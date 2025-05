Oproep testpanel: tien tweakers gezocht om de HP OmniBook Ultra 14 te reviewen

HP heeft eind 2024 een nieuwe benaming geïntroduceerd voor zijn assortiment consumentenlaptops: de OmniBook. Hij vervangt bekende benamingen zoals Pavilion, Envy en Spectre. Een van de recent geïntroduceerde laptops is de HP OmniBook Ultra 14 Next Gen AI, voorzien van een AMD Ryzen AI 9-processor. Wat de AI-laptops onderscheidt, is de integratie van een neural processing unit die is geoptimaliseerd voor diverse AI-toepassingen, zoals Copilot+, en ook voor specifieke HP-toepassingen zoals HP AI Companion. Wat dit precies betekent voor de specificaties en functionaliteiten van het device bespreken we in dit artikel.

Tweakers Partners en HP zijn bovendien verheugd om te melden dat we een testpanel rondom de HP OmniBook Ultra 14 Next Gen AI Laptop organiseren. Daarvoor zoeken we tien testers in de Tweakers-community die met de laptop aan de slag willen gaan en … daarmee kans maken om deze laptop te winnen. Interesse? Meld je snel aan in de poll onderaan dit artikel.

Voluit heet de nieuwe OmniBook Ultra de HP OmniBook Ultra 14-fd0070nd Next Gen AI Laptop – Ryzen AI 9. Een mondvol, maar de laptop heeft dan ook behoorlijk wat functionaliteiten. Hieronder lopen we ze kort door.

Npu en tops Een npu (neural processing unit) zoals ingebouwd in de HP OmniBook Ultra is een speciaal ontworpen chip die machinelearning-berekeningen sneller uitvoert dan een centrale verwerkingseenheid (cpu) of grafische verwerkingseenheid (gpu). Oorspronkelijk werden npu's ingezet in datacenters, maar inmiddels verschijnen ze ook in consumentenprocessors, om lokale AI-berekeningen, zoals binnen grote taalmodellen vergelijkbaar met ChatGPT, te versnellen. In 2022 en 2023 waren npu's nog niet wijdverspreid aanwezig in laptops. De meeste laptops vertrouwden op de cpu en gpu voor het verwerken van AI-taken. Hoewel sommige high-end smartphones en gespecialiseerde apparaten al waren uitgerust met npu's, begon de integratie van npu's in laptops pas eind 2023, met de introductie van Intels Meteor Lake-processors. Npu's worden dus toegepast in mobiele apparaten zoals tablets en smartphones, Copilot+-pc's en laptops. Ze ondersteunen taken zoals videostabilisatie, fotocorrectie en generatieve AI-functies, waaronder tekenen, tekstgeneratie en antwoorden op vragen met AI-modellen. Dergelijke taken vinden vanwege hoge verwerkingsvereisten meestal in de cloud plaats, maar moderne npu's maken het mogelijk ze direct op een apparaat uit te voeren. Dit reduceert de latentie, het stroomverbruik en het datagebruik, waardoor ze sneller en energiezuiniger zijn. De prestaties van een npu worden vaak gemeten in tops (tera operations per second), wat aangeeft hoeveel triljoen bewerkingen de npu per seconde kan uitvoeren. Het tops-cijfer is een belangrijke maatstaf voor de rekenkracht van een npu, maar het vertelt niet het volledige verhaal. Andere factoren, zoals geheugenbandbreedte, latentie en energie-efficiëntie, spelen ook een cruciale rol bij de daadwerkelijke prestaties van een npu. Hoewel gpu's ook in staat zijn om AI-taken uit te voeren, zijn npu's geoptimaliseerd voor dergelijke workloads en kunnen ze deze met een lagere latentie en minder energiegebruik verwerken. Dit maakt npu's geschikt voor mobiele apparaten en andere omgevingen waar energie-efficiëntie belangrijk is.

