MikroTik heeft versie 7.13.4 van RouterOS uitgebracht. RouterOS is een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan bandbreedtemanagement, een firewall, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new in 7.13.4: bridge - avoid per-VLAN host flushing on HW offloaded bridge (introduced in v7.13);

defconf - fixed firewall rule for IPv6 UDP traceroute;

leds - fixed modem LED indication for SXT LTE 3-7 (introduced in v7.13);

lte - fixed Simcom modem support in 0x9000; 0x9002, 0x9002; 0x901a and 0x901b USB compositions (introduced in v7.13);

ovpn - improved system stability when using HW encryption on ARM64 devices (introduced in v7.13);

route-filter - fixed AS path matchers when input and output chains are used;