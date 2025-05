Cardioloog als techneut

Met enige regelmaat is er op de nieuwsredactie van Tweakers een korte discussie over een bepaald nieuwsonderwerp en vooral de vraag of we het wel of niet moeten brengen. Een voorbeeld van een vraag die dan wel eens gesteld wordt: is het technologiegehalte hoog genoeg? Zo'n discussie was er vorig jaar ook toen er nieuws kwam vanuit medische hoek, namelijk dat er in Nederland voor het eerst een volledig kunsthart is geïmplanteerd. Dat vond plaats in het UMC Utrecht in november vorig jaar.

Helaas werd in de afgelopen zomer duidelijk dat deze patiënt kwam te overlijden. Geheel onverwacht was dat niet, gelet op de toestand waarin dit soort patiënten zich meestal bevinden. Vaak hebben ze dringend een donorhart nodig; de beschikbaarheid daarvan is in Nederland nog altijd een groot probleem. Een dergelijk kunsthart is in feite een overbrugging, in de hoop dat er alsnog een donorhart beschikbaar komt. Vaak bevinden patiënten die een kunst- of steunhart krijgen zich al in een vergevorderd stadium van hartfalen dat niet meer is om te keren; hun conditie is slecht en bovendien is de levensduur met een dergelijk apparaat ook beperkt.

Nog even terug naar de discussie over de relevantie van dit onderwerp. Het was al duidelijk dat technologie zeker een rol speelde bij dit soort kunst- en steunharten, alleen al gelet op de noodzakelijke controller en batterijen die via een kabel door de buikwand aanwezig zijn om het apparaat te laten functioneren. Dat speelde mede een rol om dit onderwerp te brengen.

Uiteindelijk kwamen we in contact met een cardioloog die toevallig ook op Tweakers zit: Kevin Damman (42). Hij is sinds 2015 cardioloog en is gepromoveerd op het gebied van hartfalen. De laatste vijf jaar is hij medisch hoofd bij het UMC Groningen, verantwoordelijk vanuit het cardiologisch deel voor de mensen met eindstadium hartfalen waarbij of getransplanteerd moet worden of waarbij een transplantatie niet meteen of nooit mogelijk is. Zij komen dan soms voor een steun- of kunsthartbehandeling in aanmerking.

Een steunhart, een left ventrikel assist device of lvad, is in feite een pomp die het hart van een patiënt ondersteunt, terwijl met het hierboven besproken kunsthart wordt gedoeld op een apparaat dat het volledige hart vervangt. Dat laatste gebeurt door het in de borstkas te implanteren en rechtstreeks aan te sluiten op onder meer de longslagader en de aorta. Dat klinkt allemaal nogal complex en dat is het volgens Damman ook: "Cardiologisch wordt het niet complexer dan transplanteren en implanteren van steunharten en kunstharten".

Hij was de verwijzend cardioloog van de patiënt waarbij het specifieke kunsthart vorig jaar in Utrecht werd geïmplanteerd. Het werd al snel duidelijk dat dit veld binnen de cardiologie behoorlijk technisch is en dat er het nodige te vragen was. We spraken Damman kort over zijn fascinatie voor technologie, waar het in dit veld binnen de cardiologie van kunstharten en steunharten precies over gaat, welke hardware- en softwarematige uitdagingen er spelen en welke interessante ontwikkelingen er aankomen.