Jam Software heeft versie 4.7.3 van Treesize Free uitgebracht. Dit programma geeft handige overzichten van wat er op de harde schijf staat. Zo is onder andere te zien hoe groot de bestanden zijn, hoeveel ruimte ze innemen, wanneer ze het laatst benaderd zijn, wie de eigenaar is en wat de ntfs-compressieratio is. Dat alles kan vervolgens in een 3d- of taartpuntgrafiek worden weergegeven voor enkele files, een folder, een partitie of de hele harde schijf. Naast de gratis versie is er een betaalde uitvoering, die onder meer met netwerkdrives overweg kan en ook meer exportmogelijkheden heeft. Meer informatie is op deze pagina te vinden. In deze release zijn de volgende veranderingen aangebracht:

Changes in version 4.7.3: The setting that allows large folders and files to be marked in bold can be correctly deactivated again.

The column width in PDF exports has been optimized. It is now comparable to the respective width in the user interface, regardless of the scaling of the monitor.

A bug that could cause the user interface to freeze in rare cases has been fixed.

The use of TreeSize Free on a Windows server is no longer supported. We recommend TreeSize Professional.