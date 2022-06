Muziek luisteren op hoog niveau? Test de JBL Live Pro+ oortjes in ons testpanel!

Onderweg naar muziek en podcasts luisteren, telefoongesprekken voeren of een spannende film kijken zonder dat anderen er last van hebben: draadloze oortjes zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Onze bewegingsvrijheid en mobiliteit zijn er door toegenomen. In-ear headsets zijn er in allerlei vormen en maten en JBL is op dat gebied een grote naam.

Naast draadloze bluetooth-speakers en koptelefoons zijn oortjes een belangrijk onderdeel van JBL’s assortiment. Met de JBL Live Pro+ draadloze oortjes belooft het elektronicabedrijf een hoogwaardige audio-ervaring, krachtige adaptive noisecancelling en een lange accuduur. De vraag is hoe dat allemaal in de praktijk uitpakt en daar mag de Tweakers-community zelf een oordeel over geven. In samenwerking met JBL organiseert Tweakers namelijk een testpanel. Vijf communityleden krijgen de kans om de JBL Live Pro+ draadloze oortjes te reviewen, en alle vijf mogen ze de oortjes na afloop houden!

Muziek en podcasts luisteren zorgt voor ontspanning, en goed en helder geluid maakt daarbij natuurlijk een wereld van verschil. JBL stelt dat iedereen met zijn JBL Live Pro+ TWS de ‘echte JBL Signature Sound’ volledig draadloos moet kunnen ervaren. De Live Pro+ TWS-oordopjes werken dan ook met ieder apparaat en de 11mm grote dynamische drivers zorgen ondanks hun compacte formaat voor een krachtig geluid. Wil je volledig afgesloten zijn van je omgeving? Dan schakel je active noisecancelling in. Toch nog weten wat er op de achtergrond speelt? Kies dan voor Smart Ambient. Met de oortjes in je oorschelpen geplaatst, schakel je vlot tussen muziek en groepstelefoontjes. De feedbackmicrofoon voor windonderdrukking en ruisonderdrukking plus twee gerichte microfoons moeten ervoor zorgen dat je altijd goed verstaanbaar blijft.

Hey Google en draadloos snelladen

Je oordopjes maken verbinding zodra je ze uit de case haalt en onthouden altijd het laatst gebruikte apparaat. Handig is dat je tegelijkertijd muziek kunt luisteren, telefoongesprekken kunt voeren en je stemassistent kunt gebruiken; de oortjes ondersteunen altijd Hey Google. Met 7 uur afspeeltijd en 21 uur in de oplaadcase belooft JBL dat je maximaal 28 uur naar je favoriete playlists kunt blijven luisteren. Dreigen je oordopjes toch bijna leeg te raken, dan kun je ze versneld en Qi-compatible draadloos opladen.

Muzikaal rennen in de regen

De IPX4-gecertificeerde JBL Live Pro+ TWS-oordopjes zijn waterbestendig, een hardloopsessie in de regen mag dus geen probleem geven. Met vijf sets siliconen oordopjes zou er in principe voor iedereen een perfecte pasvorm moeten zijn. Natuurlijk is niemand gelijk en daar heeft JBL rekening mee gehouden. Via de My JBL Headphones-app kun je alles aanpassen en zo jouw ideale audio-ervaring vormgeven: de EQ-instellingen, je favoriete stemassistent, de pasvorm van de oortjes en ga zo maar door. De oplaadcase is net zo compact als de oortjes zelf, dus de JBL Live Pro+ set is makkelijk overal mee naartoe te nemen. De draadloze oortjes plus oplaadcase komen in vier stijlvolle kleuren: zwart, wit, roze en beige.

Zo doe je mee met het Tweakers-testpanel

Ben jij op zoek naar nieuwe draadloze oortjes voor thuis en onderweg, of benieuwd naar de ANC en de sound van deze oortjes? Lijkt het je bovendien leuk om een review te schrijven over de JBL Live Pro+? Vul via de button hieronder de poll in en geef aan dat je de oortjes maar wat graag wilt testen.

Uit alle reacties op de poll selecteert Tweakers willekeurig vijf winnaars. Mocht jouw naam uit de hoge hoed komen, dan zorgt Tweakers Partners ervoor dat een muzikaal setje jouw kant op komt. Je dient een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Na afloop mogen de vijf deelnemers de JBL Live Pro+ draadloze oortjes houden! Hun bevindingen zullen tevens in een review-recapvideo worden verwerkt.

Wil jij de JBL Live Pro+ oortjes testen en reviewen? Poll Ja, ik wil de JBL Live Pro+ oortjes testen en reviewen.

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 25 mei 2021 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 1 juni 2021 23:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De winnaars krijgen uiterlijk 2 juni 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch. Na het publiceren van de review mogen de testers het product houden. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en JBL zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.