Versie 8.7.1 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntaxhighlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.7.1 bug-fixes & enhancements: Update cURL in Notepad++ updater (WinGUp) for fixing cURL’s CVE-2024-7264 issue. (Fix #73)

Fix opened network files hanging while the network disconnected. (Fix #4306, #6178, #8055, #11388, #12553, #15540)

Fix not being able to open folder via cammand argument regression. (Fix #15645)

Update to Scintilla 5.5.3 & Lexilla 5.4.1. (Fix #15228, #15368, #15650)

Fix modified Find dialog status msg colors not being remembered throu sessions. (Fix #15724)

Fix hanging issue while hiding lines. (Fix #15630)

Make left behide hide line close marker removable. (Fix #15713)

Fix Find dialog status bar wrong messaging (regression). (Fix #15662)

Fix URL parsing issue with ‘?’ after ‘#’. (Fix #13583)

Add “Close to system tray” ability. (Fix #4075, #11627)

Add tab created time tooltip for new opened untitled tab. (Fix #15563)

Improve GUI to avoid user confusion between Global override & Default Styles. (Fix #15640)