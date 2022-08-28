Titel Dakar Desert Rally Platform Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Epic Store Ontwikkelaar Saber Porto Uitgever Saber Interactive Releasedatum November 2022

Op een beurs als de Gamescom ontmoet je als journalist uiteraard veel mensen. Daar zitten pr-medewerkers bij die vooral tot taak hebben om iedereen op het juiste moment in de juiste hokjes te krijgen. In die hokjes tref je vervolgens de mensen waar het om gaat: de ontwikkelaars. Je leert al snel dat niet elke ontwikkelaar een geboren presentator is. Waar de een een aardig verhaaltje klaar heeft, dreunt de ander geforceerd een uit zijn hoofd geleerd stukje op. Af en toe kom je echter iets speciaals tegen. Ik zal bijvoorbeeld nooit meer mijn interview met Josef Fares vergeten. De beste man was destijds bezig met A Way Out en vertelde met ongelooflijk veel vuur over zijn game. Paulo Gomes is van hetzelfde laken een pak. Zijn studio Saber Porto, voorheen bekend als Bigmoon Entertainment, werkt aan Dakar Desert Rally, en laat juist die race Paulo’s allergrootste passie zijn.

Als fan van de Dakar is de studiobaas als geen ander in staat om de pijnpunten van zijn vorige Dakar-game bloot te leggen. Dakar 18 was geen slechte game, maar hij was wel te beperkt. De speler kon een serie proeven afleggen en als die veertien etappes erop zaten, had je de inhoud eigenlijk wel gehad. Zonde, want de totale spelwereld van Dakar 18 omvatte ruim 14.000 vierkante kilometer - op dat moment een wereldrecord. Spelers konden die wereld weliswaar helemaal verkennen, maar er waren geen gameplay-elementen die dat ondersteunden. Er was geen logische reden om gebruik te maken van al die stukken van de wereld die ver buiten de routes van de rally lagen. Hele stukken van Argentinië, Bolivia en Peru zaten wel in de game, maar hadden net zo goed kunnen worden weggelaten.

Eigen routeboek maken

Dakar Desert Rally verandert daar twee dingen in. Op de eerste plaats verandert de plaats van handeling, want de edities van 2020, 2021 en 2022 van de Dakar-rally werden allemaal in Saudi-Arabië verreden. Daarnaast is de spelwereld in dit spel nog groter, want dit keer heb je ruim 20.000 vierkante kilometer om te verkennen. Het belangrijkste is echter dat er nu meer manieren zijn om van al die kilometers te kunnen genieten. Dat begint al met het feit dat er drie verschillende Dakar Rally’s in de game zitten, want je kunt alle drie de edities van de laatste jaren rijden. Belangrijker is dat spelers dit keer hun eigen routeboek kunnen opstellen en het kunnen delen met andere spelers, zodat je elk deel van de wereld kunt opnemen in routes voor je eigen rally. Dat levert de game een behoorlijke bak extra content op, wat de herspeelwaarde zeker ten goede moet komen.

Dat is allemaal toekomstmuziek. Op de Gamescom konden we aan de slag met gewoon een losse etappe uit een van de Dakars, met een voertuig naar keuze. Natuurlijk zijn alle klassen die je van de Dakar kent van de partij, dus als je door de woestijn wil scheuren met een truck, dan kan dat. Belangrijker dan je keuze voor een bepaald voertuig is je keuze voor een speelstijl. Je kunt de game op drie manieren spelen. De Sport-modus zal voor veel gamers de meest geschikte modus zijn. Hier heb je een wat meer arcade userinterface die keurig laat zien welke kant je op moet. Het zorgt ervoor dat je lekker kunt racen zonder je al te druk te maken om je routeboek. Kies je voor een van de twee andere modi, dan zijn de hulpmiddelen weg en zul je je kompas en het routeboek in de gaten moeten houden om de waypoints te vinden. De moeilijkste optie maakt het nog iets bonter: hier beleef je de meest authentieke manier van het rijden van de Dakar. Je kunt daarbij bijvoorbeeld niet tussentijds opslaan en moet je houden aan de maximumsnelheid van 170 kilometer per uur die ook tijdens de echte Dakar Rally geldt.

