Phil Harvey heeft versie 12.94 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.76. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.94 Added ability to geotag from new-format Google Takeout JSON files

Added a few new Android and Xiaomi QuickTime Keys tags

Added ability to read C2PA JUMBF metadata from TTF/OTF files

Internal changes to code for creating new directories

Changed Windows packages to have the application help text file in the exiftool_files folder instead of writing it to a temporary directory

Removed new QuickTime Keys tags added in 12.93 because these aren't used in top-level metadata (written to the video track by Apple devices)

Fixed the group names for synthesized default-language QuickTime tags and added a verbose message when generating these tags

Fixed warning in Geolocation.t self test