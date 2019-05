Belsimpel biedt de kans om de nieuwe OnePlus 7 Pro te reviewen en te winnen!

Halve en hele waarheden rond de nieuwe line-up van OnePlus gonzen al tijden, maar binnenkort komt aan alle speculaties een einde. Op 14 mei wordt in Londen de nieuwe OnePlus 7 Pro onthuld. Naast de Engelse hoofdstad zijn New York, Peking en Bangalore locaties waar gelijktijdig aankondigingen zullen plaatsvinden.

Veel mensen kijken hiernaar uit. Niet zo vreemd, want OnePlus wist in de afgelopen jaren keer op keer een premiumtoestel met de beste technologie voor relatief weinig geld op de markt te brengen.

Wat we al weten over de OnePlus 7 Pro

Er doen veel geruchten de ronde over wat de OnePlus 7 Pro aan innovaties aan boord zal hebben, maar als Tweakers gaan we graag voor de keiharde feiten. Het reviewen van een nieuwe smartphone is de echte manier om alle informatie naar buiten te brengen, naast de misschien nog belangrijkere ervaringen van de gebruikers. Uiteraard zijn we zeer nieuwsgierig, omdat we denken dat deze OnePlus 7 Pro zomaar het beste scherm van alle beschikbare Android smartphones zou kunnen hebben.

3x kans maken op de OnePlus 7 Pro

Belsimpel is fan van OnePlus en heeft met Tweakers de handen ineengeslagen om een speciale actie te organiseren. Het bedrijf geeft namelijk drie tweakers de kans een review te schrijven over de nieuwe OnePlus 7 Pro. De drie gelukkigen die uiteindelijk worden gekozen om het toestel te testen, mogen de nieuwe smartphone bovendien houden! Wil je kans maken op de nieuwe OnePlus 7 Pro én je bevindingen als een van de eersten opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll.

