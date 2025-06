December Prijzenparade - dag 1: Homey en ROBBshop

Voor het tiende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzenparade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de polls onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers.

We trappen vandaag af met maar liefst twee mooie prijzen:

Prijs 1 - Homey geeft vandaag een Homey Pro cadeau

Homey Pro is de meest geavanceerde smart home hub ter wereld, en daarmee echt Tweaker-waardig. Homey Pro bevat ondersteuning voor alle relevante smart home standaarden: Wi-Fi, BLE, Zigbee, Z-Wave, Matter, Thread, 433MHz & Infrarood, en dankzij de Homey App store (homey.app/apps) werkt het met duizenden (!) verschillende merken.

Homey Pro biedt niet alleen een uniforme bediening voor smart home, maar ook monitoring met Homey Energy en Homey Insights. Maak Dashboards met het net-uitgebrachte Homey Dashboards, en automatiseer met Homey Flow en Advanced Flow. Dit alles met fijne apps voor mobile en web, die ook de rest van het huishouden begrijpt.

Prijs 2 - ROBBshop geeft vandaag een pakket met een Homey Bridge en 5 ROBBSMARRT dimmers weg

Homey Bridge is de laatste bridge die je nodig hebt. Homey Bridge is het kleine broertje van de Homey Pro en is een cloud based bridge waarmee je al je slimme apparaten vanuit één app kunt aansturen.

Bij deze mooie prijs krijg je ook nog eens 5 ROBB SMARRT Pro Zigbee 400W dimmers!

Met deze Zigbee dimmers kun je 'gewone' dimbare verlichting slim maken en ze bedienen met de Homey Bridge. Via de Homey Bridge kun je de inbouwdimmer bedienen via je smartphone en stel je schema's in om de lampen op vaste of willekeurige tijden aan en uit te laten gaan. Maak mooie lichtrecepten die je met 1 druk op de knop activeert.

Homey Pro Homey Bridge en 5x ROBB SMARRT dimmers Werkt lokaal: bediening en automatisering zijn niet afhankelijk van internet. Bedien al je slimme apparaten met één app Komt met Ethernet Adapter voor bedrade aansluiting indien gewenst. Werkt met: Philips Hue, Google assistant, Amazon Alexa, KlikAanKlikUit, Nuki, WiFi, Sonos Connectiviteit: Wi-Fi, BLE, Zigbee, Z-Wave, Matter, Thread, 433MHz & Infrarood. Protocollen: Zigbee, Z-wave, Z-wave Plus, 433Mhz, Bluetooth, infrarood, WiFi 2.4Ghz Advanced Flow, Homey Dashboards, Moods en Insights inbegrepen. Met de dimmers maak je ook gewone lampen 'slim' Fijne en gebruiksvriendelijke app en interfaces. Deze slimme dimmer heeft een soft start functie waardoor de lamp langaam aan en uit gaat. Dit geeft een gevoel van luxe. Open platform met ondersteuning voor duizenden merken. Werkt met een gewone schakelaar: Naast de slimme bediening kun je hem ook met je bestaande schakelaar bedienen. App SDK, WebAPI en HomeyScript mogelijkheden voor de echte techies. Heb je een smart bridge die stroom meting ondersteunt (zoals de Homey Pro) dan kun je het actuele stroomverbruik in Watt en totale stroomverbruik in kWh zien. Privacy-first design en policies. Het voordeel van deze dimmer is dat je geen blauwe draad nodig hebt. Lokale processing en data-opslag. 1.5GHz quadcore CPU, 2GB RAM en 8GB opslag. Bekijk in de Pricewatch Bekijk in de Pricewatch

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 15 december 2024 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 17 december 2024, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 5 januari 2025 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.