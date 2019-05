Blik terug op de Meet-up IT Security in Leuven

Vorige maand vond de eerste Meet-up van België plaats. Het thema van deze Meet-up was IT Security en vanaf een uur of zes stroomden de eerste geïnteresseerde Tweakers de Kinepolis in Leuven binnen.

Op het programma stonden drie presentaties, met in totaal vier sprekers. De eerste presentatie kwam van onze eigen lead developer Jeroen Groeneweg, die samen met Inti van intigrity een presentatie gaf over de samenwerking tussen Tweakers en intigrity. In de presentatie vertelde Inti hoe hij te werk ging bij het zoeken en vinden van kwetsbaarheden op onze website.

Als tweede spreker verwelkomden we Wim Wouters van Ausy op het podium. Wim gaf ons een interessante presentatie over hoe het mogelijk was om een Amazon-server te benaderen via een onbedoeld open poort van een Redis-server en zodoende ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Amazon-server.

Bram Van Oost sloot met zijn presentatie het formele gedeelte van de avond af. Hij vertelde hoe hij in opdracht van een Duits miljardenbedrijf 79 procent van de inloggegevens wist te ontfutselen aan de leden van het it-board van het bedrijf. Daarmee toonde Bram aan hoe belangrijk het is om de beveiliging op orde te hebben en gebruik te maken van multifactorauthentication.

Na de interessante presentaties was het tijd voor de borrel, waar zoals gewoonlijk de discussie over it-security nog lang doorging.

