Homevolt-thuisbatterij van Tibber: “Leuk, duurzaam en motiverend”

In de nazomer van 2024 plaatsten we een oproep voor het testen van de nieuwe Homevolt-thuisbatterij van Tibber. Dat was niet aan dovemansoren besteed, want jullie reageerden massaal. Michel Beld was de gelukkige die uit de hoge hoed werd getrokken. Tweakers Partners spreekt met hem over zijn eerste ervaringen.

Michel, van beroep Azure data-engineer bij een ziekenhuis, en met een sterke interesse in technologie en duurzaamheid, besloot enkele jaren geleden zijn woning grondig te vergroenen. Het plaatsen van een thuisbatterij past perfect in dit plaatje. De afgelopen jaren onderging zijn huis een flinke verduurzaming, met een warmtepomp, extra zonnepanelen, een groen dak en de overstap naar elektrisch rijden. "We hebben onze oude diesel weggedaan en een EV gekocht", vertelt Michel. "Dit was eigenlijk de laatste stap om nog verder te verduurzamen."

Winnaar & installatie

De interesse in een thuisbatterij begon toen Michel zich oriënteerde op manieren om zijn energiegebruik te optimaliseren. Hij was al klant bij Tibber, een energieleverancier met een focus op dynamische prijzen en slimme integraties. "Ik vind het een goed idee dat je meer invloed hebt op je energiegebruik door er bewust mee om te gaan. Een batterij kan energie opslaan op momenten dat ik niet thuis ben, bijvoorbeeld als de zon schijnt maar mijn EV niet aan het laden is.” Hoewel Michel nog twijfelde over de terugverdientijd en de daadwerkelijke meerwaarde van een thuisbatterij, bracht de actie op Tweakers onverwacht uitkomst. Nadat Michel had gehoord dat hij de Homevolt-thuisbatterij had gewonnen, werd hij door Tibber in contact gebracht met installateur Solar Concept. Michel moest even geduld hebben, maar toen Tibber in november begon met het installeren van de Homevolt was hij als eerste aan de beurt.

Uiteindelijk arriveerde de batterij begin november, en een week later stond de installatie gepland. Die installatie ging snel en soepel. Twee monteurs van Solar Concept - door Michel omschreven als 'leuke mannen met veel passie en kennis' - kwamen langs om de batterij te plaatsen.

Dankzij zijn voorbereiding - er liep al een buis vanuit de meterkast naar de garage - verliep het installatieproces efficiënt. "Ze waren er om half negen, en rond twaalf uur waren ze al klaar", aldus Michel. Terwijl de ene monteur verantwoordelijk was voor de meterkast, nam de andere de batterij-installatie voor zijn rekening.

Tijdens de installatie liep alles soepel, afgezien van een klein probleem met de softwareconfiguratie. "Er ging iets mis tijdens het updateproces, maar de installateurs stonden direct in contact met Tibber en konden het snel oplossen." Michel was positief verrast over hoe vlot het allemaal ging. "Ik had verwacht dat het ingewikkelder zou zijn, met de meterkast en alles dat erbij komt kijken. Dat viel enorm mee."

Slim omgaan met energie

Michel gebruikt de batterij nu dagelijks in combinatie met slimme functies van Tibber. "Je kunt instellen dat je auto op bepaalde tijden moet zijn opgeladen, en Tibber kiest het beste moment om dat te doen, afhankelijk van de energieprijzen en netbelasting", legt hij uit. Daarnaast zorgt de batterij ervoor dat apparaten zoals de vaatwasser ’s nachts draaien, wanneer de prijzen lager zijn. "De slimheid leg je een beetje bij Tibber neer. Mijn ervaring is dat dit tot nu toe altijd goed gaat."

Over het design van de batterij is Michel lovend. "Het is een mooi geïntegreerd geheel. Vaak heb je een losse batterij en een omvormer die ernaast hangt, maar bij de Homevolt is alles strak afgewerkt. Sommigen noemen het zelfs een Apple onder de thuisbatterijen, vanwege de strakke vormgeving en de stijlvolle ledstrip die de status van de batterij aangeeft.”

De eerste ervaringen met de batterij

Na de installatie begon Michel de batterij te gebruiken. Er zijn twee manieren waarop de batterij kan worden ingesteld:

1. Zelfvoorziening – De batterij laadt op met zonne-energie tijdens goedkope momenten en ontlaadt als je veel stroom verbruikt om je eigen verbruik te verminderen.

