Staat de ASUS ROG SCAR II zijn mannetje? – videoreview van Rumpelstiltskin

De tijd dat laptops ongeschikt waren voor een potje gamen ligt alweer even achter ons. Als je tenminste over de juiste gear beschikt. ASUS ROG gaming laptops hebben een pittig prijskaartje maar leveren wel de paardenkrachten om ook onderweg en op locatie veeleisende games te spelen. Dat ervoeren zes tweakers eerder dit jaar tijdens een exclusief event dat samen met ASUS ROG op het Tweakers HG plaatsvond. Hier kregen zij een presentatie over de nieuwe line-up en mochten zij als één van de eerste aan de slag met de nieuwste laptopmodellen. Vervolgens kregen zij de SCAR II GL704 mee naar huis om te testen.

Is deze SCAR II GL704 snel genoeg voor zijn intense Call of Duty en Metro Exodus speelsessies? Hoe zit het met de schermkwaliteit en de cooling? En gaat de accu een beetje lang mee? Deze en meer vragen worden beantwoord in onderstaande video.

