beetje realistisch of te arcadey ? _/-\o_
Gezien de studio en de titels waar naar verwezen wordt denk ik dat het geen arcadegame wordt. Maar het is afwachten tot het spel gereleased is.
Chicolini 28 augustus 2022 13:28
Ik ben hyped voor deze game. Dakar 18 weliswaar niet gespeeld maar als alles wat de trailer laat zien goed wordt uitgewerkt, de gameplay en handling van de voertuigen realistisch is lijkt het me echt fantastisch.
Mlazurro @Chicolini28 augustus 2022 16:39
Realistisch? De koets van de voertuigen lijkt wel gefixeerd tov de ondergrond. En daar tussen in gewoon wat stuiterende wielen en ophanging. Ze lijken wel te zweven. Lijkt mij duidelijk dat ze niet zwaar geïnvesteerd hebben in een gezonde physics , maar puur arcade gaan.

Persoonlijk rij ik liever op een gesloten circuit met een geniale game engine, dan op een gigantische map met een arcade physics engine.
Chicolini @Mlazurro28 augustus 2022 16:46
Als het realistisch is lijkt het mij fantastisch zeg ik.
Dat het arcade gaat worden lijkt me overigens een voorbarige conclusie op dit moment.
Mlazurro @Chicolini28 augustus 2022 16:48
Als het realistisch is lijkt het mij fantastisch zeg ik.
Ja en ik toon alvast aan dat het niet zo is, alleen als je al ziet hoe de wagens bewegen. Wat is daar verkeerd of voorbarig aan?
vennis @Mlazurro29 augustus 2022 12:44
Nu lijken die auto's in het echt soms ook te zweven overigens, die schokdempers zijn waanzinnig goed.
sassymousasi 28 augustus 2022 13:28
Zou wel heel gruwelijk zijn als je dit spel kon modden en er een shooter van te maken. BR met een map van 20.000 km2. Dag en nacht cyclus. Klinkt heel gaaf.
MrMonkE @sassymousasi28 augustus 2022 16:32
of capture the flag carrier (Zoals in Insane - ik weet niet hoe de mode heet)
Heeft 1 iemand een vlag op zijn dak en als je hem ramt krijg jij de vlag op je dak. Een soort omgekeerd tikkertje.
sassymousasi @MrMonkE28 augustus 2022 17:22
Ook erg gaaf!

Fuck ik zou willen dat modden niet zo naar de achtergrond was gedreven. Vroeger werd vrijwel alles gemod, wat de levensduur van een game zoveel vergrootte.
Martinspire
28 augustus 2022 13:31
Ik ben benieuwd in hoeverre het aanvoelt als een Rally game en in hoeverre een RallyRaid game. Want dat laatste is toch wel wat anders. Vooral dat je geen grip hebt op bepaalde zandroutes en dat het te stijl kan zijn om overheen te rijden. De vorige game had niet de belemmering dat je echt routes moest zoeken en kon over elke ondergrond en elke hoek qua stijlheid wel heen. Maar dat is geen Dakar imo. Dan kun je net zo goed elke andere rally game doen. Zand maakt Dakar uniek en ik hoop dat ze het dit keer wel voor elkaar hebben. En daarnaast een beetje lekker weggedrag want die vorige game was daardoor gewoon niet lekker te spelen. Van mij hoeft het trouwens ook niet vol te zitten met routes die uren per stuk duren, dat mag best opgeknipt worden zodat het beter bij speelsessies past dan volledige dagbesteding. Maar die rally-feel moet goed zijn. Het is jammer dat er niet wat dieper in wordt gedoken.
Rubennaatje @Martinspire28 augustus 2022 16:51
Hoop ook vooral dat je niet meer recht over alles kan rijden maar echt je lijnen moet kiezen.

Heb zelf na de initiële teleurstelling van de tutorial en eerste stage best genoten van dakar 18.
Klunssmurf 28 augustus 2022 14:07
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Chicolini @Klunssmurf28 augustus 2022 14:28
Op Steam al in de voorverkoop voor 33,99 basis versie & 49,99 voor de deluxe editie
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jhnddy @Klunssmurf28 augustus 2022 15:23
Dat is 20 euro goedkoper dan wat Tweakers zegt dat het is :)
tw_gotcha 28 augustus 2022 16:07
Ik ben benieuwd of er ook echt een stukje SA gebruikt is wat hoogte model, vegetatie en wegen betreft. De informatie is allemaal (gratis) aanwezig.
Rubennaatje @tw_gotcha28 augustus 2022 16:50
Ja, voor dakar 18 hadden ze een systeem om de map te genereren vanaf satelliet data om er vervolgens met de hand overheen te gaan.

