VS investeert 50 miljoen dollar in binnenlandse productie van pcb's

De Amerikaanse president Joe Biden trekt op basis van de Defence Production Act 50 miljoen dollar uit om te investeren in de binnenlandse en Canadese productiecapaciteit voor pcb's. Volgens Biden is dit belangrijk voor de nationale verdediging.

In een memo schrijft de president dat pcb's, advanced packaging, de bijbehorende componenten en de systemen om dergelijke systemen te produceren, gezien worden als essentieel voor de nationale verdediging. "Zonder presidentieel handelen kan redelijkerwijs niet worden verwacht dat de Amerikaanse industrie tijdig de capaciteit levert voor de benodigde industriële hulpbronnen, materialen of kritieke technologie", schrijft hij. Met advanced packaging wordt gedoeld op de mogelijkheid om meerdere apparaten te stapelen en te bevestigen op een enkel elektronisch apparaat.

Het gaat om het uitbreiden van de binnenlandse productie. Volgens Biden is dat nodig om tekorten aan de benodigde materialen en systemen te voorkomen die op hun beurt weer de nationale verdediging zouden kunnen aantasten. Vanuit de industrie werd er al langer gevraagd om een dergelijke stap. Reuters citeert een advocaat die stelt dat hiermee contracten en aankoopprocessen worden versneld.

In een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Defensie worden pcb's omschreven als essentiële componenten in alle elektronica die gebruikt wordt in het defensieapparaat, maar ook voor andere sectoren, zoals de energie-, gezondheids- en duurzaamheidssector.