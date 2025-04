Versie 9.0.5 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Updates Add HDMI-CEC support to Local Display feature

Add NVMe drive mount and drive format options to Library Config

Add max ALSA volume option to Plexamp renderer settings

Add 24 hour option for CoverView Digital Clock

Improve Plexamp and RoonBridge setup guides Bug fixes Plexamp renderer active detection and ALSA volume handling

Multiroom Config advanced options don't get refreshed after updating

Left margin for metadata in CoverView wide mode on Ultrawide displays

LocalUI fails to start after in-place update when userid is not 'pi'

LocalUI settings revert to default after in-place update when userid 'pi'

Folder view not being auto-refreshed when its the current view

Boot config.txt dtoverlay=rpi-backlight causing journal log errors