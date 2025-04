Mozilla heeft een update voor versie 121 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. De browser, die sinds versie 116 minimaal Windows 10 of macOS 10.15 vereist, vraagt nu om de av1-codec te installeren wanneer deze niet aanwezig is wanneer hardwaredecoderen wordt aangezet. Verder kan de macOS-versie via stembediening worden aangestuurd en maakt de Linux-versie nu standaard van Wayland gebruik. In versie 121.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed unexpected line wrapping in some CJK contexts caused by changes in ideographic space handling. (Bug 1870973)

Fixed a hang when loading sites containing column-based layouts under some circumstances. (Bug 1867784)

Fixed missing rounded corners for videos playing over another video. (Bug 1869994)

Fixed Firefox not closing properly and other applications being unable to use a USB security key after being previously used during a Firefox session. (Bug 1863135)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 121.0.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 121.0.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 121.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 121.0.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 121.0.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 121.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 121.0.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 121.0.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 121.0.1 voor macOS (Fries)