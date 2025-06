De Mozilla Foundation heeft versie 115.5.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixes Initial message was not automatically selected when opened in conversation

Newsgroup users using FQDN identity generated message ID headers with incorrect domain name

Link previews had poor legibility in dark mode

Plasma's task switcher displayed the default icon when running the Thunderbird Flatpak on Wayland

Link to Flatpak manifest was incorrect

Security fixes