Zal hier ook wel gebruikt zijn.
tw_gotcha @Rubennaatje28 augustus 2022 17:50
leuk om te weten
Remcom00 28 augustus 2022 17:46
Tip: Dakar 18 is maar $3 bij Humble Bundle! (dus geen grey market)
Dakar 18 leek me heel vet maar had geen goede wheel support en wat andere kleine gebreken (bij release) dus toen over geslagen. Wist ook niet dat deze er aan zat te komen, ben erg benieuwd. Altijd groot van geweest van Rally/offroad games, vroeger begonnen bij Colin Mcrae Rally 3 en Motocross Madness 2. Shrok me bij de laatste altijd rot als je de hoge bulten aan de buitenkant van de map op ree en terug werd geschoten zodat je niet out of bounds kwam.
Ghostrider @Remcom0029 augustus 2022 09:51
Dakar 18 was volgens de review altijd matig met besturing en realisme. Meer gevoel dat de auto draaide ipv reed. Dit is inmiddels aangepast?
Remcom00 @Ghostrider3 september 2022 14:33
Heb m nog niet gespeeld maar ga er maar niet van uit. Sommige games kiezen er inderdaad voor om de auto te laten "draaien" ipv alle 4 wielen te simuleren, vaak bij arcade games. De physics worden wel omgegooid bij de nieuwe Dakar game dus als die goed zijn is dit wel een must-have voor mij.
Pianist1985 28 augustus 2022 18:45
Bizar eigenlijk dat ze het over Dakar blijven hebben. Dakar is in Senegal, niet het Midden-Oosten.

De Tour de France wordt toch ook niet georganiseerd in Argentinië, om maar eens een voorbeeld te noemen? Weer een mooi voorbeeld van hoe tradities, namelijk de Parijs-Dakar-rally, om zeep worden geholpen voor een zak geld.
Kostarados @Pianist198528 augustus 2022 20:11
Niet een al te best voorbeeld, aangezien de Tour de France vaak heeft gestart in andere landen (o.a. Nederland, Denemarken en Ierland). Zelfde geldt voor andere wielerrondes.

Dakar is een bekende naam geworden die geassocieerd wordt met een bepaald type races. Dat veranderen in Saoedi Arabia Run '22 zou geen slimme marketingzet zijn.
Pianist1985 @Kostarados28 augustus 2022 20:20
Ik vind het een prima voorbeeld, want waar de Tour ook start en ongeacht of er onderweg nog een stukje Zwitserland, Italië of Spanje wordt aangedaan ligt het overgrote deel van het parcours in Frankrijk. De Dakar Rally speelt zich in z'n geheel duizenden kilometers van Senegal af.

En ja, ik snap het zakelijke argument zeker, maar de legendarische rally Parijs-Dakar, waarbij men via Spanje, Marokko en Mauritanië naar Dakar crosst, is niet meer. Toch een stukje autosporterfgoed dat teloor is gegaan.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 23 juli 2024 03:48]

DigitalExorcist @Pianist198529 augustus 2022 08:22
Maar de TdF begint ook wel in Nederland en de Vuelta ook. Het is puur marketing.
Blokker_1999 @Pianist198529 augustus 2022 09:00
Naamsbekendheid. Geef het kind een andere naam en niemand weet nog waar het over gaat. De Dakar rally is jarenlang gereden met bestemming Dakar totdat het daar te onveilig werd. En de eerste jaren daarna had men nog de hoop terug te keren, waardoor je ook de naam niet zomaar gaat veranderen. Vandaag is het het grote geld dat primeert en bepaald waar men zal racen, maar de naam van de Rally heeft ook een grote waarde, zowel emotioneel als financieel. Waarom zou je die aanpassen ondanks dat je niet meer naar Dakar rijdt? De Mongol rallt rijdt ook niet meer naar Mongolie bijvoorbeeld en zo zijn er nog heel veel namen te vinden waarbij de naam niet langer klopt met het bedrijf, de organisatie, het evenement, ...
Wolfos
@Pianist198529 augustus 2022 12:00
De rally is verplaatst vanwege de veiligheid en onder dezelfde naam doorgegaan.
TgR_KILLER @Wolfos29 augustus 2022 12:51
Dit, heeft niks met een zak geld te maken. Meer te maken met het feit dat om veiligheidsredenen het niet meer in Afrika door kon gaan en ze moesten verplaatsen. Toen is de Parijs-Dakar ook door gegaan onder de naam Dakar.
En dat geld mogelijk een reden was waardoor ze uiteindelijk ook weer weg zijn gegaan uit Zuid Amerika dat kan wel. Maar daar was m.i. de hoofd motivator dat alle deelnemers het 'oude' gevoel miste en de lange woestijn etappes. In Zuid Amerika waren het veel meer 'normale' rally proeven over weggetjes en veel teams gaven aan dat niet meer te willen en niet meer te komen. Daarom is het verplaatst naar de zandbak waar ze nu rijden.

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