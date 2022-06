G.Skill introduceert LT1-behuizing voor mATX-moederborden

G.Skill introduceert de LT1: een compacte mATX-behuizing met een zijpaneel van gehard glas en een open grille aan de voorzijde voor airflow. De LT1 heeft ruimte voor grafische kaarten tot 360mm, een aio-radiator tot 280mm en maximaal vijf opslagschijven.

De G.Skill LT1-behuizing ondersteunt zowel mATX- als de kleinere mini-ITX-formaatmoederborden. Er is ruimte voor grafische kaarten met een lengte tot 360mm. Ook ondersteunt de behuizing luchtkoelers met een hoogte tot 165mm. Aan de voorzijde van de LT1-behuizing zit een open grille, zodat de luchtstroom het systeem kan koelen. Door een 4mm dik gehard glaspaneel aan de zijkant kun je de interne hardware van buitenaf zien.

Er zitten vier bays voor 2,5"-opslagschijven in de behuizing en er is één 2,5"/3,5"-schijflade aanwezig. In totaal is er ruimte voor vijf opslagschijven. De audio-uitgang en microfooningang zitten los van elkaar in een paneel aan de bovenzijde van de behuizing, evenals de aan-uitknop en een resetknop. Verder zijn er twee USB 3.0-poorten en één USB 2.0-aansluiting aanwezig.

Volgens G.Skill biedt de voorkant van de behuizing ruimte voor twee 120mm- of 140mm-ventilators. Aan de bovenkant is dezelfde configuratie mogelijk en aan de achterkant past een enkele 120mm-ventilator. De fabrikant zegt dat er ook een 240mm- of 280mm-radiator aan de voorkant van de case past. Het is nog niet bekend wanneer de G.Skill LT1 beschikbaar is en voor welke prijs.