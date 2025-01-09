Door Tweakers Pricewatch

Feedback • 09-01-2025 16:00 12

De beste elektronicadeals van week 2 2025

09-01-2025 • 16:00

12

Je kunt Tweakers natuurlijk sinds jaar en dag gebruiken om via de Pricewatch de laagste prijs van producten op te zoeken. Soms kun je een nóg betere deal scoren omdat er bijvoorbeeld een kortingsactie loopt, er cashback is of er een tijdelijke prijsdaling is. Wij hopen hierbij te helpen door de interessante deals uit te lichten.

Ons Pricewatch-team, bestaande uit een aantal productspecialisten, speurt iedere week naar de beste deals in consumentenelektronica. Dit kunnen afprijzingen zijn, maar ook cashback-, kortingscode- of comboacties. Alleen de beste deals worden in dit artikel opgenomen.

Prijsdaling

Samsung S32BG850NP
Samsung Odyssey Neo G8 G85NB 32
  • Originele prijs: 752 euro, nu te koop voor: 629 euro.
  • Deze deal is niet geldig in België.

Prijsdaling

Crucial T705 (met heatsink) 2TB
Crucial T705 (met heatsink) 2TB, Gen 5
  • Originele prijs: 350 euro, nu te koop voor 253,99 euro
  • Reviews
  • Deze deal is niet geldig in België.

Prijsdaling

Forerunner 255
  • Originele prijs: 224 euro, nu te koop voor 179 euro.
  • Reviews

Prijsdaling

Team Group T-Create Expert CTCED532G6000HC38ADC01
Team Group T-Create Expert DDR5-6000
  • Originele prijs: 112 euro, nu te koop voor 89,90 euro
  • Reviews
  • Deze deal is niet geldig in België.

Heb je zelf nog een deal gespot? Deel deze dan in het grote Aanbiedingen en kortingscodes-topic.
Bekijk alle andere prijsdalers in de Pricewatch op onze Deals-pagina.

Arozzi Nova 49″ Curved VA 165Hz Zwart

49" • 5120x1440 @ 165Hz • VA • 1ms

0 van 5 sterren

Monitors

33%

€ 899,-

€ 599,-

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HP CC360

Laagste prijs sinds 6 maanden

LCD-beamer met 1920x1080 (Full HD) resolutie

0 van 5 sterren

Beamers

47%

€ 189,99

€ 99,99

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AEG 8000 PowerCare UniversalDose LR86LEIPZIG

1.400 toeren wasmachine voor 10kg was

0 van 5 sterren

Wasmachines

30%

€ 1.029,-

€ 719,-

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XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC White Gaming Edition 8GB

Max. 3,32GHz • 8GB GDDR6 • 2x DP, HDMI

0 van 5 sterren

Videokaarten

33%

€ 604,-

€ 404,45

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GoPro Max (2025) Zwart

Laagste prijs sinds 6 maanden

360° cam • max 5504x2752 • 30fps • wifi • gps

0 van 5 sterren

Actioncams

39%

€ 259,-

€ 159,-

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Samsung Galaxy A12 (4GB, 64GB opslag) Zwart

Laagste prijs sinds 6 maanden

6,5" • 1600x720 • 64GB (uitbreidbaar)

4 van 5 sterren (3 reviews van Samsung Galaxy A12 (4GB, 64GB opslag) Zwart)
(3)

Smartphones

43%

€ 149,99

€ 85,-

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Samsung Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition Zwart

Laagste prijs sinds 6 maanden

5,3" • 1480x720 • 64GB (uitbreidbaar)

3 van 5 sterren (8 reviews van Samsung Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition Zwart)
(8)

Smartphones

36%

€ 249,99

€ 159,72

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Dreame R20 Slim

Steel-stofzuiger

0 van 5 sterren

Stofzuigers

33%

€ 299,-

€ 199,-

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Samsung F6000F 32" Zwart

Laagste prijs sinds 6 maanden

Full HD LED (edge-lit) @ 50Hz met eARC

3 van 5 sterren (1 review van Samsung F6000F 32&quot; Zwart)
(1)

Televisies

33%

€ 277,-

€ 185,-

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Google Flex 67W Dual USB-C Snellader Wit

