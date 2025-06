Versie 9.0.1 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Updates Allow backup zips from moode 8 to be restored

Show 255.255.255.0 (Default) as the default netmask

Add Library one-touch option for Random Album (asterisk icon) Bug fixes Thumbnail generator crashes (see commit 4d16640)

Network scan list is incorrectly parsed and incomplete

Library update REST API not working due to incorrect include path

Worker log reports method: dhcp even when static addr is set

GPIO buttons driver crashes due to bad values in cfg_gpio table

Fixed (0dB) reverts to Software vol for DAC's w/o Hardware volume

Clear/Play action for One touch radio displays an unknown notification

CoverView automatic display notification stays up indefinitely

Rotary encoder systemd unit file is marked as executable