E-maildienst Incredimail stopt na 20 jaar

E-maildienst Incredimail stopt ermee. Vanaf 20 maart is de desktopapplicatie van de dienst niet meer te gebruiken, en kunnen gebruikers geen berichten meer ontvangen en verzenden. Het bedrijf zegt dat er geen behoefte meer is aan de dienst die het aanbood.

"Vanaf 20 maart 2020 sluiten we onze servers", schrijft ontwikkelaar Perion op zijn website. Perion begon ruim twintig jaar geleden met Incredimail. Dat richtte zich vooral op het verrijken van e-mails met smileys en andere 'visuele animaties'. "We begonnen een e-mailplatform omdat we geloofden dat de e-mailervaring mooi en leuk moest zijn en mensen moest laten glimlachen", schrijft de maker. Nu de communicatiemarkt gevuld is met socialemediaplatformen en instant messengers is Incredimail volgens Perion achterhaald. Het bedrijf wil zich richten op gebieden 'die relevanter zijn voor het huidige communicatiegebruik'.

Het bedrijf zegt dat gebruikers vanaf 20 maart geen e-mails meer kunnen ontvangen of versturen, maar ook niet meer bekijken. Hetzelfde geldt voor contactpersonen en bijlages. 'In sommige gevallen' kunnen sommige functies nog wel werken, zegt Perion, maar dat is dan wel 'substantieel minder betrouwbaar.' Het bedrijf biedt dan ook geen ondersteuning en klantenservice meer aan. Het bedrijf raadt klanten aan een nieuwe e-maildienst te zoeken en daar hun data naartoe te migreren. Incredimail had naar eigen zeggen vier miljoen klanten.