67W met netvoeding en 2x USB-C

0 van 5 sterren

Opladers

46%

€ 64,99

€ 34,95

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Ons team doorzoekt elke week de Pricewatch op jacht naar deals waarvan we denken dat die interessant zijn voor de community. Daarnaast kijken we ook op websites van winkels en fabrikanten voor interessant aanbod dat je normaal niet in de Pricewatch terugvindt. We streven ernaar om de actueelste en nauwkeurigste informatie te leveren, maar absolute garanties over de actualiteit en nauwkeurigheid van de informatie kunnen we niet geven. We adviseren altijd om de recentste informatie en prijzen zelf te verifiëren. Dit artikel is gemaakt door het Pricewatch-team en is niet geschreven door de redactie van Tweakers. Directe links naar externe websites in dit artikel kunnen affiliatecodes bevatten, waardoor Tweakers een kleine commissie ontvangt als je het product aanschaft. Dit heeft echter geen invloed op de gekozen deals.

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Reacties (12)

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Dekar 9 januari 2025 16:19
Die Ramsticks zijn goed geprijsd
lodu @Dekar9 januari 2025 16:21
komt helaas nog 7 euro verzending (vanuit Denemarken meen ik) bij.
Nas T @lodu9 januari 2025 16:38
Klopt. Kijk ook goed hoe het geregeld is qua garantie. In Nederland heb je altijd recht op een deugdelijk product, ik weet niet hoe dat in Denemarken zit. Het is een grijs gebied, omdat de website .nl is, maar de spullen uit Denemarken komen. Dus welk recht geldt in dat geval?
Ik twijfelde over een Lego set, maar ik zag er van af, omdat de herkomst Tsjechië is, dus dan ga ik er van uit dat de doos en boekjes ook in het Tsjechisch zijn. ne děkuji ...
PaulHelper @Nas T9 januari 2025 17:18
Volgens mij zijn eerder Europese en Nederlandse wetten hier van belang dat staat ook bij de voorwaarden.
Daarnaast is Europese wet ook al erg sterk en zou opzich voor mij al genoeg zijn. Waarom zou je niet recht hebben op een deugdelijk product

[Reactie gewijzigd door PaulHelper op 9 januari 2025 20:05]

Nas T @PaulHelper9 januari 2025 19:02
De Europese regels zijn hier minder duidelijk over dan de Nederlandse.
Riddle007 @Nas T10 januari 2025 09:36
Ne beide gelezen te hebben vind ik het net andersom. Zo bepaald de Nederlandse garantie bijvoorbeeld geen wettelijke garantie-termijn en de Europese wel (2 jaar). Daarnaast zie ik bij de rest vooral veel gelijkenissen. 14 dagen om te retourneren, eerste jaar niets hoeven te bewijzen, etc.
GurbieV 9 januari 2025 16:50
Ik vind deze nieuwe rubriek een fijne toevoeging aan Tweakers.

Normaal gesproken ben ik er niet zo van om dingen te kopen enkel omdat ze in de aanbieding zijn, maar nu kan ik wel regelmatig voorbij zien komen of hetgeen ik zoek toevallig ergens goedkoper geworden is.
Aardwolf @GurbieV10 januari 2025 03:40
of hetgeen ik zoek toevallig ergens goedkoper geworden is
Dat kan toch altijd al met de prijsnotificaties? Stel een realistische drempel in en wachten maar.
Deze artikelen zijn meer nuttig voor impulsaankopen of iets waar je nog nooit van gehoord hebt maar misschien toch kunt gebruiken. Of bij toevalligheid een variant waarvan je geen prijsnotificatie hebt ingesteld.
zypthora 9 januari 2025 17:41
maar 1 deal in deze rubriek geldig in België. Nogal nutteloze rubriek dus voor mij en mijn landgenoten...
Jerie @zypthora9 januari 2025 18:27
Niet getreurd, de kans dat je op zoek was naar een iPhone 13 hoes is nihil.
boschhd @zypthora9 januari 2025 19:36
Lijkt me ook dat dat niet mag, zie hier bij de KvK.
Zenbook 10 januari 2025 12:06
In mijn optiek zijn alleen de aanbiedingen waarbij ‘laagste prijs sinds 6 maanden’ staat een goede aanbieding. Die iPhone 13 Pro is bijvoorbeeld een tijdje duurder geweest en nu weer terug op het prijspeil van driekwart jaar geleden (terwijl de techniek tussentijds verder veroudert).

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