2. Handelen – Dit is de optie die Michel momenteel het meest gebruikt. De batterij laadt op tijdens momenten met lage energieprijzen en ontlaadt wanneer de prijzen hoog zijn, en handelt automatisch op verschillende balanceringsmarkten om het net te ondersteunen. "Het helpt het net te ondersteunen, en daarvoor krijg je Grid Rewards van Tibber." Deze beloningen, die pas recent zijn ingevoerd, hebben hem positief verrast. "Het is nog mijn eerste maand, maar ik had niet verwacht dat het bedrag ervan zo hoog zouden zijn. Ik kreeg zo'n 60 tot 65 euro in mindering op mijn energierekening. Dat vind ik vrij stevig." Michel benadrukt wel dat de beloningen afhankelijk zijn van de markt. "Als de prijzen de hele dag stabiel zijn, doet de batterij minder en zal de beloning lager zijn."

Hoewel Michel al tevreden is over de prestaties van de batterij, kijkt hij ook uit naar verdere ontwikkelingen. Zo ondersteunt zijn huidige EV-lader Grid Rewards nog niet volledig, maar dat wordt in de toekomst aangepast. "Dat kan waarschijnlijk nog extra verdiensten opleveren.”

Slim laden en de rol van Tibber

Michel heeft zijn Homevolt-thuisbatterij en EV-lader geïntegreerd in zijn dagelijkse energiebeheer Michel heeft zijn Homevolt-thuisbatterij en EV-lader geïntegreerd in zijn dagelijkse energiebeheer, waarbij Tibber een centrale rol speelt. "Bij de auto gaat het niet om terugleveren, maar om laden op momenten dat het voor het net het beste is en wanneer de prijzen het laagst zijn. Dit betekent dat de auto voornamelijk ’s nachts wordt opgeladen, wanneer de belasting op het net lager is. Ik verwacht wel dat het op termijn ’s nachts drukker gaat worden, zeker als steeds meer mensen overgaan op elektrisch rijden."

Tibber biedt hiervoor een oplossing door gebruikers te adviseren altijd de stekker in te pluggen, waarna de app zelf bepaalt wanneer de auto het beste kan laden. "Als overdag beter is, bijvoorbeeld op een zomerse dag met veel zonne-energie, dan regelt Tibber dat ook."

Een lerende gebruiker

In het begin was Michel vaak bezig met de Tibber-app, om te begrijpen hoe de batterij en het slimme systeem werkten. "Ik was nieuwsgierig naar hoe slim hij echt is en of het schema dat hij maakt overeenkomt met wat ik zelf zou doen", zegt hij. Het bleek dat er in het begin wat kleine problemen waren met de app en de batterijplanning. "Er zaten rare tijdblokken in de schema’s, en de batterij deed soms niet wat hij moest doen. Dat triggert je om vaker te kijken."

"Een Tibber-medewerker heeft me geholpen om het op te lossen", vervolgt Michel. “Na een reset deed de batterij het weer, maar Tibber gaf wel aan dat dit eigenlijk niet nodig zou moeten zijn." Sindsdien werken de schema’s volgens verwachting en is het probleem verholpen.

Hoewel Michel positief is over de Homevolt, erkent hij dat het product nog in ontwikkeling is. "Soms ervoer ik wat kleine bugs in de app, en een incidentele storing in de batterij. Maar dat hoort een beetje bij het early adopter-syndroom.” Bovendien releaset Tibber continu updates voor de Homevolt, wat het product steeds een beetje beter maakt.

Laagdrempelige oplossing voor een complexe markt

Michel benadrukt dat de Homevolt-thuisbatterij niet alleen technisch geavanceerd is, maar ook gebruiksvriendelijk, en toegankelijk voor een breed publiek. "Veel mensen hebben geen idee wat handelen op de balanceringsmarkten precies inhoudt, maar de Homevolt maakt het laagdrempelig. Het is gewoon een product dat aan de muur hangt, en als je wilt, heb je er geen omkijken naar." De twee opties in de app - maximale zelfvoorziening of inkomsten - zijn eenvoudig in te stellen, en Michel vindt het overzichtelijk werken.

Hoewel hij enthousiast is over de Homevolt, is hij ook realistisch over de economische kant. Mensen moeten volgens Michel geen thuisbatterij aanschaffen met een snelle terugverdientijd in hun achterhoofd. Hij wijst erop dat niemand kan voorspellen hoe de energiemarkt zich ontwikkelt. “De markt kan drastisch veranderen, zowel in negatieve als in positieve zin. En met de aanschafkosten van ongeveer 8000 euro ben je gewoon wel even bezig de investering terug te verdienen."

