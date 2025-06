Lights, camera, action! We hebben een stageplek in het mediateam beschikbaar

Het mediateam van de redactie is verantwoordelijk voor alles wat met beeld te maken heeft: van de videoproducties op YouTube tot de afbeeldingen op de frontpage en content op Instagram. Volg jij een mediastudie of aanverwante opleiding en wil je je ontwikkelen op het gebied van mediaproductie? Meld je dan aan. Vanaf februari hebben we weer plek voor een stagiair.

Voor wie is dit?

De stageplek is voor iedereen die een mbo- of hbo-opleiding volgt in de richting media- of audiovisuele techniek. Studenten die een opleiding met media- of communicatieraakvlakken volgen, mogen uiteraard ook reageren. Aangezien je deel uitmaakt van het mediateam, heb je veel affiniteit met mediaproducties. Denk daarbij aan filmen, videomontage en vormgeving. Je wilt je ontwikkelen in het volledige videoproductieproces, van het bedenken van de inhoud tot het klaarzetten voor publicatie. Je bent gemotiveerd om mee te lopen op een techredactie, dus je hebt affiniteit met de onderwerpen waarover Tweakers schrijft en video's maakt.

Wat ga je doen?

Je bent hier natuurlijk om te leren, dus je krijgt van de drie teamleden uitgebreide ondersteuning en begeleiding bij alle stappen van het mediaproductieproces. Zo leer je veel op het gebied van camera, montage en vormgeving, en denk je mee over onderwerpen. Je werkt aan complete videoreviews in de studio, behind-the-scenescontent voor onze socialemediakanalen of je zit te editen achter je bureau. Heb je thuis een geschikt systeem staan, dan kun je dat gebruiken voor videobewerking en anders zetten we op kantoor iets voor je klaar. Bij DPG Media maken we gebruik van Adobe Creative Cloud. Je gaat dus werken met onder andere Premiere, After Effects en Audition. Bonus: je krijgt vaak als eerste gadgets en andere harde waren te zien!

Duur en vergoeding

In principe gaat het om een fulltimestage, waarvoor je naar het Tweakers-hoofdkantoor in Amsterdam moet reizen. De start en de duur van de stage worden in overleg met de opleidingsinstelling bepaald. Afhankelijk van de planning zijn er mogelijk ook dagen dat je thuis aan de slag gaat met een montage of een stageopdracht; dit gaat uiteraard altijd in overleg. De vergoeding is maximaal 350 euro per maand, afhankelijk van je opleidingsniveau.

Meld je aan

Lijkt het je wat om als stagiair bij het mediateam van Tweakers aan de slag te gaan? Meld je dan aan door je motivatie en relevante achtergrondinformatie, zoals je studie en interesses, te sturen naar luke@tweakers.net. Via dit e-mailadres kun je ook vragen om nadere informatie.