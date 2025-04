De Mozilla Foundation heeft versie 115.10.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Mozilla Thunderbird 115.10.1 Fixed Thunderbird processes did not exit cleanly; user intervention was required via task manager Mozilla Thunderbird 115.10.0 Fixed Creating a tag in General Settings with a number as the tag name did not work

Quick Filter button selections did not persist after restart

Collapsing and expanding message list headers sometimes caused header to scroll out of view

Single message with no children inside a parent thread sometimes displayed incorrectly as a thread with a duplicate of itself as its child

"Get selected messages" menu items did not work

"Download and Sync Messages" dialog was too short when using Russian locale, obscuring OK button

After changing password on an IMAP account, the account could become locked due to too many failed login attempts

Retrieving multiline POP3 message from server failed if message chunk ended in newline instead of carriage return and newline

IMAP, POP3, and SMTP Exchange autoconfiguration did not support encryption configuration

Non-empty address book search bar interfered with displaying/editing contacts

Deleting attendees from "Invite Attendees" view removed attendees from view, but not from invite

Splitter arrow between task list and task description did not behave as expected

Performance improvements and code cleanup

Security fixes