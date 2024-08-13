Versie 199 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilators in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met verschillende profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. Sinds versie 197 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for version 199 Fix a bug when restoring configuration

Fix a bug when restoring sync fan curves in RPM mode

Do not reset control if disabled on restore

Update LibreHardwareMonitorLib Changelog for version 198 Fix a bug where ADLX would get called when disabled