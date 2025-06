Er is met versienummer 9.3 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.323 titels, wat er 24 meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Improvements to Internet Proxy support.

New HID pointer device driver.

Timezone database update.

More exception fixes on ARM platforms. Bugs fixed in 9.3 (total 23): #33050 FDM (Free Download Manager) crashes with page fault when any remote FTP directory opened

#46070 Basemark Web 3.0 Desktop Launcher crashes

#46263 Final Fantasy XI crashes after accepting EULA when using Ashita; World of Warships hangs at login screen

#46839 Happy Foto Designer Font not found "Fehler (Code 1) [Font is not supported: Roboto]"

#50643 IK Product Manager: Unable to download plugins

#51458 Western Digital SSD Dashboard displays black screen

#51599 cmd.exe incorrectly parses an all-whitespace line followed by a closing parenthesis

#51813 python fatal error redirecting stdout to file

#52064 Solidworks 2008 crashes on startup

#52642 Virtual Life 2 freezes

#54794 Autodesk Fusion360: New SSO login will not open web browser

#55282 Flutter SDK can't find "aapt" program (where.exe is a stub)

#55584 Possibly incorrect handling of end_c in ARM64 process_unwind_codes

#55630 DPI_AWARENESS_CONTEXT_PER_MONITOR_AWARE_V2 is not handled in GetAwarenessFromDpiAwarenessContext

#55810 Finding Nemo (Steam): window borders gone missing (virtual desktop)

#55897 cpython 3.12.0 crashes due to unimplemented CopyFile2

#56065 Missing GetAnycastIpAddressTable() implementation

#56139 scrrun: Dictionary does not allow storing at key Undefined

#56222 Microsoft Flight Simulator 2020 (steam) needs unimplemented function GDI32.dll.D3DKMTEnumAdapters2

#56244 SplashTop RMM client for Atera crashes on unimplemented function shcore.dll.RegisterScaleChangeNotifications

#56273 [Sway] winewayland.drv: cursor does not work in Dead Island 2

#56328 LMMS 1.2.2 SF2 soundfonts no longer work in Wine 9.1

#56343 Multiple applications fail to start after de492f9a