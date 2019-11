Wat zijn jouw (tech)cadeautips aan je medetweakers voor deze feestdagen?

Met de feestdagen in het vooruitzicht beraden velen zich op welke leuke cadeaus ze voor vrienden en familie zullen kopen. Of misschien wel voor zichzelf. Ook dit jaar willen we jullie daarmee helpen door leuke suggesties uit de community te verzamelen en in een Gift Guide te presenteren.

Net als vorige jaren hebben we daarom een topic aangemaakt waarin je je leukste suggesties voor je medetweakers kunt achterlaten. Hoewel we natuurlijk allerlei leuke techsuggesties verwachten, hoeft het niet per se om iets met een stekker te gaan. Heb je bijvoorbeeld een boek gelezen waarvan je denkt dat je medetweakers het heel tof zullen vinden? Zet het er vooral bij. Zie je een leuke suggestie van iemand anders? Klik dan op het duimpje rechtsboven die post. Hoe meer duimpjes een post krijgt, des te meer kans dat de suggestie in de Guide terechtkomt.

In het verleden hebben we een prijsplafond van 150 euro gehanteerd en dit jaar rekken we dat flink op. Niet omdat we verwachten dat jullie massaal peperdure cadeaus gaan uitdelen, maar omdat we weten dat veel mensen aan het eind van het jaar nog wat geld overhebben, of krijgen van de baas, en zichzelf daarmee op een mooi stuk tech trakteren. Misschien heb je daar al een idee bij of wellicht vind je in de lijst tips van medetweakers iets dat je graag zou willen hebben. In de Gift Guide zullen we duidelijk onderscheid maken in de prijscategorieën.

We zijn op zoek naar zoveel mogelijk leuke suggesties, maar hebben wel een aantal regels:

Het product mag niet meer dan 300 euro kosten (exclusief verzenden).

Het moet op het moment van publicatie online verkrijgbaar zijn. Of dat bij een Nederlandse, Duitse of Chinese webshop is, maakt niet uit.

Als je een suggestie doet, geef dan ook een duidelijke omschrijving en onderbouwing voor je keuze. Wij kunnen zelf wel wat bedenken, maar uiteindelijk zijn het jullie aanbevelingen.

We zijn heel benieuwd naar jullie suggesties. Heb je een leuke tip? Laat hem dan achter in de topic.