We kunnen er vrij duidelijk over zijn dat een van de meer op simulatie gerichte varianten het leukst is. Dakar Desert Rally is best leuk in de Sport-modus, maar de gameplay is daarbij al snel inwisselbaar. Er zijn immers genoeg andere racegames waarin je een massastart hebt en dan zo snel mogelijk van A naar B moet zien te komen. De charme van deze game is juist dat je aan de hand van je routeboek de juiste route moet zien af te leggen. Kleine tekeningen of notities helpen je bijvoorbeeld bepaalde herkenbare elementen in de omgeving te herkennen, terwijl de globale richting wordt aangegeven door de 360 graden van een kompas. Het vereist wat oefening, maar het is verrassend goed te doen om op die manier een etappe in de Dakar af te leggen.

Foutjes en crashende wagens

Het is daarbij natuurlijk belangrijk dat de game lekker speelt. In hoeverre daar sprake van is, kunnen we op basis van twee losse stukjes gameplay nog niet helemaal beoordelen, maar de eerste kennismaking was overwegend goed. Wel verloren we een aantal keer de macht over het stuur, maar een beetje glijden, stuiteren en spinnen hoort bij rallyrijden, toch? Een leuk detail daarbij is dat de kunstmatige intelligentie de ritten ook niet zonder meer foutloos aflegt. We zagen diverse trucks en wagens zichzelf herstellen van een foutje, en eenmaal zagen we zelfs een heftig crashende wagen die daarbij meerdere keren over de kop sloeg. Dat soort dingen gebeurt in de Dakar Rally en het is dus goed dat het ook in de game gebeurt. Dat geeft de races een levendige uitstraling.

Bij dit alles mag worden gemeld dat de game er prima uit ziet. Dat geldt voor de auto’s en de omgevingen, maar ook voor een aantal details. Het is bijvoorbeeld mooi om het ‘warmte-effect’ te zien als je naar de horizon tuurt. De actie kan verder vanuit allerlei cameraposities worden beleefd. Natuurlijk is de cockpitview het recept voor de meest authentieke beleving, maar voor veel gamers zal een positie achter de auto of juist op de bumper beter werken. Je kunt er zelfs voor kiezen om de auto vanuit de achtervolgende helikopter te volgen. Of het goed is voor je prestaties, durven we niet te zeggen, maar het ziet er wel leuk uit.

Dakar Desert Rally bevat verder nog een dag- en nachtcyclus, wisselende seizoenen en dynamische weersomstandigheden, waarbij een echt etmaal in het spel ongeveer een uurtje duurt. We hebben de game tot nu toe alleen bij daglicht en zonnig weer gespeeld, maar in de clipjes die we zagen, was te zien dat je inderdaad ook ‘s nachts kunt rijden en dat je ook in regen of zelfs sneeuw terecht kunt komen. Dit hebben we allemaal nog niet kunnen uitproberen, maar het belooft extra variatie toe te voegen aan de game.

Voorlopige conclusie

De speelsessie met Dakar Dessert Rally is ons prima bevallen. Het is goed om te zien dat Saber Porto flink veel energie heeft gestoken in een manier om de immense spelwereld meer van nut te laten zijn. Nu je zelf routes kunt bedenken en je routeboek met andere spelers kunt delen, kun je veel meer plezier uit de 20.000 vierkante kilometer spelwereld halen dan anders mogelijk was geweest. Dat er drie jaargangen Dakar Rally's in het spel zitten, betekent ook meteen dat er een flink aantal voertuigen in het spel zit, want alle wagens, trucks en motoren uit de drie de Dakar-edities zijn van de partij. De game is daarbij goed speelbaar voor zowel ervaren rallyrijders als beginners, met dank aan de aanwezigheid van de verschillende spelvarianten. Dakar Desert Rally verschijnt op 4 oktober voor PlayStation 4 en 5 en de Xbox-platformen, en daarnaast op Steam en in de Epic Store.