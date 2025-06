MikroTik heeft versie 7.13.5 van RouterOS uitgebracht. RouterOS is een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan bandbreedtemanagement, een firewall, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new in 7.13.5: bridge - fixed MLAG connection after peer-link flap (introduced in v7.13);

bridge - fixed packet forwarding after changing HW offloaded bridge interface settings in certain cases (introduced in v7.13);

dns - do not close connection with DoH server after query execution (introduced in v7.13.3);

leds - fixed modem signal strength for RBSXTR&R11e-LTE (introduced in v7.13);

sms - increased SMS read timeout;

wifi-qcom - improved memory allocating process;

wifi-qcom - improved regulatory compliance for L11, L22 devices;

wifi-qcom - improved system stability for L11, L22 devices;