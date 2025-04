Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om Windows-programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door de programma's of webbrowsers worden aangebracht, eenvoudig ongedaan te maken en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en wordt als open source aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en een plus-uitvoering. Op deze pagina is te vinden welke extra's de plus-versie biedt. Daarnaast zijn enkele functies alleen beschikbaar voor mensen die het project financieel steunen. De changelog sinds versie 5.69.3 / 1.14.3 kan hieronder worden gevonden.

Sandboxie 1.14.5 / 5.69.5 Added Added hwid display

Added Language Spoof "CustomLCID=1033" #4024 (thanks Yeyixiao)

Added option to always run the sandman UI as admin #4090

Added Proxy exclusion #4036

Added "ForceChildren=Program.exe" #4070

Added UI options for "ForceRestartAll" and "UseCreateToken" in OptionWindow

Added an optional context menu option to make folder/file forced quickly Note: You can also use "Sandman.exe /add_force program_path" to do it

Fixed Fixed two supporter certificate popping up every time a Sandboxes' settings are opened #4074

Fixed issue with HwID-bound serial keys failing when no HwID could be obtained

Fixed issue with "UseChangeSpeed=y"

Fixed broken "HideFirmwareInfo=y" implementation. Changed reg path to key "HKCU\System\SbieCustom", value: "SMBiosTable" Added UI options

Fixed schannel error SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND in encrypted sandboxes #4081

Fixed The name of the sandbox is too long, causing an error in sbie2327 #4064

Fixed Job objects cannot be assigned memory limits greater than 4 GB #4096 Changed The certificate format can now take an explicit validity days specification, needed for gapless certificate renewal Sandboxie 1.14.4 / 5.69.4 Changed Improved removal of leftovers #4050 Fixed Fixed the Start Restrictions tab layout breaking #4045

Fixed administrators unable to change the sandbox configuration #4057 #4068