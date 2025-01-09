De beste elektronicadeals van week 2 2025

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Ons Pricewatch-team, bestaande uit een aantal productspecialisten, speurt iedere week naar de beste deals in consumentenelektronica. Dit kunnen afprijzingen zijn, maar ook cashback-, kortingscode- of comboacties. Alleen de beste deals worden in dit artikel opgenomen.
Prijsdaling
- Originele prijs: 752 euro, nu te koop voor: 629 euro.
- Deze deal is niet geldig in België.
Prijsdaling
- Originele prijs: 350 euro, nu te koop voor 253,99 euro
- Reviews
- Deze deal is niet geldig in België.
Prijsdaling
- Originele prijs: 224 euro, nu te koop voor 179 euro.
- Reviews
Prijsdaling
- Originele prijs: 112 euro, nu te koop voor 89,90 euro
- Reviews
- Deze deal is niet geldig in België.
Heb je zelf nog een deal gespot? Deel deze dan in het grote Aanbiedingen en kortingscodes-topic.
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Arozzi Nova 49″ Curved VA 165Hz Zwart
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33%
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47%
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AEG 8000 PowerCare UniversalDose LR86LEIPZIG
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30%
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XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC White Gaming Edition 8GB
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33%
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39%
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Samsung Galaxy A12 (4GB, 64GB opslag) Zwart
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43%
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Samsung Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition Zwart
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36%
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33%
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33%
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Google Flex 67W Dual USB-C Snellader Wit
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46%
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Ons team doorzoekt elke week de Pricewatch op jacht naar deals waarvan we denken dat die interessant zijn voor de community. Daarnaast kijken we ook op websites van winkels en fabrikanten voor interessant aanbod dat je normaal niet in de Pricewatch terugvindt. We streven ernaar om de actueelste en nauwkeurigste informatie te leveren, maar absolute garanties over de actualiteit en nauwkeurigheid van de informatie kunnen we niet geven. We adviseren altijd om de recentste informatie en prijzen zelf te verifiëren. Dit artikel is gemaakt door het Pricewatch-team en is niet geschreven door de redactie van Tweakers. Directe links naar externe websites in dit artikel kunnen affiliatecodes bevatten, waardoor Tweakers een kleine commissie ontvangt als je het product aanschaft. Dit heeft echter geen invloed op de gekozen deals.