AMD Ryzen AI 9-processor

De HP OmniBook Ultra 14 is uitgerust met de Ryzen AI 9-processor HX 375 van AMD, die is voorzien van een dedicated AI-engine. Deze engine is specifiek ontworpen om taken met een hoge rekenintensiteit, zoals beeldverwerking, spraakherkenning en voorspellende analyses, te versnellen. Het betreft een mobiele processor gebaseerd op de Zen 5-architectuur en geproduceerd in een 4nm-proces. Met 12 cores, 24 threads en een kloksnelheid van 2,0 tot 5,0GHz biedt de processor sterke prestaties, ondersteund door 24MB L3-cache.

De geïntegreerde Radeon 880M-gpu met 12 compute-units en de XDNA 2 neural engine, goed voor 55tops, maken de processor geschikt voor AI-taken zoals machinelearning, grafisch intensieve toepassingen, en dagelijkse workflows. De ondersteuning voor DDR5-geheugen (tot 5600MT/s) en een tdp van 28 watt maken de processor energiezuinig en ideaal voor dunne(re) laptops. Dit moet leiden tot efficiënter resourcegebruik en betere batterijprestaties. De accuduur bij zware taken bedraagt ongeveer 16,5 uur. Dankzij de combinatie van componenten is de Ryzen AI 9 te typeren als een snelle premium allrounder, geschikt voor een breed scala aan toepassingen die je nodig hebt voor het bewerken en opslaan van video's en foto's, studie, freelance- en thuiskantooractiviteiten, en het online gebruik van streamingdiensten en socials.

HP AI Companion

De OmniBook Ultra 14 wordt geleverd met de HP AI Companion-software, een verzameling AI-tools voor workflow-optimalisatie. De functionaliteiten omvatten onder andere geautomatiseerde verwerking van herhalende taken, en aanbevelingen gebaseerd op gebruikersgedrag, zoals het organiseren van bestanden of het instellen van meldingen. De software maakt volgens HP gebruik van natuurlijke taalverwerking (nlp) om intuïtieve interacties mogelijk te maken, waardoor eenvoudige opdrachten direct en zonder complexe invoer kunnen worden uitgevoerd.

Multimedia, AI-ondersteuning en security

De laptop beschikt over een 9-megapixelcamera met AI-functies, waaronder automatische kaderaanpassing, gezichtsherkenning en ruisonderdrukking. Deze functies verbeteren de beeld- en geluidskwaliteit bij videoconferenties en andere multimediatoepassingen. AI-gestuurde audiofuncties filteren achtergrondgeluiden tijdens vergaderingen en bij opnames, wat de bruikbaarheid in hybride werk- en samenwerkingsomgevingen vergroot.

Het geïntegreerde HP Wolf Security maakt gebruik van machinelearning om potentiële bedreigingen in realtime te identificeren en te mitigeren. Dit omvat het detecteren van verdachte activiteiten en het beschermen van gevoelige bestanden. De laptop biedt daarnaast een automatische privacymodus die de camera uitschakelt wanneer die niet actief wordt gebruikt, wat zorgt voor extra controle over persoonlijke gegevens.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans op een HP OmniBook Ultra

Tweakers Partners en HP geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe HP OmniBook Ultra 14. De communityleden die worden gekozen om de laptop te testen, krijgen het apparaat thuisgestuurd om het een aantal weken op de spreekwoordelijke pijnbank te leggen.



Als dank voor hun tijd en moeite maken alle testers kans om de HP OmniBook Ultra 14 te winnen. Onder de testers wordt namelijk een exemplaar verloot. Interesse? Meld je dan aan via onderstaande poll.

Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de mogelijkheden van deze laptop? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

Algemene voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 28 januari 2025 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 5 februari 2025, 23:59, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Voor het testpanel zullen alleen inwoners van Nederland en België worden geselecteerd. Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers

Deelnemers krijgen uiterlijk 7 februari 2025 bericht via e-mail. Niet-geselecteerde tweakers ontvangen geen bericht.

Deelnemers worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Onder de deelnemers aan dit testpanel wordt één HP Omnibook-laptop verloot.

Deelnemers zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Medewerkers van Tweakers en HP zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden zullen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.