Experimenteren met integraties

Hoewel Michel terughoudend is als het gaat om daadwerkelijk sleutelen aan de hardware van zijn Homevolt-batterij, houdt hij zich graag bezig met softwarematige integraties. "Ik ben wel terughoudend in het aanpassen van het apparaat zelf," vertelt hij. Toch kon hij de verleiding niet weerstaan om de webinterface van zijn Homevolt te laten activeren, een feature die standaard niet beschikbaar is. "Via Tweakers zie je dat veel mensen die behoefte hebben, omdat je dan meer inzicht en controle over je apparaat krijgt." "Ik kan nu de data uitlezen en op mijn dashboard weergeven. Zo zie ik precies wat de batterij doet en kan ik alles op één centrale plek monitoren."

Michel heeft inmiddels zijn eerste Home Assistant-integratie gemaakt. "Ik kan nu de data uitlezen en op mijn dashboard weergeven. Zo zie ik precies wat de batterij doet en kan ik alles op één centrale plek monitoren." Hoewel hij de batterij nog niet volledig kan integreren om specifieke scenario’s te ondersteunen, zoals het prioriteren van de vaatwasser, ziet hij kansen in de toekomst. "Tibber heeft aangegeven dat het in januari of februari met een api komt. Dan kun je meer zelf aansturen en integreren met je woning."

Michel is dus in zijn nopjes met zijn Homevolt-thuisbatterij van Tibber, maar plaatst ook een kritische kanttekening bij de geadverteerde capaciteit. "De batterij wordt aangeprezen met een capaciteit van 13,3 kilowattuur, maar in de praktijk haal je dat niet. Uit mijn eigen metingen blijkt dat de maximale bruikbare capaciteit rond de 12,2kWh ligt. Dat betekent dat je bijna een hele kilowattuur inlevert. Dat vind ik vrij fors ten opzichte van wat er geadverteerd wordt."

"Batterijen worden nooit volledig opgeladen of ontladen, omdat dat slecht is voor de levensduur. Het is beter om ze tussen de 20 en 80 procent te houden," vertelt hij. Hoewel hij het belang van deze marge begrijpt, vindt hij het opmerkelijk dat het verlies bij de klant wordt neergelegd. "Ik zou verwachten dat Tibber bijvoorbeeld een batterij van 14kWh aanbiedt, waarbij het bedrijf aangeeft dat 13,3kWh beschikbaar is. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Overigens zeg ik er meteen bij dat je in de app ziet dat hij maar tot 95 procent laadt, dus men is daar wel transparant over. Maar toch voelt het anders.” Michel denkt dat Tibber mogelijk bezig is met optimalisaties om de batterij verder door te laten laden. "Dat zou een mooie verbetering zijn. Maar als dat niet gebeurt, zou ik verwachten dat ze de capaciteit die daadwerkelijk beschikbaar is, duidelijker communiceren."

Navraag bij Tibber geeft uitleg. De reactie van de leverancier luidt als volgt: “De efficiëntie van een batterij is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de temperatuur, de laad/ontlaadsnelheid en hoeveel energie er per keer wordt (ont)laden. Deze condities verschillen nog weleens van elkaar op het moment van laden en ontladen. Daardoor kan bijvoorbeeld het laden efficiënter zijn dan het ontladen, en vice versa. Dat je daarmee 10 procent van je beschikbare energie verliest, is niet ongebruikelijk. De beschikbare capaciteit, dus de hoeveelheid energie die er in de batterij zit, is wat we communiceren in het product. Dat is een gegeven en kan worden uitgedrukt in Ah of kWh. Hoeveel je werkelijk kan ontladen, is dus afhankelijk van de condities en kan niet op voorhand worden aangegeven.”

Bewustwording

Michel benadrukt dat een thuisbatterij vooral geschikt is voor mensen die actief bezig zijn met verduurzaming. "Het is een middel om je huis groener te maken, maar je moet het niet alleen doen om geld te verdienen." Hij trekt een parallel met zonnepanelen: "Net zoals sommige mensen geen zonnepanelen meer nemen omdat ze de terugverdientijd niet meer aantrekkelijk vinden, geldt dat ook voor een thuisbatterij. Het moet een intrinsieke motivatie zijn."

Voor Michel draait de investering in een thuisbatterij niet alleen om duurzaamheid, maar ook om bewustwording. "Het hoeft niet allemaal extreem groen te zijn, maar de kleine dingen maken een verschil. Je merkt het direct aan je maandelijkse energierekening als je bewust omgaat met je energiegebruik." Hij vindt de dynamische prijzen en de maandelijkse afrekening van Tibber een mooie stimulans. "Als je het goed hebt gedaan, zie je dat meteen terug. Dat maakt het leuk en motiverend."