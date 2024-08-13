Software-update: Fan Control 199

Fan Control logo (79 pix) Versie 199 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilators in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met verschillende profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. Sinds versie 197 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for version 199
  • Fix a bug when restoring configuration
  • Fix a bug when restoring sync fan curves in RPM mode
  • Do not reset control if disabled on restore
  • Update LibreHardwareMonitorLib
Changelog for version 198
  • Fix a bug where ADLX would get called when disabled

Fan Control

Versienummer 199
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Fan Control
Download https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases/releases/tag/V199
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-08-2024 16:30 4

13-08-2024 • 16:30

4

Bron: Fan Control

Update-historie

04-06 Fan Control 269 3
23-05 Fan Control 268 5
13-04 Fan Control 265 3
22-03 Fan Control 264 3
06-03 Fan Control 262 14
28-02 Fan Control 261 1
17-02 Fan Control 260 0
14-02 Fan Control 259 8
09-02 Fan Control 258 0
24-01 Fan Control 255 23
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Reacties (4)

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Manyuken 13 augustus 2024 16:42
Was eerlijk gezegd helemaal vergeten dat dit bestond hahaha.
Ziet er wel een stuk beter uit dan toen ik het een aantal jaar geleden gebruikte ^^
Vinez Initez @Manyuken13 augustus 2024 17:42
Dan haal je het door elkaar met een ander programma, want behalve de afgeronde hoeken ziet de UI er hetzelfde uit als bij de eerste releases uit 2020.
MrFax @Vinez Initez13 augustus 2024 18:22
Ik denk dat hij SpeedFan aanhaalt. Dat was heeeeel vroeger *de* fan control applicatie.
Manyuken @MrFax13 augustus 2024 19:09
Oh ja je hebt helemaal gelijk!

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